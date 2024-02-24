L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3212
Non l'ho fatto.
Succede.
Quante volte si può sbattere la testa contro lo stesso muro e che differenza fa se c'è una carta da parati diversa.
Dovresti già andare in vacanza ))C'è un bel libro di Samantha Kleinberg intitolato "Perché". Leggetelo e poi ponetevi questa domanda quando, ad esempio, disegnate un nuovo livello.
Se capite su cosa sto lavorando, strillerete di gioia....
Se negate i livelli nel mercato, significa che negate che il prezzo di entrata e di uscita fosse a un prezzo specifico.
Questa è demenza, pura e semplice.
cambiare il concetto, non le decorazioni.
Non ricordo un algotrader redditizio che abbia cambiato il concetto. Ma l'ho visto tra gli autori di Expert Advisors for the Market. Probabilmente è più redditizio essere un dilettante generalista che uno specialista ristretto. Ma è bello decidere di fare cambiamenti seri.
Sto già strillando dopo ogni tuo post).
Non ricordo che un trader di algo redditizio abbia cambiato il concetto.
definizione :
Professionista - una persona che ha fatto di una certa occupazione (business) la propria professione; una persona che è diventata uno specialista di alto livello in qualche campo di attività; uno specialista ben preparato per il lavoro in un certo campo, con competenze, qualifiche blah - blah - blah
definizione :
Professione - occupazione di una persona, di solito la sua fonte di sostentamento è il lavoro, per il quale la persona guadagna un reddito.
Quindi si scopre che un trader professionista è un trader che guadagna denaro facendo trading sul mercato e vive di questo.
Quindi, perché un trader professionista (trader redditizio) dovrebbe cambiare il concetto ????????.
Cosa ho scritto?
Ti passerà quando sarai più saggio.
Credo di aver parlato di OOS alcune volte di recente. Ma il buon OOS era un "file separato" secondo la vostra terminologia.
Se l'apprendimento è multi-pass (la fase successiva utilizza i calcoli di quella precedente), la probabilità di "sbirciare" è alta. Non esiste una ricetta generale, ma in un caso ho fatto come segue.
Per velocizzare il calcolo, è stato necessario eliminare i tick non necessari. Ad esempio, se si riduce il numero di tick di 10 volte, i calcoli saranno accelerati della stessa quantità. Si tratta di un'azione molto richiesta.
Nel mio caso, sapevo quali tick mi servivano e quali non mi servivano affatto. In ogni caso, ho costruito un simbolo personalizzato e ho iniziato i backtest su quello personalizzato e su quello originale.
In questo caso era importante attivare la nerditudine e ottenere una corrispondenza >99%. Si è scoperto che inizialmente stavo buttando via troppo e ho ottenuto un risultato diverso (ovviamente migliore rispetto a quello originale).
Alla fine ho iniziato a buttare via meno dell'originale e tutto ha iniziato a combaciare. Quindi, in realtà, utilizzo un metodo a due passaggi per l'allenamento.
Quindi, probabilmente, per individuare la sbirciatina dopo il passaggio precedente si può usare il controllo sopra descritto anche prima di fare calcoli seri. E c'è anche un metodo del nonno per rilevare la presenza di occhiate in avanti: "troppo bello per essere vero". I principianti si rallegrano per i bei risultati, mentre i più maturi si arrabbiano perché si rendono conto che dovranno cercare il proprio errore per molto tempo.
Controllo, controllo, ed è ovvio: si prende un nuovo file e si confrontano i risultati.
C'è una sorta di "relazione" tra l'insegnante e il predittore che porta a un risultato così spiacevole. Ricordo ancora una volta che io insegno su un file ottenuto per campionamento casuale, verifico sul residuo del campionamento casuale, cioè anche su una sequenza casuale di valori del predittore. Sembrerebbe che non serva altro. Ma no, passiamo a un file normale e otteniamo un risultato completamente diverso.
che insegno su un file campionato a caso, verifico il resto del campione casuale.
Trovami un motivo per cui quella cosa gialla sta facendo retromarcia.