Estratto dall'articolo di Reshetov che spiega come funziona la sua RNN.
"Questo articolo discute in dettaglio il problema dell'overtraining delle reti neurali, identifica le sue cause e propone un modo per risolvere il problema.
1. Perché una rete neurale viene riqualificata?Qual è la ragione del retraining delle reti neurali? In realtà ci possono essere diverse ragioni:
Solo che non è una rete neurale nel pieno senso della parola, ma un classificatore. Nulla impedisce di utilizzare anche la rete neurale nell'ottimizzatore, con un diverso numero di strati e un diverso periodo di caratteristiche e anche il loro numero, sarebbe ancora meglio.
Leggi di più qui, c'è un intero quadro anche https://www.mql5.com/ru/articles/3264
Bendat J., Pearsol A.
Analisi applicata dei dati casuali: Tradotto dall'inglese: World, 1989.
In. 126
ESEMPIO 5.4. VARIABILI CASUALI DIPENDENTI NON CORRELATE.
Due variabili casuali X e Y sono chiamatecorrelate se il loro momento di correlazione (o coefficiente di correlazione, che è la stessa cosa) è diverso da zero; X e Y sono chiamate non correlate se il loro momento di correlazione è zero.
Due quantità correlate sono anche dipendenti. Infatti, supponendo il contrario dobbiamo concludere che µxy=0, che contraddice la condizione poiché
per le quantità correlate µxy ≠ 0.
L'assunzione inversa non è sempre vera, cioè se due variabili sono dipendenti, possono essere correlate o non correlate. In altre parole, il momento di correlazione di due variabili dipendenti può non essere uguale a zero, ma può anche essere uguale a zero.
Così, la correlazione tra due variabili casuali implica che sono dipendenti, ma la correlazione non implica necessariamente la correlazione. L'indipendenza di due variabili implica che non sono correlate, ma l'indipendenza non può ancora essere dedotta dalla non correlazione.
http://www.uchimatchast.ru/teory/stat/korell_zavis.php
1. nessuno sta analizzando la correlazione - si tratta della scelta dei predittori.
2. Lei ha ripetuto il mio punto tre pagine prima -"La dipendenza è un caso speciale di correlazione. Se due variabili sono dipendenti, allora c'è sicuramente una correlazione. Se c'è correlazione, allora non c'è necessariamente dipendenza".
3. L'entropia incrociata proprio come la correlazione non darà una risposta dalla presenza di dipendenza funzionale
È qui che ho sbagliato - lo ammetto.
Se le variabili casuali sono indipendenti, sono anche non correlate, ma non si può dedurre l'indipendenza dalla non correlazione.
Se due variabili sono dipendenti, possono essere correlate o non correlate.
La citazione di cui sopra si riferisce esattamente alle reti neurali nel pieno senso della parola, e questi sono i problemi che sta cercando di risolvere nel suo RNN
Sì, e si risolvono semplicemente enumerando tutti i parametri possibili e confrontandoli con il forward... esattamente la stessa cosa si può fare con NS. La sua RNN è riqualificata allo stesso modo, basta scegliere i parametri stabili più ottimali confrontando il backtest con il forward... tutto è esattamente lo stesso che con NS, solo che nel caso di NS abbiamo bisogno di scegliere non i pesi ma gli input-output nell'ottimizzatore.
Se due quantità sono dipendenti, possono essere correlate o non correlate.
Finalmente hai capito))) La correlazione dà solo la dipendenza lineare e NS non ha niente a che fare con essa, inoltre per favore non confondete "correlazione per regressione non lineare" e "correlazione non lineare", correlazione sia:
Di nuovo, quarantacinque....
Che persona strana che sei - sopra il tuo post due post nero su bianco si dice che la presenza o l'assenza di correlazione non significa affatto che ci sia una correlazione e di nuovo la correlazione "dà" qualcosa a qualcuno.
Sto esaurendo le mie mani....
Lei ha sostenuto che:
Tutto il MO si basa sul fatto che le variabili di input dovrebbecorrelare con la variabile di uscita.
Altrimenti non c'è senso in TUTTI i modelli MO.
Nel Data Mining, in TUTTI I MODELLI DI SELEZIONE DELLE VARIABILI, il meccanismo di massima correlazione della variabile in entrata e della variabile in uscita è implementato:
Quindi hanno fatto un gran casino e si sono messi in imbarazzo.
SZZ "la presenza o l'assenza di correlazione non significa affatto correlazione" - di nuovo - sciocchezze. La correlazione è esattamente ciò che mostra una dipendenza lineare, ma ce ne sono di non lineari che la correlazione non mostra.
Mi piace quando qualcuno fa rotolare scientificamente qualcuno :))
ZS "la presenza o l'assenza di correlazione non significa affatto dipendenza" - di nuovo - sciocchezze. La correlazione mostra una dipendenza lineare, ma ce ne sono altre non lineari che la correlazione non mostra.
C'è un classico esempio di falsa correlazione: il numero di persone che annegano nelle piscine americane è direttamente e fortemente correlato al numero di film con Nicolas Cage.
C'è una correlazione - dov'è la GRANDE correlazione?