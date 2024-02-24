L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2977

Nuovo commento
[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin #:

Sono stanco di spiegare che "il meglio" spesso non è la scelta migliore.

Invece di domande - affermazioni - come se avessimo a che fare con la religione....

Avete un approccio specifico con una terminologia specifica, le persone non sono pronte a sacrificare spazio sul loro disco rigido per tali informazioni, senza capire il risultato. Vedo che la via d'uscita è o fare un articolo dettagliato per trovare appassionati che (molto probabilmente) cominceranno subito a spingere questo sul mercato 😀 , o pagare qualcuno un po' come artigiano. O uno studente per una salsiccia.

Ecco un esempio del mio ultimo articolo sui metamodelli. Quante persone hanno scritto con suggerimenti e miglioramenti, idee? Zero :) e c'è un TC già pronto. Quanti lo hanno preso e lo stanno usando? Almeno diversi, senza feedback.

È una domanda molto difficile in generale, quando si fa qualcosa e poi si ha paura di renderla di dominio pubblico, per non risultare dei fessi. Ma allo stesso tempo si vuole essere aiutati. Qui ci sono 1000 aquiloni per una Madre Teresa, ti divorano. È un campo di attività così specifico. Allora sei da solo).
 
Maxim Dmitrievsky #:
Avete un approccio specifico con una terminologia specifica, le persone non sono pronte a sacrificare spazio sul loro disco rigido per tali informazioni, senza capire il risultato. Vedo che la via d'uscita è o fare un articolo dettagliato per trovare appassionati che (molto probabilmente) cominceranno subito a spingere questo sul mercato 😀 , o qualcuno da pagare un po' come artigiano. O uno studente per una salsiccia.

Per quanto riguarda l'argomento specifico, uso il termine "quantum cutoff" da off-topic, che significa semplicemente l'intervallo di valori del predittore. Il motivo per cui il termine è nato - originariamente da una tabella quantistica che divide il predittore attraverso una formula di quantizzazione.

È difficile scrivere un articolo utile qui - non è chiaro cosa scrivere che non sia descritto altrove. E con cosa riempirlo: test comparativi o calcoli logici. La logica deve essere supportata da formule, cosa che non so fare.

Per prendere uno studente intelligente - sì, sarebbe bene che capisse l'essenza, non solo le formule. Ha esperienza nel trovare una persona di questo tipo?

Maxim Dmitrievsky #:
Ecco un esempio del mio ultimo articolo sui meta-modelli. Quante persone hanno scritto con suggerimenti e miglioramenti, idee? Zero :) e c'è un TC già pronto. Quanti lo hanno preso e lo stanno usando? Almeno diversi, senza feedback.

Il pubblico a cui si rivolgono gli articoli su python è molto limitato. In questo senso, Dmitriy con la sua serie di articoli - clicca sul tester e ottieni il risultato. Per quanto riguarda l'idea in sé - cercate di fare uno screening non di 0,5, ma di 0,35 - cioè TN dove è classificato con alta fiducia, e preferibilmente sul controllo per fermare la formazione del campione.

Maxim Dmitrievsky #:
È una questione molto difficile in generale, quando si fa qualcosa e poi si ha paura di renderla di dominio pubblico, per non risultare un babbeo. Ma allo stesso tempo si vuole essere aiutati. Qui ci sono 1000 aquiloni per 1 Madre Teresa, ti divorano. È un campo di attività così specifico. Allora sei da solo).

Se pubblico anche solo 3000 righe di codice, senza contare le classi ausiliarie, chi ci entrerà? Ecco perché sembrava che avessi chiesto specificamente delle metriche che caratterizzano il campione, con la specifica - all'interno del segmento quantistico di un predittore, ma siamo saltati di nuovo alla discussione delle tabelle quantistiche e a cosa servono.

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin #:

Per trovare uno studente intelligente - sì, sarebbe bene che capisse l'essenza, non solo le formule. Avete esperienza nel trovare una persona di questo tipo?

