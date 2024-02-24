L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 333

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:

RNN è la probabilità, la regressione è l'input :)

Forse mi è sfuggito qualcosa. Lo leggerò di nuovo.

Ho capito cosa fare sul neurone ieri. Ho deciso di insegnargli a trovare l'intersezione di due MA. È molto facile fare un campione di allenamento. Probabilmente lo farò domani. Controllerò le sue capacità allo stesso tempo).

[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Forse mi è sfuggito qualcosa. Lo leggerò di nuovo.

Ho capito cosa fare sul neurone ieri. Ho deciso di insegnargli a trovare l'intersezione di due MA. È molto facile fare un campione di allenamento. Probabilmente lo farò domani. Controllerò le sue capacità allo stesso tempo).


Allenarsi in una sola volta in angoli di 2 o più regressioni con periodi diversi). E dovete fare NS per variare la lunghezza del vettore per ogni regressione, in modo che si adatti ai cicli e li trovi
 
Maxim Dmitrievsky:

Allenarsi sugli angoli di 2 o più regressioni con periodi diversi in una volta sola, affondarlo )

Le AM servono per vedere le possibilità, quanti livelli sono necessari, quali dati sono sufficienti, la reazione a dati extra non necessari, a dati incompleti, ecc. Non per il commercio.

La vera cosa viene dopo.

 
Yuriy Asaulenko:

LeAM servono per vedere le possibilità, quanti livelli sono necessari, quali dati sono sufficienti, la reazione a dati extra non necessari, a dati incompleti, ecc. Non per il commercio.

Qualcosa di reale è più tardi.

Se dovessi applicare gli AM, non è così.

Devi costruire tre MA separatamente due volte e con periodi diversi - per hai, per loi, e per opener e iniziare a incrociarli....

Mi sembra che questo modello sarà più stabile e robusto in condizioni reali.

Non posso usare questa strategia senza i neuroni, molto probabilmente.

[Eliminato]  
Renat Akhtyamov:

Se dovessi applicare gli AM, non così.

Devi costruire tre MA separate due volte e con periodi diversi - per i massimi, i minimi e l'apertura e iniziare a incrociarle....


Questo non è uno strumento di analisi di mercato, è solo un prodotto di bellezza... pensate all'assurdità della situazione, voi date solo un prezzo medio per un certo periodo di tempo... per i BP non stazionari... solo sui BP stazionari hanno una capacità di previsione...
 
Maxim Dmitrievsky:

Le AM contengono una quantità trascurabile di informazioni utili, non è affatto uno strumento di analisi di mercato, ma solo per bellezza... Se pensate all'assurdità della situazione, basta inviare prezzi medi per un certo periodo di tempo a VS... per VS non stazionari... solo su VS stazionari avranno una capacità predittiva...
La nostra attività è quella di suggerire....
 
Maxim Dmitrievsky:

Le AM contengono pochissime informazioni utili, non è uno strumento di analisi di mercato, è solo per bellezza...
Questo è sicuro... LRMA è più meno, è sicuramente meglio che scivolare.
 
Renat Akhtyamov:

Se dovessi applicare le AM, non così.

È necessario costruire separatamente ...

Le MA non sono per il trading qui, solo un esperimento che è semplicemente implementato e si può vedere molto dalle proprietà della rete neurale.
Maxim Dmitrievsky:

Questo non è uno strumento per l'analisi di mercato, ma solo per la bellezza ... Pensate all'assurdità della situazione, si manda solo un prezzo medio per un certo periodo... per i BP non stazionari... solo sui BP stazionari hanno una capacità di previsione...
MA è in realtà la stessa linea di regressione. Non si dovrebbe pensare così. Non è un cattivo strumento.
[Eliminato]  

Aggiunte nuove caratteristiche al bot :D

Ora voglio rendere il nucleo logico un po' più complicato, aggiungere più ingressi

Sul grafico, metà backtest e metà avanti :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Questo non è uno strumento di analisi di mercato, ma solo per la bellezza ... Pensate all'assurdità della situazione, voi mandate solo un prezzo medio per un certo periodo di tempo a VS... solo su VS fisso hanno una capacità di previsione...


e ho l'opinione opposta - che i maghi sono l'unico indicatore significativo che sia veramente informativo...e l'unico che ci è arrivato dalla statistica insieme a quello stazionario...

I dummies, o meglio le buste sono uno strumento indispensabile per misurare la volatilità....meglio di una bollinger

IMHO


ma tu sei un professionista, dovresti saperlo meglio....

1...326327328329330331332333334335336337338339340...3399
Nuovo commento