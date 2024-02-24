L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2619
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
c'è un posto dove ho cercato di hackerarti?
Provate, potete certamente approssimare gli indicatori, ma la logica discreta con intervalli di tempo non è realistica da descrivere con una finestra scorrevole, è un fatto
Il secondo modello, che impara a commerciare solo in quei momenti. Bisogna provare, non è chiaro in anticipo
tutto chiaro)
Ho capito).
Prenditi la responsabilità delle tue parole e non tirarti indietro.
Non è così semplice...
Le strategie redditizie non fanno trading in una finestra mobile, quindi non puoi simularle con i MO perché, secondo lo standard, gli AMO lavorano con dati tabellari, e i dati tabellari sono essenzialmente un calcolo di roba in una finestra mobile...
Ecco un esempio dal soffitto: Chiamiamo questa "Strategia redditizia": Aspettare il breakout del minimo settimanale, poi tornare indietro e aspettare un qualche tipo di configurazione candela - entrare...
Come si può trovare un tale pattern nel MO se si hanno dati tabellari, cioè si cercano le ultime n candele, la risposta è niente.
Naturalmente si possono creare tratti per questa "Strategia redditizia" per farla funzionare, ma bisogna conoscere questa strategia per creare tratti per essa e noi non la conosciamo...
Ci sono solo due algoritmi che possono risolvere questi problemi, forse solo uno... Ma c'è.
MO ha un "+". Quando tutti gli indici danno un buy, MO ricorda cosa andava bene in quella situazione quando era sell. Puramente statistica. Ma c'è anche un "-". Idealmente, conoscere il modello rende le cose più interessanti. Per riconoscere la dimensione del modello e il modello stesso è necessaria una rete separata. Il che supera immediatamente le capacità dell'hardware e del software (memoria) della MT e renderà la formazione impraticabile in termini di tempo. E usare software di terze parti nel Mercato è inaccettabile, quindi dobbiamo trovare un compromesso. Se prendiamo un arco di tempo più ampio e meno barre, l'immagine perde la sua unicità. Se prendiamo un piccolo TF e molte barre, l'inerzia della tendenza principale si perde. Preferisco non usare alcun indicatore in NS - rallenta il tempo di reazione e porta alla stereotipia.
MO ha un '+'. Quando tutti gli indici danno un buy MO ricorda cosa andava bene in quella situazione quando era sell. Puramente statistica. Ma c'è anche un "-". Idealmente, conoscere il modello rende le cose più interessanti. Per riconoscere la dimensione del modello e il modello stesso è necessaria una rete separata. Il che supera immediatamente le capacità hardware e software (memoria) della MT e renderà l'addestramento impraticabile in termini di tempo. E usare software di terze parti nel Mercato è inaccettabile, quindi dobbiamo trovare un compromesso. Se prendiamo un arco di tempo più ampio e meno barre, l'immagine perde la sua unicità. Se prendiamo un piccolo TF e molte barre, l'inerzia della tendenza principale si perde. Preferisco non usare alcun indicatore in NS - rallenta il tempo di reazione e porta alla stereotipia.
Ha corso quel mio concetto... beh, è difficile da afferrare, le interiora stesse, sovradimensionate
bisogno di leggere gli articoli Prado l'altro giorno ) vogliono un TC sul MO!
c'è un pronto
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Ha corso quel mio concetto... beh, è difficile da afferrare, le interiora stesse, sovradimensionate
bisogno di leggere gli articoli Prado l'altro giorno ) vogliono un TC sul MO!
Penso che prima bisogna capire i difetti dell'uso della finestra scorrevole per il mercato, e poi si ha bisogno di un server per calcolare qualcosa.