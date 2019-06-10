"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 83
E aggiungere anche la capacità dei neuroni di nascere e morire. Proprio come tra le orecchie.
Come tra le orecchie no. L'analogo del tween-brain sarebbe la paura e l'avidità, che possiamo fare da soli. :)
Con le reti neurali artificiali, è abbastanza chiaro che c'è una CPU o una GPU che regola i pesi nei neuroni. Ma nei neuroni biologici, chi o cosa svolge la funzione di regolazione dei neuroni. Non l'ho trovato, anche i biologi tacciono. Ho torturato un gatto e ha solo guardato .........
I pesi dei neuroni sono regolati dalla funzione fitness - vita.
No, i pesi sono sintonizzati dall'algoritmo di apprendimento, ce ne sono molti, quale sia quello usato nella testa non è noto con certezza.
Ma si presume che alcune sezioni siano a propagazione diretta, altre il contrario.
Cercherò di spiegare in ordine.
https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related
Come si può vedere da questo breve corso sul cervello, le reti neurali classiche sono piuttosto lontane da quelle biologiche.
Visto che ci hai fatto visita, qualche commento sul modello che ho presentato sopra?