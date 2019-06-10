"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 81
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Leggendo i vostri commenti sull'argomento sono arrivato a una conclusione - voglio vedere il progetto beta quando sarà? e un articolo con una descrizione dettagliata.
Comincio già a sentirmi un po' in colpa, nonostante la lieve irritazione che lo accompagna.
Aftar, peschi eco.
;)
Quindi, ci possono essere, da qualche parte, dei feedback?
Le celle dell'operatore di ritardo sono responsabili del feedback, queste sono le celle convolute out prese dall'out array stesso.
L'unico inconveniente è che per ogni rango di operatore di ritardo dovremmo allocare la memoria per l'intera matrice, ma è un problema di ottimizzazione.
Sarebbe possibile fare dei modelli di bootstrap per nome, ad esempio il modello "MLP" indica i tipi di tutti i neuroni con "perseptrons".
Bene, visto che l'idea è chiara, ripeterò la domanda principale sul perché ho iniziato tutto questo:
Gli oppositori sono invitati a presentare il tipo di griglia che non è possibile descrivere questo modello!!!
è necessario capire se l'idea ha un futuro, e poi scriveremo un mucchio di codice, e poi scopriremo che è impossibile implementare molte varianti di griglie.
Gli avversari sono invitati a presentare un tipo di griglia che non può essere descritto da questo modello!!!
Per astrarre proprio da quel "tipo di griglia" - un concetto piuttosto artificiale, se lo si fa bene.
Questo è un bel modo di metterla... E sinapsi da far crescere e tagliare. E miliardi di neuroni. E la foresta si taglia e si accatasta da sola.
(Yup.))
Ti ho scritto. Perché non rispondi?
Prima, un po' fuori tema. C'era questo progetto al Caltech, PolyWorld. L'obiettivo del progetto era quello di creare un mondo bidimensionale di creature virtuali, dare loro una semplice rete cerebrale e la capacità di vedere, muoversi, trovare cibo, riprodursi, uccidersi a vicenda (la quantità di cibo è limitata), ecc. per sopravvivere. La rete cerebrale consisteva in diversi neuroni con una data funzione di input-output e sinapsi plastiche (imparabili) tra i neuroni. Alla nascita, le connessioni tra i neuroni sono casuali. Lo scopo del progetto era di osservare l'evoluzione di questo mondo virtuale. Chi è interessato può guardare una conferenza su questo progetto qui (l'interessante inizia al minuto 16):
https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0
E ora passiamo all'argomento. Qualcuno ha provato ad applicare la genetica ad una rete composta da neuroni collegati tra loro, agli ingressi e alle uscite tramite pesi iniziali casuali? Le sinapsi possono apparire e scomparire applicando la regola di Hebb o un'altra regola di apprendimento non supervisionato. Creare un mondo virtuale di tali reti-trader che fanno trading sul Forex, ognuno dei quali ha un certo deposito iniziale e cerca di aumentarlo a spese degli altri trader. Per esempio, ogni volta che un trader fa un affare redditizio, il profitto viene detratto dai fondi degli altri trader, o qualcosa di simile, ma i fondi totali devono rimanere costanti. I trader competono tra loro per la sopravvivenza, cioè per non perdere il deposito. Si può introdurre la possibilità di incrociare i commercianti della rete, ecc. In breve, creare un ambiente reale per l'evoluzione delle reti sul mercato.