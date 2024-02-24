L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 749

Anatolii Zainchkovskii:

ha avuto una serie di nuove idee e ha deciso rapidamente di abbaiare e testarle)

Nuovo slancio verso il Graal?

Lodevole.

 
Uladzimir Izerski:

Un nuovo slancio verso il Graal?

Questo è lodevole.

beh, non si possono mai avere troppi graal )))

Uladzimir Izerski:

Tutti sono in silenzio.

È il momento di fare una scommessa.

Chi sarà il primo a postare.

Forse hai sbagliato argomento.

Hai scritto delle stronzate fuori tema.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Sì, beh, non si possono mai avere troppi Graal).

E NS non è per tutti.

Devi salvare i tuoi denti.

 
Maxim Dmitrievsky:

Cosa vuoi da noi? Forse hai sbagliato argomento?

Hai scritto delle stronzate fuori tema.

Tu scrivi spazzatura ogni giorno, e noi la leggiamo e non ci offendiamo.

Uladzimir Izerski:

Lei scrive quotidianamente stronzate e noi le leggiamo e non ci offendiamo.

Vuoi giocare duro? Giochiamo, scrivilo subito.

 

NO hai appena visto un concorrente in questo thread))))

P.S.

Ok, vai avanti con la tua teoria.

Questo percorso è già stato fatto.

NS è promettente ma richiede alcune qualità individuali.

 

I primi timidi accenni verso l'alto.

8

 

La freccia rossa è il segnale NS di vendere.

Quello blu è un segnale di acquisto. È così semplice.

Uladzimir Izerski:

La freccia rossa è il segnale NS di vendere.

Quello blu è un segnale di acquisto. È semplice.

Perché non fare un bot?

