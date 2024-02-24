L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 749
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
ha avuto una serie di nuove idee e ha deciso rapidamente di abbaiare e testarle)
Nuovo slancio verso il Graal?
Lodevole.
Un nuovo slancio verso il Graal?
Questo è lodevole.
beh, non si possono mai avere troppi graal )))
Tutti sono in silenzio.
È il momento di fare una scommessa.
Chi sarà il primo a postare.
Forse hai sbagliato argomento.
Hai scritto delle stronzate fuori tema.
Sì, beh, non si possono mai avere troppi Graal).
E NS non è per tutti.
Devi salvare i tuoi denti.
Cosa vuoi da noi? Forse hai sbagliato argomento?
Hai scritto delle stronzate fuori tema.
Tu scrivi spazzatura ogni giorno, e noi la leggiamo e non ci offendiamo.
Lei scrive quotidianamente stronzate e noi le leggiamo e non ci offendiamo.
Vuoi giocare duro? Giochiamo, scrivilo subito.
NO hai appena visto un concorrente in questo thread))))
P.S.
Ok, vai avanti con la tua teoria.
Questo percorso è già stato fatto.
NS è promettente ma richiede alcune qualità individuali.
I primi timidi accenni verso l'alto.
La freccia rossa è il segnale NS di vendere.
Quello blu è un segnale di acquisto. È così semplice.
La freccia rossa è il segnale NS di vendere.
Quello blu è un segnale di acquisto. È semplice.
Perché non fare un bot?