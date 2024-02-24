L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 358
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Devo essere più specifico. Posso dare due risposte opposte).
Dove trovi due risposte?
Regola generale:
NS può prevedere serie non stazionarie? Se sì, quali tipi di non stazionarietà?
Un nuovo massimo (probabilmente un minimo) è seguito da un nuovo massimo - sì, ci sono passato anch'io, i grafici sono tutti familiari. Si simula - e non c'è niente - è vuoto. Forse sarete fortunati.
Questo è il caso delle serie non persistenti (antipersistenti).
E nel caso del persistente (sostenuto), un nuovo massimo è seguito da un nuovo
Il problema è che la MA è fortemente ridisegnata ad un periodo basso, cioè non può essere applicata. E se lo prendiamo per n barre all'indietro il segnale sarà già perso.
Il problema è che il МА è fortemente sovraccarico in un periodo basso, cioè non può essere applicato. Se lo riprendi per n-bars il segnale sarà già perso.
l'altro giorno giocando con le MA (non quelle semplici, ma quelle d'oro)) - Filtri del 3° ordine. I 12 MA hanno un ritardo di gruppo di 4 minuti. Non parliamo nemmeno degli EMA e di altri standard - il ritardo è fuori scala.
In generale, ci si dovrebbe allontanare dalla MA alla linea di regressione. Ma i ritardi di calcolo sono grandi lì. Se prendiamo in considerazione i tick per 1 minuto, sarà fatale.
Qualcuno conosce la risposta alla domanda: come trattano gli input non stazionari i NS?
La rete neurale non si preoccupa se è stazionaria, non stazionaria o nessuna serie temporale. Non fa differenza. Soprattutto quando si tratta di classificazione.
La rete neurale non si preoccupa se è stazionaria, non stazionaria o nessuna serie temporale. Non fa differenza. Soprattutto quando si tratta di classificazione
è altamente auspicabile che gli ingressi e le uscite siano limitati a un dominio di valori.
La rete neurale non si preoccupa se è stazionaria, non stazionaria o nessuna serie temporale. Non fa differenza. Soprattutto quando si tratta di classificazione.
Poi la questione della riqualificazione in tutto il suo splendore
Non so nemmeno se devo fare di meglio, il 20.000% in 2,5 mesi a prezzi di apertura su 5 minuti se sono fortunato... tu ci metti $1k e preordini una Bentley. Se sei sfortunato, non è un grosso problema).
Non so nemmeno se devo fare di meglio, il 20.000% in 2,5 mesi a prezzi di apertura su 5 minuti se sono fortunato... tu ci metti $1k e preordini una Bentley. Se non sei fortunato, sei una piccola perdita).