L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 372
http://sci.alnam.ru/book_dsp.php
ma non c'è un'immagine a pag. 126
Salva l'esempio come immagine e caricalo qui
Lo è?
Lo è?
il libro è quello giusto.
p. 126
Esempio 5.4.
Sì, non l'ho capito subito..., ecco
ora questo è buono ;)
Non ci può essere dipendenza dove non c'è correlazione. La correlazione può essere lineare o non lineare, ma lo sarà se c'è dipendenza.
Ci può essere una correlazione quando non c'è nessuna correlazione - una falsa correlazione.
Non ho cancellato un solo post in questo thread.
Bendat J., Pearsol A.
Analisi applicata dei dati casuali: Tradotto dall'inglese: World, 1989.
A p. 126
ESEMPIO 5.4. VARIABILI CASUALI DIPENDENTI NON CORRELATE.
"Questo articolo discute in dettaglio il problema dell'overtraining delle reti neurali, identifica le sue cause e propone un modo per risolvere il problema.
1. Perché una rete neurale viene riqualificata?Qual è la ragione del retraining delle reti neurali? In realtà ci potrebbero essere diverse ragioni:
Dmitry, mi dispiace, ma ho il sospetto che tu stia cercando di trollarmi, o di prendermi in giro, o semplicemente stupido, con tutto il rispetto... Non riesci a vedere da un esempio banale che due attributi hanno entrambi una correlazione zero con l'obiettivo, MA entrambi sono significativi, nessuno dei due può essere abbandonato, la dipendenza lineare è zero, non lineare al 100%, cioè, la correlazione può essere zero e il dataset è completamente prevedibile, che la tua affermazione:
confuta completamente.
Certo che sono sciocco!
Ho scritto chiaramente in questo thread: "Sarò onesto e franco - mi sono diagnosticato NS un paio di anni fa e ho abbandonato questo metodo.Quindi come esattamente per NS - difficile per me dire. Forse c'è qualcosa nel NS che permette di stipare tutto a portata di mano senza preselezione.Per tutti i metodi di DM l'approccio che ho dichiarato". (с)
Se ho scritto più volte che non sono versato nel NS e non so come funzionano le cose lì, e appare qualcosa che inizia a gridare e urlare e a dare esempi del NS - che cosa si lamenta di me?
Ho scritto in modo chiaro e sincero:
1. la dimensionalità diminuirà.
2. sulla precisione del modello - NON LO SO!
Ma ci sarà comunque qualcuno che comincerà a fare il finto tonto....
La correlazione delle variabili non significa la possibilità di predizione. Le coppie possono essere correlate. Significa che sono correlati ma è impossibile prevedere uno di loro attraverso l'altro, perché cambiano simultaneamente e non anticipano. Questo per quanto riguarda la correlazione!!!!
Non essere stupido.
Se vuoi davvero scherzare, cerca su Google, per esempio, steam trading.
Mente di nuovo, non c'è correlazione non lineare la correlazione è una struttura matematica STRETTAMENTE definita come l'addizione o il coseno, almeno studiate wikipedia prima di dire sciocchezze.
Andiamo avanti come a scuola - dalle basi. Cos'è la "correlazione non lineare" e come si calcola:
http://metr-ekon.ru/index.php?request=full&id=412