Mi è appena venuto in mente che
1) il primo tentativo di comprendere un processo è quello di decomporlo in alcune primitive (scomporlo in pezzi), ad esempio algoritmi di compressione, varie scomposizioni, scomposizioni....
2) Il secondo passo consiste nel cercare combinazioni di interazioni tra queste primitive (pezzi scomposti ).
3) Il superfluo viene scartato e rimane solo l'essenza. Filtraggio...
In medicina, sono sempre stato sorpreso dal suo approccio presumibilmente basato sull'evidenza, in cui si prendono 100 pazienti, si somministra metà di un farmaco e metà di un placebo , e si presentano come STATISTICHE per giustificare le conclusioni presumibilmente statisticamente significative.
Mi sembra un imbroglio su scala universale.
Per i processi stazionari 100 non sono un campione, ma una persona, tutte e 100 sono SEMPRE diverse, con un mucchio di altre malattie di diversa gravità, che vivono vite diverse e tutte con una correlazione sconosciuta con il farmaco testato. Si chiama medicina basata sull'evidenza.
In una parola, una truffa medica universale.
Sempre da tre) Ed è solo uno studio di controllo dopo 5 anni di ricerca interna in vitro (è su questo che è scritto l'articolo farmacopeico), poi di solito dalle circostanze e dalla comprensione di come funziona il farmaco, e se non funziona, fino a 5 anni di monitoraggio dell'uso).
I rischi politici di infrangere le regole della ricerca medica sono grandi)).
Ma il denaro è troppo grande...)))))
O forse non ha nulla a che fare con le prove e nella migliore delle ipotesi è solo pubblicità, e sleale, rivolta alla maggioranza della popolazione statisticamente analfabeta. Una banale sete di denaro ad ogni costo.
Ora che abbiamo toccato Covid.
Se si prendono le indicazioni del Ministero della Salute di 20 anni fa, redatte in stretto accordo con i requisiti della medicina basata sull'evidenza, allora noi, così come tutto il mondo (1) non c'era nessuna epidemia e (2) non c'era nessun vaccino. E poi, in base al vostro principio"Ma è meglio avere qualche prova che non averne affatto" , abbiamo emanato regolamenti temporanei e abbiamo iniziato a fare miliardi, ignorando le nostre stesse istruzioni. Ignorando le statistiche, la medicina è diventata pericolosa.
Si tratta di onestà nelle statistiche. O osserviamo ogni lettera dei requisiti della statistica, o non è affatto statistica.
Lei ha ragione solo in parte per quanto riguarda il requisito di grandi campioni. I test asintotici non funzionano bene su campioni piccoli, mentre i test esatti funzionano abbastanza bene.
Ci sono molti altri problemi nei test antidroga oltre a quelli matematici, ma è meglio cercare di risolverli in qualche modo piuttosto che cancellare tutto e tornare al trattamento con la piantaggine.
Interessante approccio di lavoro con i dati, mai visto questo tipo di algoritmi prima d'ora
https://www.google.com/search?q=blockcluster+r+package&oq=blockclustering+r+&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.8329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Forester #
Se ho capito bene, l'ho fatto in questo modo: contando il numero di unità nella colonna/array con l'obiettivo e riempiendo a caso il nuovo array con le unità, quindi copiando il nuovo array in quello vecchio.
Ho mescolato le colonne in questo modo. In questo esempio, l'array di indici è mescolato, ma è possibile mescolare i dati stessi sostituendo il tipo di dati con
.
Si tratta di qualcosa di complicato, soprattutto con i--
.
Se la riga è già stata estratta, si farà un altro tentativo e verrà estratta se il valore è uguale a uno.
Questo è il modo in cui mischio le colonne. In questo esempio, l'array di indici viene mescolato, ma è anche possibile mescolare i dati stessi, sostituendo il tipo di dati con
.
È interessante e sembra più versatile.
Comunque, sono passati due passaggi - il 18% delle unità nel campione, nel primo passaggio è stato trovato un segmento quantico e nel secondo due.
È anche un po' sospettosamente piccolo.
Aggiunto - nella terza di nuovo.
Quindi il mio metodo può essere riconosciuto come funzionante?
Cerco un errore nel codice dopo la modifica
Nessun errore no