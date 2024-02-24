L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3079
Perché prendere il codice da CodeBase? È possibile che negli indicatori sia stata pubblicata un'idea completa, ma è possibile che sia stata pubblicata solo una bozza dell'idea principale. In questo caso, l'ambito di lavoro previsto diventa sproporzionato.
E come si misura la fattibilità?
Anche se c'è un 5% di indicatori utili, tra quelli selezionati per lo studio - per me è un ottimo risultato!
No, è solo sgradevole leggere quando sbagliano una parola. E la PNL a basso costo non c'entra :)
Sono comprensivo e mi scuso anche - non scrivo con errori di proposito - correggo tutto ciò che è sottolineato. Probabilmente è una forma di dislessia, ci sto lavorando.
Non c'è PNL consapevole - è solo emozione.
AI masters, il telefono è pre-top, la luna è solo kapets, nella vita reale è estremamente nitido, AI fotocamera ha fatto come una luna crescente) visivamente c'è una nuova luna, molto bella.
come si misura la fattibilità?
Il seguente approccio può essere utilizzato per misurare il valore del tempo speso rispetto al successo:
Il seguente approccio può essere utilizzato per misurare l'adeguatezza del tempo speso rispetto al raggiungimento del successo:
Quindi, mentre facevate i conti, vi ho posto la domanda: perché dovrei scrivere della metodologia suggerita da GPT?
Il metodo più efficace sarebbe: non imparare, ma semplicemente negoziare pomodori sul mercato con un profitto del 300% )))))
Ma senza dubbio redditizio, se il denaro investito porta 300%, qui naturalmente è importante e la velocità di circolazione del denaro. Per esempio, un prodotto che circola almeno 4 volte a settimana con un profitto del 300%, al lordo delle tasse, porta un guadagno del 1200% al mese. Se qualcuno dubita del margine di guadagno del 300%, posso rassicurarlo: in Lettonia si tratta di un margine di guadagno medio nei bar, dove mangia la gente comune.
Conosci un modo migliore per valorizzare il tuo tempo?
Lilitha, oggi è un giorno speciale, un giorno di grande intensità.
Alcune persone si sono davvero distinte qui oggi, e anche io.
Perché non potete rispondere a domande concrete?
Inoltre, quello che avete copiato e scritto lì implica che c'è già una soluzione e c'è una valutazione della fattibilità di un ulteriore lavoro in questa direzione.
Non si possono fare valutazioni su un'area inesplorata - bisogna analizzare almeno il 5% degli indicatori dati per poter parlare della fattibilità di continuare il lavoro.
Tuttavia, procedo dal valore potenziale, che può essere elevato. Supponiamo di riuscire a trovare un indicatore molto buono, che dia un immediato aumento dell'accuratezza e della completezza della classificazione per un certo numero di obiettivi. Ciò significa che permetterà di guadagnare con il trading. Quanto lo permetterà - questa è una questione a parte, e dipende sia dalle condizioni personali sia dal modo di realizzare il potenziale.
Invece di pensare alla complessità e all'impossibilità, è meglio pensare a come renderlo possibile con meno sforzo e tempo. Ho alcune idee in proposito.