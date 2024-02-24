L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 827
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
I moderatori del forum mi sorprendono. Sembra che non ce ne siano.
No... Sì, ci sono. Ma sono reattivi quando ci si lamenta. Così di ritorno dal divieto, ora so chi è un jabida-jabida.
E riguardo al mio graal. Non si è sgonfiato, va ancora forte. Me lo sto inventando man mano. Perché al denaro piace la tranquillità...
È così divertente ora, se qualcuno mi dice qualcosa. Ti rispondo io.
"Ehi, ho cinque giorni di ferie". Sembra serio e minaccioso :-)
Sembra che tu stia scherzando, ho scritto sopra, per quelli nel serbatoio: chip - rendimenti con finestra esponenziale dal passato, target return(s) dal futuro, MO - XGB, RF, sì non importa MLP, SVM, il risultato non è molto diverso. Risultato 52-54% di precisione, rapporto nitido nel tester 2-3
PS: Questo è naturalmente un esempio di prova, per confutare l'uso di ZZ come obiettivo, nei sistemi di combattimento tutto è molto più complicato
Alesha - ben fatto. Scrive tutto al punto, senza paura. È vero, non c'è niente di cui aver paura. Nessuno farà niente comunque, è stato controllato. La gente ha solo bisogno di un graal sotto forma di un segnale di trading e questo è tutto. E quei pochi che esaminano veramente il mercato, perché hanno investito tempo e anima nel loro lavoro, non possono rinunciare alle loro idee per inerzia. L'1% che tolgono al mercato è L'1%, il loro merito, e non cambieranno mai strada. Se aggiungono qualcosa dall'esterno e ottengono un altro +1%, non avrà alcun effetto sui vostri risultati personali e sul vostro benessere. Non c'è concorrenza.
Grazie per l'attenzione.
Francamente parlando in modo strettamente formale non ho dimostrato perché è così e inoltre non l'ho indovinato io stesso, l'informazione è stata ricevuta alcuni anni prima, in corrispondenza privata con algotrader abbastanza influente (sul mercato), ma poi quando alcuni signori apertamente qui hanno scritto su di esso, anche io ho considerato che non è un segreto ed è possibile sostenere.
Secondo me, non c'è niente da dimostrare, tutto è abbastanza ovvio. Per esempio, quando facciamo una regressione approssimiamo una funzione vettoriale lineare {y1,...,yn} = f(x1,...xk), probabilmente non lineare, ma sostituendo ixes per il target, aggiungiamo artificialmente una componente lineare, {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn che può essere facilmente regredita, invece della ricercata f(x1,...xk). Lei stesso lo ha scritto:
tutto bene, si ottiene una dipendenza lineare, sulla quale il modello è sovraadattato
Ma usare gli zigzag è di basso livello, quindi qual è il punto :)
Devo pubblicarlo? Lo sto pubblicando. https://github. com/RandomKori/PythonForTraders C'è un margine di profitto. Questo progetto è ottimizzato per la storia dei tick di MT5 RTS. Sono troppo pigro per scrivere un doku. L'ho fatto per me stesso. Non c'è uno script di esportazione della storia. Vorrei esportarlo ora.
Grazie!
Devo pubblicarlo? Lo farò, risolverò il problema. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders Ci sono alcuni prerequisiti per il profitto. Questo progetto è ottimizzato per la storia dei tick di MT5 RTS. Sono troppo pigro per scrivere un documento. L'ho fatto per me stesso. Non c'è uno script di esportazione della storia. Ve lo mostrerò subito.
Scrivi tutto sotto forma di articolo, in modo che sia completo e che tu sia compensato per il tuo tempo. Non è conveniente studiare a pezzi :)
Cose particolarmente utili:
Dopotutto ho scritto le banchine in Python MT bundle. Non ho intenzione di scrivere un lungo articolo. Non sono in grado di farlo. Inoltre non ho tempo. Non sarò in grado di scriverlo e non ne ho il tempo. Inoltre, vorrei che il tuo consiglio fosse nelle tue orecchie. Io l'ho esposto. L'ho fatto solo per me stesso. È anche tutta una programmazione genetica. E in generale sono in trance. L'opener ha perso il suo secondo processo. Troverete i dettagli online. Tenere i soldi lì è troppo rischioso. BCS non si è preoccupata di aprirmi un conto per più di un mese. Anche al diavolo. Non c'è più nessun broker sul mercato russo con MT5. Finam fa schifo. Non si preoccupano nemmeno delle opzioni binarie. Dove posso cercare un broker con MT5?
Per l'apertura, informazioni utili. Stavo pensando di lavorare con loro alla fine...