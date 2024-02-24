L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3310
Inizia a rifiutare una cosa del genere - completamente OOS (2023). Nella seconda metà, il carattere della curva cambia.
ad occhio o con una sorta di automazione?
A occhio. Altrimenti si tratta di p-hacking.
Solo a occhio. Altrimenti si tratta di p-hacking.
potente ))))
Perché? Un piccolo profitto per ogni scambio?
Il personaggio è cambiato. In linea di massima, si tratta di un ordine di priorità.
Cioè, alcuni alfa stanno iniziando a trasformarsi in beta.
Non ho capito tutto. Non facciamolo sul forum.
Chi ha provato a utilizzare il metodo del"Profilo di compattezza"?
Lo scopo del metodo è quello di escludere gli esempi incoerenti dal campione, il che dovrebbe migliorare l'apprendimento e ridurre le dimensioni del modello se si utilizzano metodi di apprendimento del tipo K nearest neighbours.
Non sono riuscito a trovare un'implementazione in python.....