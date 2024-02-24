L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3309
Non ho bisogno di una risposta alla sua domanda. Se trovo la risposta, dove la userò? Qual è il valore pratico della risposta alla sua domanda?
In quale punto dell'EA inserirò la risposta alla sua domanda? In quale punto dell'IO inserirò la risposta alla sua domanda?
Perché fare cento volte una domanda la cui risposta non mi serve?
Ecco la risposta alla sua domanda (o meglio alla mia domanda iniziale):
cambiate il segno della linea rossa tratteggiata che è fuori dall'intervallo, ciò che rimane nell'intervallo desiderato avrà il punteggio massimo di ciò che state cercando, quindi l'ottimizzazione si ridurrà a trovare il MASSIMO. ciò che state cercando avrà il massimo punteggio possibile.
Questo è un modo semplice per convertire il punteggio che si sta utilizzando in un punteggio con il valore massimo che giace su un altopiano. ma questo non è il modo giusto, il modo giusto è quello di utilizzare un punteggio che inizialmente ha un massimo nel punto che si sta cercando.
Questo vale per tutto, per l'addestramento delle reti neurali, per l'ottimizzazione delle funzioni, per l'ottimizzazione delle strategie, per tutto.
Pertanto, l'affermazione "non è necessario cercare un massimo, ma un plateau stabile" è intrinsecamente errata e indica un uso errato della stima.
Andrew sta confondendo l'addestramento NS con l'ottimizzazione dei suoi parametri, credo.
Entrambi sono una specie di ottimizzazione, il che è un po' sconcertante quando a un gattino è stato versato molto cibo. sembra che ci sia un'ottimizzazione del cibo dappertutto e non è chiaro cosa mangiare.
Dove posso applicarla in pratica?
Stiamo discutendo di overfitting, che di solito si basa sull'ottimizzazione. nel tester, è chiaro.
In MO, l'overfitting si rivela eseguendo il modello su file diversi. La variazione delle prestazioni del modello è superfitting: non sono necessari criteri. C'è anche un pacchetto che viene rivelato dall'overfitting.
Scendete dal cielo, pardon, dai vostri estremi alla terra dove le cose sono diverse.
Dopo tutto, la stessa frase"ci è venuta in mente" implica un qualche tipo di processo di pensiero (iterazioni).
Come fa il modello finale a sapere se si tratta di iterazioni del cervello o del computer e se c'è una differenza tra i due?
La domanda è sorta in seguito all'articolo di Prado
L'hacking consiste nell'allungare i dati a proprio piacimento. Si prende un FF qualsiasi e si aggiungono tanti dati all'input per massimizzarlo. Se la massimizzazione è scarsa, si aggiungono altri dati o si sceglie un algoritmo di ottimizzazione più preciso. In questo modo è possibile massimizzare qualsiasi FF. Questo è il caso più comune nell'ottimizzazione TC. In questo caso, più dati - più sovrallenamento. Nessuna opzione. I minimi-massimi globali non dicono nulla. La soluzione logica è massimizzare il FF minimizzando il numero di caratteristiche, come ho scritto sopra. Il male minore, per così dire. Baes - variante di compromesso, in parole scientifiche.
Un barile di miele con un cucchiaio di catrame, così il miele può essere buttato via. Come ha detto Stirlitz, è l'ultima frase a essere memorabile.
Un barile di miele con un cucchiaio di catrame, così il miele può essere scartato. Come ha detto Stirlitz, è l'ultima frase che conta.
Il processo di ottimizzazione è una ricerca di parametri sconosciuti.