L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3328

Nuovo commento
 
Aleksey Nikolayev #:
Anche VTB ha il forex con licenza. Forse le loro condizioni sono più gravose)

Già.

Sono così ovunque ))))

Si entra poveri e si esce con un sacco di soldi.

È l'unica cosa per cui lavorano.

Tutto qui, tutti sono ricchi.


 

È un numero divertente

 
mytarmailS #:

È un numero divertente

aspetta ora Rena )

 
lynxntech #:

aspetta ora Rena )

Non ho tempo per questo.

Sto scrivendo un robot multi-strategia, solo che non selezionerà uno strumento per l'analisi, ma una strategia in una volta sola.

C'è tutto, non c'è bisogno di andare lontano:

Strategie per l'utilizzo dei futures e delle opzioni sul dollaro USA - Moscow Exchange | Markets (moex.com)

Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США
Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
Chandler è fuori dallo show.
[Eliminato]  
Informazioni concrete per chi ha appena iniziato a studiare il programma del 1° anno di università. In particolare, la logica aristotelica o proposizionale. La logica formale dice che le espressioni devono essere coerenti, cosa che è stata molto ben appresa dai sofisti come Katschik, condannati persino da Platone. Le connessioni logiche possono essere associative o causali. Cioè, un'affermazione formalmente logica non è sempre vera.

Mi sono ispirato a un suo nuovo videoclip in cui "smaschera" un altro ptushnik che non sa nemmeno collegare due parole.

Allo stesso modo, ricordo che all'università c'era l'argomento "Categorie" o categorie della coscienza. Per esempio, che cos'è un soggetto, un oggetto, la materia, lo spazio e così via. Hanno più o meno la stessa relazione con il mondo reale della logica formale. Cioè, non esistono nel mondo reale :)

Cioè, se si astrae dalle unghie sporche di Savvateev, ci si rende conto che egli si occupa della matematica come era in origine. Non è legata al mondo reale, ma alle categorie della coscienza.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Informazioni concrete per chi ha appena iniziato a studiare il programma del 1° anno di università. In particolare, la logica aristotelica o proposizionale. La logica formale dice che le espressioni devono essere coerenti, cosa che è stata molto ben appresa dai sofisti come Katschik, condannati persino da Platone. Le connessioni logiche possono essere associative o causali. Cioè, un'affermazione formalmente logica non è sempre vera.

Ispirato da un suo nuovo videoclip, in cui "smaschera" un altro ptushnik, che non sa nemmeno collegare due parole.

Allo stesso modo, ricordo che all'università c'era l'argomento "Categorie" o categorie della coscienza. Per esempio, che cos'è un soggetto, un oggetto, la materia, lo spazio e così via. Hanno più o meno la stessa relazione con il mondo reale della logica formale. Cioè, non esistono nel mondo reale :)

Cioè, se si astrae dalle unghie sporche di Savvateev, ci si rende conto che egli si occupa della matematica come era in origine. Non è legata al mondo reale, ma alle categorie della coscienza.

[Eliminato]  
Ivan Butko #:
È interessante ascoltare le argomentazioni degli scienziati dello zombo. Le loro, non quelle imposte. Perché i loro non si sono formati :)

E sì, il post è provocatorio.
Ma nella storia ci sono state molte sette pseudoscientifiche di questo tipo. E le persone hanno anche seguito ciecamente il loro guru, perché era impossibile da dimostrare o confutare, a causa delle capacità intellettuali.
[Eliminato]  
L'unica prova è la simulazione della sua repulsione nei programmi realizzati dagli utenti. Ma se si programma il continuum di Einstein, funziona anche :)

E così come la sua teoria non è utilizzata da nessuna parte, nemmeno la Relatività lo è. Quindi per ora sono almeno sullo stesso piano in termini di inutilità :)

E che senso ha riscrivere i libri di testo per sostituire una cavolata con un'altra?
[Eliminato]  
Chi ha studiato filosofia sa che le categorie caldo-freddo, avanti-indietro, continuo-discreto, spazio-materia, anima-corpo, dio-diavolo sono categorie della coscienza, non del "mondo reale". Anzi, sono modi di pensare, altrimenti, senza separare, non c'è nulla da pensare.

Le reti neurali funzionano secondo lo stesso principio delle composizioni.

Senza avere dati sperimentali reali, non si può discutere con un sofista perché "tutto è logico". Mentre in realtà non esiste un rapporto di causa ed effetto, tutto è a livello di associazioni, come qui ci sono magneti che si respingono, o per attrazione tutto collasserà. "Lo spazio è infinito" - nessuno lo verificherà, vero? Proprio come "c'è un Dio": provate che non c'è, semplicemente non riuscite a vederlo. Una semplice serie associativa.

Non è un approccio scientifico, è un sofisma. Piuttosto primitivo.
1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399
Nuovo commento