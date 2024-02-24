L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 696
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è più accurato.
doppio pr2 = (pr!=0?log(pr):0);
Giusto, zero, grazie.
Voglio provare queste cose per i compiti di classificazione, sembrano belle
Figura 1. Passo 2, Passo 3.))
Non mi interessano tanto i risultati quanto la metodologia per testare e confrontare i modelli. Dovresti sempre ricordare che dovresti insegnare, testare i modelli su dati di input artificiali, e su dati reali - è un controllo con il risultato "questo è come è venuto fuori".
Non mi interessano tanto i risultati quanto la metodologia per testare e confrontare i modelli. Si dovrebbe sempre ricordare che l'insegnamento, il test dei modelli dovrebbe essere fatto su dati di input artificiali, mentre il test su dati reali è un controllo con il risultato "questo è come ha funzionato".
Su quali dati artificiali? Cosa intende con questi dati?
Sorpreso.
Che tipo di dati artificiali sono questi? Cosa intende con questi dati?
Sorpreso.
È nell'articolo.
I dati di input devono avere determinate caratteristiche e solo allora si può vedere il comportamento significativo del modello:
E poi su ciò che Dio ha mandato.
Ragazzi e ragazzi! La mia domanda è questa. Sto usando l'indicatore, voglio rifare in EA, ho trovato un video come rifare. Il problema è che l'indicatore non viene visualizzato nel metodo non riesco a capire cosa sta succedendo. Non riesco a capirlo. Non riesco a capire cosa c'è che non va.
In MT si preme l'indicatore con il pulsante diretto e si seleziona "change", se non c'è questa voce, significa che non c'è nessuna sorgente e non si può cambiare.
Questo è nell'articolo.
I dati di input devono avere determinate caratteristiche e solo allora possiamo vedere un comportamento significativo del modello:
E poi su ciò che Dio ha mandato.
Questo articolo accademico esamina serie temporali create artificialmente con varie distorsioni predeterminate senza riferimento a dati reali (un cavallo sferico nel vuoto). Lo scopo dello studio era quello di determinare come i diversi modelli reagiscono a tali distorsioni in TC e quali operazioni di pre-elaborazione influenzano la qualità dei modelli.
Le conclusioni del documento sono:
Abbiamo un sacco di dati di input diversi dal mercato Forex e dal mercato azionario. Perché avete bisogno di dati artificiali? Prendete dati reali, trasformateli, riducete la dimensionalità, ecc. e usateli per testare vari modelli. Tutto il resto è falso.
Buona fortuna
Ho imparato a prevedere la SMA(12) qui per caso. Ecco un grafico della divergenza tra la media mobile e la sua previsione one-step-ahead.
Se si usa un tale predittore che guarda un passo avanti, allora... Non è il prezzo però...
O c'è qualche altro modo per usarlo?
Ho imparato a prevedere la SMA(12) qui per caso. Ecco un grafico della divergenza tra la media mobile e la sua previsione one-step-ahead.
Se si usa un tale predittore che guarda un passo avanti, allora... Non è il prezzo però...
O c'è qualche altro modo per usarlo?
Qualche pagina fa ho scritto che prevedere con un passo MA è un gioco da ragazzi. Circa il 70% delle previsioni sono corrette. Il problema è che è impossibile fare trading su quei dati. Il fatto è che le previsioni sono giustificate in quei posti dove tutto è chiaro senza di loro. Cioè su segmenti lisci.
Dimmi quale TF hai fatto 1 passo avanti, e probabilmente domani o il giorno dopo, darò un risultato simile al tuo sulla previsione dei valori MA. Oggi sono occupato.
Ho scritto qualche pagina fa che prevedere il passo dell'IA era un gioco da ragazzi. Circa il 70% delle previsioni sono corrette. Il problema è che è impossibile fare trading su questi dati. Il fatto è che le previsioni sono giustificate in luoghi dove tutto è chiaro senza di esse (previsioni). Cioè su segmenti lisci.
Dimmi quale TF hai fatto 1 passo avanti, e probabilmente domani o il giorno dopo, darò un risultato simile al tuo sulla previsione dei valori MA. Occupato oggi.
Tutto ciò che cerco di prevedere di solito ha un errore di almeno il 30%, e qui è una cosa così straordinaria, ma inutile
Beh, forse qualcuno avrà qualche idea, i valori futuri sono molto importanti nel machine learning.