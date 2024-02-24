L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 333
RNN è la probabilità, la regressione è l'input :)
Forse mi è sfuggito qualcosa. Lo leggerò di nuovo.
Ho capito cosa fare sul neurone ieri. Ho deciso di insegnargli a trovare l'intersezione di due MA. È molto facile fare un campione di allenamento. Probabilmente lo farò domani. Controllerò le sue capacità allo stesso tempo).
Allenarsi in una sola volta in angoli di 2 o più regressioni con periodi diversi). E dovete fare NS per variare la lunghezza del vettore per ogni regressione, in modo che si adatti ai cicli e li trovi
Allenarsi sugli angoli di 2 o più regressioni con periodi diversi in una volta sola, affondarlo )
Le AM servono per vedere le possibilità, quanti livelli sono necessari, quali dati sono sufficienti, la reazione a dati extra non necessari, a dati incompleti, ecc. Non per il commercio.
La vera cosa viene dopo.
Se dovessi applicare gli AM, non è così.
Devi costruire tre MA separatamente due volte e con periodi diversi - per hai, per loi, e per opener e iniziare a incrociarli....
Mi sembra che questo modello sarà più stabile e robusto in condizioni reali.
Non posso usare questa strategia senza i neuroni, molto probabilmente.
Questo non è uno strumento di analisi di mercato, è solo un prodotto di bellezza... pensate all'assurdità della situazione, voi date solo un prezzo medio per un certo periodo di tempo... per i BP non stazionari... solo sui BP stazionari hanno una capacità di previsione...
Aggiunte nuove caratteristiche al bot :D
Ora voglio rendere il nucleo logico un po' più complicato, aggiungere più ingressi
Sul grafico, metà backtest e metà avanti :)
e ho l'opinione opposta - che i maghi sono l'unico indicatore significativo che sia veramente informativo...e l'unico che ci è arrivato dalla statistica insieme a quello stazionario...
I dummies, o meglio le buste sono uno strumento indispensabile per misurare la volatilità....meglio di una bollinger
IMHO
ma tu sei un professionista, dovresti saperlo meglio....