Il pubblico a cui si rivolgono gli articoli di Python è molto limitato. In questo senso, Dmitriy è più interessato alla sua serie di articoli - clicca sul tester e ottieni il risultato. Per quanto riguarda l'idea in sé, cercate di fare uno screening non di 0,5, ma di 0,35, cioè di TN dove viene classificato con un'alta confidenza, e preferibilmente su un controllo per fermare l'apprendimento del campione.

Lo studente dovrebbe essere in grado di trovarvi da solo :)
Per quanto riguarda l'articolo - sì, in generale più piccola è la frazione di operazioni sbagliate, più rare e precise sono le operazioni. Dipende comunque dai tratti e da altri accorgimenti. Il più importante è il principio secondo cui un trader artificiale può cercare da solo le inefficienze. Analogamente a quanto può fare un essere umano. E più aree di conoscenza vengono utilizzate nella preparazione del TS, più reti neurali possono essere presenti nell'algoritmo, ognuna delle quali fa qualcosa di diverso. Non deve necessariamente assomigliare all'articolo.

Dmitry ha fatto un ottimo lavoro, ma non sarà in grado di mantenerlo tutto a causa del volume. Ora non ha senso, visto che c'è onnx. Qual è l'usabilità? Scrivere tonnellate di codice per capire qualcosa di sconosciuto. Per esempio, che RL è un metodo di ottimizzazione come gli altri. E trader quando :)

Diciamo che sei un trader, ma non un matematico o un programmatore. E inizi a fare cose spaventose: imparare la programmazione e le formule... Passano gli anni..... E alla fine scopri che nemmeno i matematici sono in grado di affrontare i compiti che ti sei prefissato, e tu sei solo un novellino. Il poco invidiabile destino di un trader solitario.
 
Chi è Dimitri?
 

L'anteprima dei modelli ONNX direttamente nell'editor è ora aperta:


[Eliminato]  
mytarmailS #:
Chi è Dimitri?
Articoli di RL
 
Renat Fatkhullin #:

L'anteprima dei modelli ONNX direttamente nell'editor è ora aperta:


Sembra che sia comune visualizzarli con dei grafici.

In linea di principio, cosa può fare la visualizzazione?

 
Maxim Dmitrievsky #:
Lo studente deve trovarti da solo :)

Hmm, come potrebbe scoprire di più :)

Maxim Dmitrievsky #:
Secondo l'articolo - sì, in generale, più piccola è la frazione di operazioni sbagliate, più rare e accurate sono le operazioni.

Ho appena scritto che il volume minore di esempi negativi classificati correttamente è dovuto all'accuratezza della classificazione.

Maxim Dmitrievsky #:
Dmitriy ha fatto un ottimo lavoro, ma non sarà in grado di mantenerlo tutto a causa del volume. Ora non ha senso, perché c'è onnx. Che tipo di usabilità c'è? Scrivere tonnellate di codice per capire qualcosa di sconosciuto. Per esempio, che RL è un metodo di ottimizzazione come gli altri. E quando fare trading :)

Il codice è molto difficile da leggere, ma in generale si può capire. Penso che sia un ottimo incentivo per la sua comprensione personale del MO. E un codice riproducibile è molto importante per capire il processo. Soprattutto se qualcuno vuole realizzare qualcosa di proprio.

Maxim Dmitrievsky #:
Supponiamo che siate un trader, ma non un matematico o un programmatore. E inizi a fare cose spaventose: imparare la programmazione e le formule... Passano gli anni.... E alla fine scoprite che nemmeno i matematici sono in grado di affrontare i compiti che vi siete prefissati, e voi siete solo un novellino. Il poco invidiabile destino di un trader solitario.

Sì, è quello che succede: anni sprecati.

 
mytarmailS #:
Chi è Dimitri?

Ecco i suoi articoli.

Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Ho inserito il mio problema in un thread separato - chiunque voglia aiutarmi è il benvenuto!
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
  • 2023.03.24
  • www.mql5.com
Уважаемые участники форума! Передо мной встала задача из области статистики и прогнозирования. Прошу помочь идеями и желательно кодом...
1...297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984...3399
Nuovo commento