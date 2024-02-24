L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2613
Come è facile capire, tutto si è ridotto a schemi di gas ispirati a Timoshenko. Ed è così che è con voi (praticanti). Vuoi parlare della tua conoscenza super-esclusiva del mercato, ma il risultato è o banalità ovvie o qualcosa nella vena della setta "inevitabile crollo del dollaro" o i racconti degli "esperti" sulle "leggi dell'onda del mercato".
Beh, la logica è che sui fatti noti a tutti c'è un comportamento di prezzo più permanente che può essere colto. E finché è catturato da una minoranza c'è speranza di guadagno). E così, naturalmente è banale e su speculazioni o esperimenti di adattamento. Ma questo è il modo in cui vivono molte persone)).
Proprio nessuno potrebbe fare un po' di auto-riflessione e auto-critica. Altrimenti, prima o poi tutto arriverà a "cigni neri" sotto forma di chiamate di margine dovute all'assenza di stop-loss. E non si tratta solo di commercio)
non discutere ;)
----
Per dissipare tutti gli argomenti, e per non tenere il computer sempre acceso, oggi ho calcolato in anticipo il comportamento del mio sistema
e ieri ho volutamente spento il terminale.
cosa ho ottenuto....
comprare USDCHF avrebbe dovuto aprire a 0,9196
vediamo:
Quale stagionalità o MO, di cosa stai parlando?
kotier sa in anticipo dove e perché sta andando
ahahaha
;)
Questo comportamento non può certo essere definito privo di rischi ))))) Ma questa zona e la purezza della sperimentazione e della comprensione dei dettagli sono troppo lontane semplicemente perché questa è una proprietà dell'ambiente apparentemente)
Alexei, il tuo account è stato dirottato da webgopnik?) sciocchezze.
Ecco, anche in questo piccolo scherzo:
1) Nessun tentativo di argomentazione ad rem - solo un tentativo ad hominem
2) Il compagno che citi sembra essere conosciuto principalmente come il TC di molti grandi thread, la maggior parte dei quali sono stati cancellati. Ho solo tre thread su questioni molto specifiche e un sondaggio che ha mostrato un atteggiamento abbastanza favorevole al flooding tra i membri del forum (di conseguenza, ho appena aderito all'opinione della maggioranza dopo quel sondaggio)
Quindi, come al solito - è stato solo un tentativo di strappo senza alcuna base o giustificazione se non il desiderio effettivo di strappare.
Sì, i livelli esistono, solo i deboli di cuore non lo riconoscono
non solo esistono, ma si possono creare ....e lo stesso vale per tutto il resto.
Il 1° aprile ha questo effetto su di te?)
Scusa, l'ho completamente dimenticato). Congratulazioni per la tua vacanza professionale)!