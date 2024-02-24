L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3187
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
ZЫ In generale, se c'è interesse a cercare di trovare differenze tra le due file, è possibile fornirle.
Date un'occhiata a quello che vi ho scritto. Sarò in grado di guardarlo io stesso solo in autunno.
Forester#:
Ho fatto un esperimento con il campione su cui ho pubblicato le gif, ci sono già il 47% di unità nel campione, i dati sono riassunti in una tabella.
Descrizione del contenuto delle colonne:
Mi spiego: per un predittore è possibile selezionare più di un segmento quantico in totale e questi segmenti non devono sovrapporsi nell'intervallo del valore del predittore.
Quello che non mi piace è che nell'intervallo del 50% dei target vengano lasciati in posizione, il che può influire negativamente sulla valutazione del risultato.
In effetti, è emerso che sono stati trovati molti segmenti quantici su bersagli casuali, ma poiché si trattava di alcuni cluster (presumibilmente), diverse tabelle si sono sovrapposte alle loro coordinate, quindi dopo aver selezionato gli intervalli non sovrapposti, è emerso che la qualità (utilità) di questi segmenti quantici è peggiore (inferiore) rispetto a quelli originali di un fattore 10. Di conseguenza, in media, sul campione con l'obiettivo originale, i tagli quantici sono stati trovati di più per diversi predittori di 3,5 volte.
Cosa ne pensate dei risultati?
Aggiunto:
Il grafico della sequenza binaria del target casuale e dell'originale si presenta come segue
Ho condotto un esperimento con il campione su cui ho pubblicato le gif, ci sono già il 47% di unità nel campione, i dati sono riassunti nella tabella.
Descrizione del contenuto delle colonne:
Mi spiego: per un predittore è possibile selezionare più di un segmento quantico in totale e questi segmenti non devono sovrapporsi nell'intervallo del valore del predittore.
Quello che non mi piace è che nell'intervallo del 50% dei target vengano lasciati in posizione, il che può influire negativamente sulla valutazione del risultato.
In effetti, è emerso che sono stati trovati molti segmenti quantici su bersagli casuali, ma poiché si trattava di alcuni cluster (presumibilmente), diverse tabelle si sono sovrapposte alle loro coordinate, quindi dopo aver selezionato gli intervalli non sovrapposti, è emerso che la qualità (utilità) di questi segmenti quantici è peggiore (inferiore) rispetto a quelli originali di un fattore 10. Di conseguenza, in media, sul campione con l'obiettivo originale, sono stati trovati più tagli quantici per diversi predittori di 3,5 volte.
Cosa ne pensate dei risultati?
Domanda per Alexei. Non sono bravo in teoria statistica. Ho solo suggerito di mescolare l'obiettivo invece della generazione.
Capisco.
Ho un altro suggerimento da darti: e se rendessimo più gestibile il processo di costruzione della foresta, e prendessimo un sottocampione specifico del segmento quantistico selezionato come radice per ogni albero?
La profondità si aggira intorno a 2-3 spaccature, in modo che gli esempi di classi classificabili per foglia siano almeno l'1%.
Credo che il modello sarà più stabile.
Ho condotto un esperimento con il campione su cui ho pubblicato le gif, ci sono già il 47% di unità nel campione, i dati sono riassunti nella tabella.
Descrizione del contenuto delle colonne:
Mi spiego: per un predittore è possibile selezionare più di un segmento quantico in totale e questi segmenti non devono sovrapporsi nell'intervallo del valore del predittore.
Quello che non mi piace è che nell'intervallo del 50% dei target vengano lasciati in posizione, il che può influire negativamente sulla valutazione del risultato.
In effetti, è emerso che sono stati trovati molti segmenti quantici su bersagli casuali, ma poiché si trattava di alcuni cluster (presumibilmente), diverse tabelle si sono sovrapposte alle loro coordinate, quindi dopo aver selezionato gli intervalli non sovrapposti, è emerso che la qualità (utilità) di questi segmenti quantici è peggiore (inferiore) rispetto a quelli originali di un fattore 10. Di conseguenza, in media, sul campione con l'obiettivo originale, sono stati trovati più tagli quantici per diversi predittori di 3,5 volte.
Cosa ne pensate dei risultati?
Aggiunto:
Il grafico della sequenza binaria del target casuale e dell'originale si presenta come segue
Dieci simulazioni non sono nulla, ne servono migliaia per ottenere una significatività statistica.
Inoltre, non sono pronto a dare un parere da esperto su un caso particolare, ma ho solo indicato i possibili problemi e i modi comuni per risolverli.
Cosa ne pensate dei risultati?
Aggiunto:
Il grafico della sequenza binaria del target casuale e dell'originale ha questo aspetto.
Dieci simulazioni non sono nulla, per avere una significatività statistica ne servono migliaia.
Inoltre, non sono pronto a dare un parere da esperto su un caso particolare, ma ho solo indicato possibili problemi e modi comuni di risolverli.
Migliaia - richiede troppe risorse di calcolo - un passaggio - circa 40 minuti - calcolo di base su una scheda video.
In generale, ho pensato che questo test permettesse solo di verificare la possibilità di tali cluster su diversi intervalli del predittore.
È necessario esaminare la probabilità di colpire un particolare intervallo del segmento quantistico, che è già stato selezionato inizialmente.
Inoltre, vorrei sentire l'opinione sulla questione della differenza dell'obiettivo nell'espressione percentuale per l'affidabilità di questo test.
Stai dicendo delle sciocchezze senza senso e senza sosta. Saber almeno l'ha fatto accadere in mezz'ora e se ne è dimenticato.
Tieni per te le tue valutazioni sulle prestazioni altrui, soprattutto quando non capisci cosa sta facendo l'altra persona.
Sono aperto alle critiche costruttive, e da te non ne arrivano.
Tenete per voi le valutazioni delle prestazioni altrui, soprattutto quando non capite cosa sta facendo l'altro.
Io sono aperto alle critiche costruttive, tu no.