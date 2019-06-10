"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 83

Nuovo commento
 
E aggiungere anche la capacità dei neuroni di nascere e morire. Proprio come tra le orecchie.
 
ivandurak:
E aggiungere anche la capacità dei neuroni di nascere e morire. Proprio come tra le orecchie.
Non come tra le orecchie. L'analogo dei cervelli interaurali avrebbe la paura e l'avidità, che possiamo fare noi stessi. :)
 
joo:
Come tra le orecchie no. L'analogo del tween-brain sarebbe la paura e l'avidità, che possiamo fare da soli. :)
Dipende da cosa insegnare, apparentemente gli esseri umani hanno neuroni e connessioni intrinsecamente ineliminabili come l'istinto di autoconservazione. )
 
Con le reti neurali artificiali è abbastanza chiaro che c'è una CPU o una GPU che regola i pesi nei neuroni. Ma nei neuroni biologici, chi o cosa svolge la funzione di sintonizzazione dei neuroni. Non l'ho trovato, anche i biologi tacciono. Provato un gatto, sembrava solo ........
 
ivandurak:
Con le reti neurali artificiali, è abbastanza chiaro che c'è una CPU o una GPU che regola i pesi nei neuroni. Ma nei neuroni biologici, chi o cosa svolge la funzione di regolazione dei neuroni. Non l'ho trovato, anche i biologi tacciono. Ho torturato un gatto e ha solo guardato .........
I pesi dei neuroni sono regolati dalla funzione fitness - vita.
 
ivandurak:
Con le reti neurali artificiali, è abbastanza chiaro che c'è una CPU o una GPU che regola i pesi nei neuroni. Ma nei neuroni biologici, chi o cosa svolge la funzione di regolazione dei neuroni. Non l'ho trovato, anche i biologi tacciono. Ho torturato il gatto e ha guardato solo .........
Guarda il lavoro di Sebastian Seung, Henry Markram e Kwaben Boahen. Sono alcuni dei principali scienziati contemporanei in questo campo e i loro risultati sono molto interessanti.
 
joo:
I pesi dei neuroni sono regolati dalla funzione fitness - vita.

No, i pesi sono sintonizzati dall'algoritmo di apprendimento, ce ne sono molti, quale sia quello usato nella testa non è noto con certezza.

Ma si presume che alcune sezioni siano a propagazione diretta, altre il contrario.

 
ivandurak:
Con le reti neurali artificiali è abbastanza chiaro che c'è una CPU o una GPU che regola i pesi nei neuroni. Per quanto riguarda le reti neurali biologiche, chi o cosa fa la funzione di tuning dei neuroni? Non l'ho trovato, anche i biologi tacciono. Provato un gatto, sembrava solo ........

Cercherò di spiegare in ordine.

  1. I neuroni biologici inviano informazioni sotto forma di impulsi elettrici (spike).
  2. Secondo alcuni scienziati, l'informazione è codificata nei tempi relativi degli impulsi ai diversi ingressi dei neuroni (un tipo di codice binario). Secondo altri scienziati, l'informazione è codificata nel numero di impulsi per intervallo di tempo in alcuni spike. Questo numero di impulsi può essere rappresentato come un segnale analogico. Tutte le reti neurali classiche di cui si legge qui e nei libri sono basate su questo principio di codifica analogica. La teoria della codifica temporale è abbastanza nuova (dalla metà degli anni 90) e promette di svelare i "segreti" della nostra intelligenza :)
  3. Gli impulsi elettrici si propagano solo attraverso il corpo del neurone sotto forma di una differenza di potenziale tra l'ambiente esterno e interno (il guscio del neurone svolge il ruolo di un condensatore).
  4. Quando l'impulso elettrico raggiunge l'assone (coda) del neurone, provoca il rilascio di una speciale sostanza chimica (neurotrasmettitore, mediatore) che migra verso il dendrite di un altro neurone attraverso il contatto di gap (spike), chiamato sinapsi. I recettori sul dendrite assorbono il neurotrasmettitore che, se supera la soglia di attivazione, eccita un impulso elettrico nel neurone ricevente. E così via.
  5. I pesi delle sinapsi (connessioni) tra i neuroni dipendono dalla quantità di neurotrasmettitore nell'assone del neurone rilasciante e dalla quantità di recettori nel dendrite del neurone ricevente. Se il neurone ricevente si attiva e genera un impulso, questo impulso si propaga sia all'assone (coda) di questo neurone, sia ai suoi dendriti, dove avvengono reazioni chimiche che regolano il numero di recettori e trasmettitori - cioè i pesi. A causa della struttura a grappolo dei recettori e dei trasmettitori, i pesi possono andare da 0 (nessun contatto) a 64. Secondo un'altra teoria, i pesi di connessione dipendono dal numero di contatti (spike) tra i due neuroni. I dendriti di un neurone formano un albero ramificato. L'assone di un altro neurone può contattare questo albero in diversi punti. Ogni contatto è binario (o lo è o non lo è). Il numero di contatti determina il peso.
  6. Indipendentemente dalla teoria, tutti gli scienziati concordano sul fatto che i pesi cambiano come risultato della plasticità Spike-timing-dependent (STDP). Secondo questo meccanismo, il peso di una connessione aumenta se il neurone ricevente genera un impulso dopo l'impulso di ingresso in quella connessione. E diminuisce se l'impulso di uscita si è verificato prima dell'impulso di ingresso. La STDP è stata misurata sperimentalmente nel 1996, il che ha dato origine alla teoria della codifica temporale.
  7. C'è anche un feedback globale. Se siamo soddisfatti di qualche risultato delle nostre azioni, il nostro cervello invia dopamina, che rafforza le connessioni tra tutti i neuroni la cui attivazione ha portato a quel risultato. Per inciso, le droghe sostituiscono la dopamina prodotta dal cervello, riducendo la sua produzione nel cervello e rendendo i tossicodipendenti dipendenti dalla droga.
  8. I neuroni possono anche formare nuovi contatti dove prima non ce n'erano (la cosiddetta plasticità strutturale). Da qualche parte su internet ho visto un video di scienziati che facevano crescere due neuroni in una provetta, li attivavano con impulsi e guardavano come l'assone di un neurone cominciava a crescere verso il dendrite dell'altro neurone facendo contatti nei punti in cui il campo elettrico era massimo.

https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related

Come si può vedere da questo breve corso sul cervello, le reti neurali classiche sono piuttosto lontane da quelle biologiche.

 
gpwr:
Visto che sei venuto a trovarci, qualche commento sul modello che ho presentato sopra?
 
Urain:
Visto che ci hai fatto visita, qualche commento sul modello che ho presentato sopra?
Non ho approfondito il modello. Nessun commento, a parte quelli che ho già fatto.
1...767778798081828384858687888990...100
Nuovo commento