Lilita Bogachkova #:

Perché prendere il codice da CodeBase? È possibile che negli indicatori sia stata pubblicata un'idea completa, ma è possibile che sia stata pubblicata solo una bozza dell'idea principale. In questo caso, l'ambito di lavoro previsto diventa sproporzionato.

E come si misura la fattibilità?

Anche se c'è un 5% di indicatori utili, tra quelli selezionati per lo studio - per me è un ottimo risultato!

 
Maxim Dmitrievsky #:

No, è solo sgradevole leggere quando sbagliano una parola. E la PNL a basso costo non c'entra :)

Sono comprensivo e mi scuso anche - non scrivo con errori di proposito - correggo tutto ciò che è sottolineato. Probabilmente è una forma di dislessia, ci sto lavorando.

Non c'è PNL consapevole - è solo emozione.

 

AI masters, il telefono è pre-top, la luna è solo kapets, nella vita reale è estremamente nitido, AI fotocamera ha fatto come una luna crescente) visivamente c'è una nuova luna, molto bella.

 
Aleksey Vyazmikin #:
come si misura la fattibilità?

Il seguente approccio può essere utilizzato per misurare il valore del tempo speso rispetto al successo:

  1. Definire i criteri di successo: definire chiaramente ciò che conta come successo nel vostro caso. Potrebbe trattarsi di risultati specifici, dell'adempimento di compiti o del raggiungimento di determinati indicatori.
  2. Registrare il tempo impiegato: registrare quanto tempo si dedica a ogni compito o attività che porta al successo. Questo può essere fatto con un timer, un'applicazione per il monitoraggio del tempo o semplicemente registrando il tempo manualmente.
  3. Valutare i risultati: Dopo aver completato un compito o aver raggiunto il successo, valutate i risultati. Confrontateli con i vostri criteri di successo per determinare quanto siete riusciti a raggiungere i vostri obiettivi.
  4. Calcolare il rapporto tra tempo impiegato e successo: a tal fine, dividere il tempo impiegato per il successo ottenuto. Ad esempio, se avete dedicato 100 ore a un compito e avete ottenuto il 5% di successo, il rapporto sarà 100 / 0,05 = 2000, oppure se avete dedicato 10 ore a un compito e avete ottenuto l'80% di successo, il rapporto sarà 10 / 0,8 = 12,5. Più piccolo è il numero, più adeguato è il tempo impiegato.
  5. Analizzare e ottimizzare: sulla base dei risultati ottenuti, analizzate quali compiti o attività hanno più senso in termini di tempo impiegato e di successo. Determinate come ottimizzare i vostri processi per migliorare il rapporto tra tempo impiegato e successo.
Questo approccio può essere adattato a situazioni e obiettivi diversi e può essere utilizzato per determinare quanto efficacemente si sta spendendo il proprio tempo per raggiungere il successo.
 
Lilita Bogachkova #:

Quindi, mentre facevate i conti, vi ho posto la domanda: perché dovrei scrivere della metodologia suggerita da GPT?

 
Lilita Bogachkova #:

Il metodo più efficace sarebbe: non imparare, ma semplicemente negoziare pomodori sul mercato con un profitto del 300% )))))

 
Forester #:

Il più efficace di questo metodo sarà: non imparare, e solo negoziare pomodori sul mercato con il 300% di profitto ))))

Ma senza dubbio redditizio, se il denaro investito porta 300%, qui naturalmente è importante e la velocità di circolazione del denaro. Per esempio, un prodotto che circola almeno 4 volte a settimana con un profitto del 300%, al lordo delle tasse, porta un guadagno del 1200% al mese. Se qualcuno dubita del margine di guadagno del 300%, posso rassicurarlo: in Lettonia si tratta di un margine di guadagno medio nei bar, dove mangia la gente comune.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Quindi ti ho posto la domanda che hai calcolato: perché dovrei scrivere della metodologia suggerita da GPT?

Conosci un modo migliore per valorizzare il tuo tempo?

 

Lilitha, oggi è un giorno speciale, un giorno di grande intensità.

Alcune persone si sono davvero distinte qui oggi, e anche io.

 
Lilita Bogachkova #:

Conoscete il modo migliore per valorizzare il vostro tempo?

Perché non potete rispondere a domande concrete?

Inoltre, quello che avete copiato e scritto lì implica che c'è già una soluzione e c'è una valutazione della fattibilità di un ulteriore lavoro in questa direzione.

Non si possono fare valutazioni su un'area inesplorata - bisogna analizzare almeno il 5% degli indicatori dati per poter parlare della fattibilità di continuare il lavoro.

Tuttavia, procedo dal valore potenziale, che può essere elevato. Supponiamo di riuscire a trovare un indicatore molto buono, che dia un immediato aumento dell'accuratezza e della completezza della classificazione per un certo numero di obiettivi. Ciò significa che permetterà di guadagnare con il trading. Quanto lo permetterà - questa è una questione a parte, e dipende sia dalle condizioni personali sia dal modo di realizzare il potenziale.

Invece di pensare alla complessità e all'impossibilità, è meglio pensare a come renderlo possibile con meno sforzo e tempo. Ho alcune idee in proposito.

