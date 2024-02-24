L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2977
Sono stanco di spiegare che "il meglio" spesso non è la scelta migliore.
Invece di domande - affermazioni - come se avessimo a che fare con la religione....
Avete un approccio specifico con una terminologia specifica, le persone non sono pronte a sacrificare spazio sul loro disco rigido per tali informazioni, senza capire il risultato. Vedo che la via d'uscita è o fare un articolo dettagliato per trovare appassionati che (molto probabilmente) cominceranno subito a spingere questo sul mercato 😀 , o qualcuno da pagare un po' come artigiano. O uno studente per una salsiccia.
Per quanto riguarda l'argomento specifico, uso il termine "quantum cutoff" da off-topic, che significa semplicemente l'intervallo di valori del predittore. Il motivo per cui il termine è nato - originariamente da una tabella quantistica che divide il predittore attraverso una formula di quantizzazione.
È difficile scrivere un articolo utile qui - non è chiaro cosa scrivere che non sia descritto altrove. E con cosa riempirlo: test comparativi o calcoli logici. La logica deve essere supportata da formule, cosa che non so fare.
Per prendere uno studente intelligente - sì, sarebbe bene che capisse l'essenza, non solo le formule. Ha esperienza nel trovare una persona di questo tipo?
Il pubblico a cui si rivolgono gli articoli su python è molto limitato. In questo senso, Dmitriy con la sua serie di articoli - clicca sul tester e ottieni il risultato. Per quanto riguarda l'idea in sé - cercate di fare uno screening non di 0,5, ma di 0,35 - cioè TN dove è classificato con alta fiducia, e preferibilmente sul controllo per fermare la formazione del campione.
Se pubblico anche solo 3000 righe di codice, senza contare le classi ausiliarie, chi ci entrerà? Ecco perché sembrava che avessi chiesto specificamente delle metriche che caratterizzano il campione, con la specifica - all'interno del segmento quantistico di un predittore, ma siamo saltati di nuovo alla discussione delle tabelle quantistiche e a cosa servono.
L'anteprima dei modelli ONNX direttamente nell'editor è ora aperta:
Chi è Dimitri?
Sembra che sia comune visualizzarli con dei grafici.
In linea di principio, cosa può fare la visualizzazione?
Lo studente deve trovarti da solo :)
Hmm, come potrebbe scoprire di più :)
Ho appena scritto che il volume minore di esempi negativi classificati correttamente è dovuto all'accuratezza della classificazione.
Il codice è molto difficile da leggere, ma in generale si può capire. Penso che sia un ottimo incentivo per la sua comprensione personale del MO. E un codice riproducibile è molto importante per capire il processo. Soprattutto se qualcuno vuole realizzare qualcosa di proprio.
Sì, è quello che succede: anni sprecati.
Ecco i suoi articoli.