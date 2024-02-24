L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 748
E la risposta alla domanda su quali dati portano informazioni sul futuro è semplice. Le aspettative delle opzioni (volatility smile), la sua pendenza, la curvatura e il valore effettivo. Dopo: Delta e volume e interesse aperto dal mercato reale. Poi il prezzo stesso. Prezzo Akshin, così chiamato.
Da tutti elencati, solo il Delta e il volume per 11 strumenti sono disponibili per me, dove sono riuscito a fare 110 predittori utilizzando questi dati e costruire semplici indicatori, come AD, Stocastico e deviazione standard.
Sembrano indicatori standard, ma sono costruiti su dati eccezionali, portando informazioni sul futuro....
No grazie......
Per quanto riguarda le finestre, prendete il mio TS di base, c'è sempre una finestra diversa dettata dal mercato stesso, e la sua formazione implica un'inversione di mercato. Il momento più normale per l'analisi è il momento dell'inversione anticipata.
E mi aspetto delle scuse da te, Max, per il mio scetticismo sulla mia ST in versi che dovrebbero piacere anche a me.
Il mio mercato è passato da tempo dal rialzo al ribasso e all'indietro, e il TS funziona ancora. E se vedeste il modello stesso, sareste sorpresi (è molto piccolo)
Ridurrei i rischi mentre il sistema è in fase di test, per non spendere troppo in birra
Aspettando me stesso, Max.... aspettando me stesso... hanno bisogno di un po' più di tempo, non tutti i segnali del TS di base funzionano .... un sacco di stati di "non so", per esempio nessun commercio per gli ultimi 2 giorni....
Se guardi il mio profilo vedrai la gamma piatta della settimana.
2. Se il vostro sistema non dà segnali, allora "ahimè"
Se c'è qualche dubbio che le frecce vanno solo verso il basso.
Per chiarire. Non c'è nessun segnale per comprare. Beh, non ancora.
Colleghi!
Che ne dite di filtrare i segnali migliori anche da questi?
Accetto solo suggerimenti in privato.
Tutti sono in silenzio.
È il momento di fare una scommessa.
Chi sarà il primo a fare un post.
Tutto a posto. Annulliamo tutto.
Perché non stiamo parlando?
ha avuto una serie di nuove idee e ha deciso di abbaiare e controllare)