Maxim Dmitrievsky #:

Non può essere il contrario, esattamente come scritto, sulla base di una sperimentazione

sulla base di quale esperimento? - Si può rispondere "personale", ma non è una buona risposta.

Andrey Dik #:

Maxim Dmitrievsky #:

Tu stai solo formulando un'ipotesi, io sto formulando la mia ipotesi.

La mia ipotesi è che ci sia una certa soglia dopo la quale la quantità passa alla qualità. la tua ipotesi è l'opposto (o la mia ipotesi è l'opposto, se trovi offensiva la parola "opposto").

Nella mia ipotesi, lei non ha raggiunto la soglia.


Andrey Dik #:

La quantità non si traduce in qualità, gli stimatori smettono di funzionare ad alte dimensioni. Non è possibile stimare l'effetto su modelli sovra-addestrati. Si può invece stimare su modelli poco addestrati.
 
Andrey Dik #:

Secondo la tua ipotesi, se la qualità cala rapidamente, basta fare altre cazzate...

se la fabbrica ha delle noci storte, bisogna produrne di più a prescindere da tutto - allora la quantità di noci si trasformerà in qualità e arriverà il comunismo con la prosperità universale.

 
Maxim Kuznetsov #:

No, non è così. Non si può realizzare il comunismo in questo modo. Provate a produrre noci se non ci credete, il tasso di tempo scenderà, guadagnerete meno e lavorerete di più (nel comunismo dovrebbe essere il contrario).
L'informazione non è una noce.
In MO si utilizza un grafico diverso

Nell'inferenza di Kozol è più facile lavorare con il bias che con la varianza. Da qui la conclusione non ipotetica che la complessità del modello o l'aumento del numero di caratteristiche ostacola più che aiutare.


 
Beh, è così in tutto il forum.

"il mio programma/metodo/calcolo/modello fa più veloce/grande/prezioso/profondo di tutti gli altri!... ma in perdita" e la frequenza di queste creazioni sta aumentando.

diventa più facile fare schifezze, le fanno più spesso e l'asticella della valutazione si abbassa...

 
Non è di questo che sto parlando, non stai paragonando dito a dito.

