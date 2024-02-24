L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3292
Non può essere il contrario, esattamente come scritto, sulla base di una sperimentazione
Tu e Alexei non sarete soddisfatti di nessuna risposta in questa fase. Perché non conoscete le tecniche.
Tu stai solo formulando un'ipotesi, io sto formulando la mia ipotesi.
La mia ipotesi è che ci sia una certa soglia dopo la quale la quantità passa alla qualità. la tua ipotesi è l'opposto (o la mia ipotesi è l'opposto, se trovi offensiva la parola "opposto").
Nella mia ipotesi, lei non ha raggiunto la soglia.
Secondo la tua ipotesi, se la qualità cala rapidamente, basta fare altre cazzate...
se la fabbrica ha delle noci storte, bisogna produrne di più a prescindere da tutto - allora la quantità di noci si trasformerà in qualità e arriverà il comunismo con la prosperità universale.
In MO si utilizza un grafico diverso
Nell'inferenza di Kozol è più facile lavorare con il bias che con la varianza. Da qui la conclusione non ipotetica che la complessità del modello o l'aumento del numero di caratteristiche ostacola più che aiutare.
Beh, è così in tutto il forum.
"il mio programma/metodo/calcolo/modello fa più veloce/grande/prezioso/profondo di tutti gli altri!... ma in perdita" e la frequenza di queste creazioni sta aumentando.
diventa più facile fare schifezze, le fanno più spesso e l'asticella della valutazione si abbassa...
Non è di questo che sto parlando, non stai paragonando dito a dito.