L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2616
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ragazzi, non siate stupidi. Prendete un esempio. Creare corsi basati su Prado o altro. Un tempo, i filtri digitali, MESA, FATL, SATL erano un argomento caldo, ora si può prendere un haip sulle griglie, l'importante è presentarlo bene.
Ragazzi, non siate stupidi. Prendete un esempio. Creare corsi basati su Prado o altro. Un tempo, i filtri digitali, MESA, FATL, SATL erano un argomento caldo, ora si può prendere un haip sulle griglie, la cosa principale è ben progettato.
Un tema ben noto: se non puoi farlo da solo, insegna agli altri.
"Una folla è un insieme di persone che vivono per tradizione e ragionano per autorità".
Ha fatto una domanda interessante su CV, se non ti dispiace punzecchiare questo bastone
per promuovere la domanda, non ci sono molti risultati.
Ha fatto una domanda interessante su CV, se non ti dispiace punzecchiare questo bastone
per promuovere la domanda, non ci sono molti risultati.
Tradurre i modelli in insiemi di estremi e distanze relative, come il markup delle onde
si perdono molte informazioni se lo si converte in extrema, si può interpolare come ho fatto nell'esempio, ma voglio credere che ci sia un modo migliore...
Clicca la freccia!!! )
si perdono molte informazioni se si traduce in estremi, si può usare l'interpolazione come ho fatto nell'esempio, ma voglio credere che ci sia un modo migliore...
Colpisci la freccia!!! )
Non sono registrato lì.
Molto invano, c'è un abisso di conoscenza e persone intelligenti a cui puoi chiedere e la risposta sarà reale e applicabile, non "ci sono tutti i tipi di trucchi o so come fare, ma è un grande segreto", si capisce.
So che Google produce spesso link ad argomenti lì, ma io non ho scritto nulla.
Sono andato su quant.stackexchange per esempio
si digita rete neurale nel motore di ricerca
eleggere domande sulle reti neurali e risposte intelligenti.
Si ottengono anche risposte intelligenti, niente stupidaggini, tutto è chiaro e preciso, ti danno un "meno" per la scrittura poco intelligente.