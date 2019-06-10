"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 99
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Come si comporta l'entropia stessa in finestre temporali scorrevoli?
Ovviamente, se facciamo una ricerca con finestre temporali scorrevoli di multipli di 1 ora (60, 120, 180, ... su minuti), dovremmo trovare quelle dove l'entropia è minima in media.
Questi sono i campioni con cui lavorare - sono sicuro che NS vi troverà delle regolarità.
Lo vedrò più tardi, ma non sono contento dell'immagine.
per esempio, per un semplice uomo della strada, guadagnare sull'eurodoll. non è realistico.
E, a proposito, nessuno degli "intelligentoni" qui presenti può dimostrare il contrario :) questo è tutto ciò che resta del 4° forum... ugh. E i NS libs stavano per scrivere.
Lo guarderò più tardi, ma non sono contento dell'immagine.
Per esempio, per un semplice profano, guadagnare sull'Eurodoll. non è realistico in linea di principio.
E, a proposito, nessuno dei "ragazzi intelligenti" presenti qui non può provare il contrario :) questo è tutto ciò che rimane del 4° forum... ugh. Eppure i NS libs stavano per scrivere.
Ancora una volta, conoscendo in prima persona alcuni partecipanti a questo thread e la loro assoluta incapacità di lavorare come una squadra, questo thread era originariamente destinato ad un fallimento ignominioso.
Ancora una volta, conoscendo in prima persona alcuni dei partecipanti a questo thread e la loro totale incapacità di lavorare come una squadra, questo thread era destinato ad un ignominioso fallimento fin dall'inizio.
A proposito, è davvero più divertente con le zecche. Ma lì c'è già una diffusione.
Lo guarderò più tardi, ma non sono contento dell'immagine.
Per esempio, per un semplice profano, guadagnare sull'Eurodoll. non è realistico in linea di principio.
E, a proposito, nessuno dei "ragazzi intelligenti" presenti qui non può provare il contrario :) questo è tutto ciò che rimane del 4° forum... ugh. E i NS libs stavano per scrivere.
A proposito, è davvero più divertente con le zecche. Ma lì c'è già una diffusione.
Più grande è il numero dei partecipanti, più complessa è la struttura e più lo strumento assomiglia a SB. Ma non è ancora un SB, è un processo con memoria. Difficilmente si possono fare soldi con una non rete, almeno addestrandola su alcuni dati statici e inserendo i valori dei prezzi di volta in volta.
Beh, se i pezzi di ... che galleggiano nel lago sono considerati "memoria", allora credo che
se si prende la clausola del prezzo, allora non c'è proprio memoria. Non ci sono cicli lì, sono solo code, outlier - non hanno nulla a che fare con la memoria. Altrimenti ci sarebbe una differenza significativa da SB in termini di entropia, che non si osserva. (solo bitcoin e alcuni altri strumenti lo hanno)
Beh, se i pezzi di ... che galleggiano nel lago sono considerati "memoria", allora credo che
se si prende la clausola del prezzo, allora non c'è proprio memoria. Non ci sono cicli, sono solo code, outlier - non hanno nulla a che fare con la memoria.
Soprattutto se si prende il cloze! Il campionamento temporale introduce di per sé una grande componente casuale. Se discretizziamo la musica a intervalli casuali, non riusciamo a capire nulla neanche noi.
Ecco perché Alexander ha ragione su tutto :)
Beh, se i pezzi di ... che galleggiano nel lago sono considerati "memoria", allora credo che
se si prende la clausola del prezzo, allora non c'è proprio memoria. Non ci sono cicli lì, sono solo code, outlier - non hanno nulla a che fare con la memoria. Altrimenti ci sarebbe una differenza significativa da SB in termini di entropia, che non si osserva. (solo bitcoin e alcuni altri strumenti lo hanno)
Bitcoin diventerà anche più complesso al punto da sembrare casuale.
Sì, ma è interessante... puoi allontanarti dagli strumenti classici e cercarne di meno efficaci