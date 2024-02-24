L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 358

Nuovo commento
 
Yuriy Asaulenko:
Devo essere più specifico. Posso dare due risposte opposte).


Dove trovi due risposte?

Regola generale:

  • su serie stazionarie la previsione è la stessa dei dati storici
  • le serie non stazionarie non sono previste senza uno sforzo preliminare
C'è ARMA, c'è ARIMA che può prevedere serie non stazionarie, ma questo tipo di non stazionarietà è molto raro. C'è l'ARCH, c'è un mucchio di GARCH diversi - tutti che prendono in considerazione diversi tipi di non stazionarietà per essere in grado di prevedere il movimento futuro.


NS può prevedere serie non stazionarie? Se sì, quali tipi di non stazionarietà?

[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Un nuovo massimo (probabilmente un minimo) è seguito da un nuovo massimo - sì, ci sono passato anch'io, i grafici sono tutti familiari. Si simula - e non c'è niente - è vuoto. Forse sarete fortunati.


Questo è il caso delle serie non persistenti (antipersistenti).

E nel caso del persistente (sostenuto), un nuovo massimo è seguito da un nuovo

Il problema è che la MA è fortemente ridisegnata ad un periodo basso, cioè non può essere applicata. E se lo prendiamo per n barre all'indietro il segnale sarà già perso.

 
Maxim Dmitrievsky:


Il problema è che il МА è fortemente sovraccarico in un periodo basso, cioè non può essere applicato. Se lo riprendi per n-bars il segnale sarà già perso.

l'altro giorno giocando con le MA (non quelle semplici, ma quelle d'oro)) - Filtri del 3° ordine. I 12 MA hanno un ritardo di gruppo di 4 minuti. Non parliamo nemmeno degli EMA e di altri standard - il ritardo è fuori scala.

In generale, ci si dovrebbe allontanare dalla MA alla linea di regressione. Ma i ritardi di calcolo sono grandi lì. Se prendiamo in considerazione i tick per 1 minuto, sarà fatale.

 
SanSanych Fomenko:
Qualcuno conosce la risposta alla domanda: come trattano gli input non stazionari i NS?
Alla rete neurale non importa se è stazionaria, non stazionaria o non stazionaria. Non fa alcuna differenza. Soprattutto quando si tratta di classificazione
 
Vladimir Perervenko:
La rete neurale non si preoccupa se è stazionaria, non stazionaria o nessuna serie temporale. Non fa differenza. Soprattutto quando si tratta di classificazione.
Questo è quello che intendevo come una delle risposte).
 
Vladimir Perervenko:
La rete neurale non si preoccupa se è stazionaria, non stazionaria o nessuna serie temporale. Non fa differenza. Soprattutto quando si tratta di classificazione
È molto auspicabile che gli ingressi e le uscite siano limitati dalla gamma di valori.
 
Combinatore:
è altamente auspicabile che gli ingressi e le uscite siano limitati a un dominio di valori.
Tali questioni dovrebbero essere affrontate anche prima di entrare nella NS. L'NS generalmente non mangia i dati grezzi.
 
Vladimir Perervenko:
La rete neurale non si preoccupa se è stazionaria, non stazionaria o nessuna serie temporale. Non fa differenza. Soprattutto quando si tratta di classificazione.

Poi la questione della riqualificazione in tutto il suo splendore
[Eliminato]  

Non so nemmeno se devo fare di meglio, il 20.000% in 2,5 mesi a prezzi di apertura su 5 minuti se sono fortunato... tu ci metti $1k e preordini una Bentley. Se sei sfortunato, non è un grosso problema).


 
Maxim Dmitrievsky:

Non so nemmeno se devo fare di meglio, il 20.000% in 2,5 mesi a prezzi di apertura su 5 minuti se sono fortunato... tu ci metti $1k e preordini una Bentley. Se non sei fortunato, sei una piccola perdita).

Spiegati meglio.)) Voglio, se non una Bentley, almeno una Peugeot con un automatico).
1...351352353354355356357358359360361362363364365...3399
Nuovo commento