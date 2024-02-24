L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2616

Rorschach #:
Ragazzi, non siate stupidi. Prendete un esempio. Creare corsi basati su Prado o altro. Un tempo, i filtri digitali, MESA, FATL, SATL erano un argomento caldo, ora si può prendere un haip sulle griglie, l'importante è presentarlo bene.
Ci sono già esperti con corsi su questo tema, si chiamano addirittura hedge fund. Russo, a proposito
 
Rorschach #:
Un tema ben noto: se non puoi farlo da solo, insegna agli altri.
 
elibrarius #:
+++

L'importante è avere più pathos e mistero... e un po' di scienza, e se aggiungi un pizzico di mashing, tutto il forum pregherà per te... E non importa che le idee trapelino nella pratica... Ahahahaha, questo è un mondo meraviglioso...


"Una folla è un insieme di persone che vivono per tradizione e ragionano per autorità".
 

Ha fatto una domanda interessante su CV, se non ti dispiace punzecchiare questo bastone


per promuovere la domanda, non ci sono molti risultati.

mytarmailS #:

Ha fatto una domanda interessante su CV, se non ti dispiace punzecchiare questo bastone


Tradurre i modelli in insiemi di estremi e distanze relative, come una disposizione di onde
La calcolatrice sarebbe, in un ciclo di esecuzione attraverso un pezzo di grafico e misurare gli estremi a diverse scale (dato)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Tradurre i modelli in insiemi di estremi e distanze relative, come il markup delle onde
si perdono molte informazioni se lo si converte in extrema, si può interpolare come ho fatto nell'esempio, ma voglio credere che ci sia un modo migliore...

Clicca la freccia!!! )

mytarmailS #:

si perdono molte informazioni se si traduce in estremi, si può usare l'interpolazione come ho fatto nell'esempio, ma voglio credere che ci sia un modo migliore...

Non sono collegato lì e sono sul mio telefono, lo farò più tardi in serata.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non sono registrato lì.
Dovresti, ha tonnellate di conoscenza e persone intelligenti a cui chiedere e le risposte saranno reali e applicabili, non "ci sono tutti i tipi di trucchi o so come farlo ma è un grande segreto", hai capito.
mytarmailS #:
Lo so, Google porta spesso link ad argomenti lì, ma non ho scritto nulla io
 
Maxim Dmitrievsky #:
Nemmeno io scrivo spesso, leggo più spesso...
Cerco semplicemente un sito e leggo domande e risposte di persone, e non solo questo sito, ci sono anche puramente su quanta


Sono andato su quant.stackexchange per esempio

si digita rete neurale nel motore di ricerca

eleggere domande sulle reti neurali e risposte intelligenti.


Si ottengono anche risposte intelligenti, niente stupidaggini, tutto è chiaro e preciso, ti danno un "meno" per la scrittura poco intelligente.

