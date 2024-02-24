L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3309

СанСаныч Фоменко #:

Non ho bisogno di una risposta alla sua domanda. Se trovo la risposta, dove la userò? Qual è il valore pratico della risposta alla sua domanda?

In quale punto dell'EA inserirò la risposta alla sua domanda? In quale punto dell'IO inserirò la risposta alla sua domanda?

Perché fare cento volte una domanda la cui risposta non mi serve?

Ecco la risposta alla sua domanda (o meglio alla mia domanda iniziale):

cambiate il segno della linea rossa tratteggiata che è fuori dall'intervallo, ciò che rimane nell'intervallo desiderato avrà il punteggio massimo di ciò che state cercando, quindi l'ottimizzazione si ridurrà a trovare il MASSIMO. ciò che state cercando avrà il massimo punteggio possibile.

Questo è un modo semplice per convertire il punteggio che si sta utilizzando in un punteggio con il valore massimo che giace su un altopiano. ma questo non è il modo giusto, il modo giusto è quello di utilizzare un punteggio che inizialmente ha un massimo nel punto che si sta cercando.

Questo vale per tutto, per l'addestramento delle reti neurali, per l'ottimizzazione delle funzioni, per l'ottimizzazione delle strategie, per tutto.

Pertanto, l'affermazione "non è necessario cercare un massimo, ma un plateau stabile" è intrinsecamente errata e indica un uso errato della stima.

Maxim Dmitrievsky #:

Andrew sta confondendo l'addestramento NS con l'ottimizzazione dei suoi parametri, credo.

Entrambi sono una specie di ottimizzazione, il che è un po' sconcertante quando a un gattino è stato versato molto cibo. sembra che ci sia un'ottimizzazione del cibo dappertutto e non è chiaro cosa mangiare.

 
Andrey Dik #:
Quindi l'affermazione "non è necessario cercare un massimo, ma un plateau costante" è intrinsecamente errata, in quanto parla di un uso errato della stima.

Contrariamente alla sua affermazione, lei ha dimostrato che un plateau è stato trovato dimostrando una stima.

Dove posso applicarla in pratica?

Stiamo discutendo di overfitting, che di solito si basa sull'ottimizzazione. nel tester, è chiaro.

In MO, l'overfitting si rivela eseguendo il modello su file diversi. La variazione delle prestazioni del modello è superfitting: non sono necessari criteri. C'è anche un pacchetto che viene rivelato dall'overfitting.

Scendete dal cielo, pardon, dai vostri estremi alla terra dove le cose sono diverse.

 
Non sapete cosa state cercando esattamente (non avete mai risposto alla domanda) e se non lo sapete, non lo troverete mai.
mytarmailS abbiniamo i parametri in 10 iterazioni invece che in 10000, può essere considerato un modello non addestrato?

Dopo tutto, la stessa frase"ci è venuta in mente" implica un qualche tipo di processo di pensiero (iterazioni).


Come fa il modello finale a sapere se si tratta di iterazioni del cervello o del computer e se c'è una differenza tra i due?


La domanda è sorta in seguito all'articolo di Prado

Il P hacking consiste nell'allungare i dati a proprio piacimento. Si prende un FF qualsiasi e si aggiungono tanti dati all'input per massimizzarlo. Se non si massimizza bene, si aggiungono altri dati o si sceglie un algoritmo di ottimizzazione più accurato. In questo modo è possibile massimizzare qualsiasi FF. Questo è il caso più comune nell'ottimizzazione TC. In questo caso, più dati - più sovrallenamento. Nessuna opzione. I minimi-massimi globali non dicono nulla. La soluzione logica è massimizzare il FF minimizzando il numero di caratteristiche, come ho scritto sopra. Il male minore, per così dire. Baes è la variante traidof, in parole scientifiche.

Il processo inverso è la ricerca, in cui non si fanno ipotesi iniziali, non si prende il FF dal soffitto, ma si esaminano i dati alla ricerca di modelli.

"Ti sei inventato tutto" non ha nulla a che fare con la realtà. "Hai tratto conclusioni basate sulla ricerca" sì.

E se si intende fare ricerca, è necessario almeno definire l'argomento e il metodo di ricerca, quindi scegliere uno strumento di ricerca. Se l'oggetto della tua ricerca non è nemmeno BP, ma un'entità nota solo a te, puoi persino determinare in anticipo il risultato di tale ricerca. Mi rendo conto che non lo insegnano all'università, quindi ecco qui :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
L'hacking consiste nell'allungare i dati a proprio piacimento. Si prende un FF qualsiasi e si aggiungono tanti dati all'input per massimizzarlo. Se la massimizzazione è scarsa, si aggiungono altri dati o si sceglie un algoritmo di ottimizzazione più preciso. In questo modo è possibile massimizzare qualsiasi FF. Questo è il caso più comune nell'ottimizzazione TC. In questo caso, più dati - più sovrallenamento. Nessuna opzione. I minimi-massimi globali non dicono nulla. La soluzione logica è massimizzare il FF minimizzando il numero di caratteristiche, come ho scritto sopra. Il male minore, per così dire. Baes - variante di compromesso, in parole scientifiche.

Il processo inverso è la ricerca, quando non si fanno ipotesi iniziali, non si prende il FF dal soffitto, ma si esaminano i dati alla ricerca di modelli.

"Ti sei inventato tutto" non ha nulla a che vedere con la realtà. "Hai tratto conclusioni basate sulla ricerca" sì.

E se avete intenzione di fare ricerca, dovete definire almeno l'oggetto e il metodo di ricerca, quindi scegliere uno strumento di ricerca. Se l'oggetto della ricerca non è nemmeno BP, ma un'entità nota solo a voi, potete persino determinare in anticipo il risultato di tale ricerca. Mi rendo conto che non lo insegnano all'università, quindi ecco qui :)

Un barile di miele con un cucchiaio di catrame, così il miele può essere buttato via. Come ha detto Stirlitz, è l'ultima frase a essere memorabile.

СанСаныч Фоменко #:

Un barile di miele con un cucchiaio di catrame, così il miele può essere scartato. Come ha detto Stirlitz, è l'ultima frase che conta.

Questo per non sembrare troppo intelligenti.
 
Il processo di ottimizzazione è una ricerca di parametri sconosciuti.

Ogni iterazione è un esperimento/ricerca in cui si avanza l'ipotesi (parametri) e si verifica il risultato dell'esperimento (FF).

Quindi il processo di ottimizzazione (ricerca) è una vera e propria ricerca.

Ma questo non è dato al nulla intellettuale di capire, ovviamente non è dato, qui bisogna pensare, la logica deve essere compresa....

mytarmailS #:
Il processo di ottimizzazione è una ricerca di parametri sconosciuti.

Ogni iterazione è un esperimento/ricerca in cui si avanza l'ipotesi (parametri) e si verifica il risultato dell'esperimento (FF).

Quindi il processo di ottimizzazione (ricerca) è una vera e propria ricerca.

Ma questo non è dato per capire il nulla intellettuale, ovviamente non è dato, qui bisogna pensare, logica da includere...

La parodia di un ricercatore non si rende conto che tutti i parametri sono noti prima dell'inizio dell'ottimizzazione. E il processo di ottimizzazione è una ricerca dei valori dei parametri che massimizzano qualsiasi funzione la sua mente infiammata abbia inventato.

La sua ottimizzazione si trasforma in un lungo e spinoso percorso di esplorazione del fondo in cui si trova.
