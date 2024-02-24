L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2626

Maxim Dmitrievsky #:
Mostrami solo se ci sei riuscito, ti mostrerò i miei risultati sul metodo, non ho avuto tempo di finirlo.
È ancora in sviluppo, un processo molto costoso in termini di risorse di computer, mentre sto ottimizzando il codice
 
Articolo interessante, qualcosa a cui pensare

 

L'importanza dei segni nella finestra mobile (indicatori e prezzi)

In un momento l'indicatore può essere importante al 10% e in un altro momento può essere importante allo 0,05%, questa è la verità della vita)

Se pensate che risolva tutto, dovreste esserne fieri.


Ecco come si presentano i quattro segni dell'Iris di Fisher.


O se si ingrandisce la finestra scorrevole.


 
È chiaro che le iridi (e problemi simili) hanno un modello stabile. Tutti quelli che li hanno sperimentati hanno già capito che tutto "galleggia" tra virgolette.

Mi chiedo come il significato degli indicatori sia diverso in ogni punto del grafico. È determinato per l'intero modello costruito su tutte le linee di allenamento in una volta sola. O avete 5000 modelli lì?
E in generale, spiegate i vostri grafici, cosa c'è sopra e come sono stati costruiti.


 
elibrarius #:

Il fatto che gli iris (e problemi simili) abbiano un modello stabile è già chiaro. E il fatto che tutto "galleggia" nelle virgolette è anche chiaro a tutti coloro che le hanno sperimentate.

Mi chiedo come il significato degli indicatori sia diverso in ogni punto del grafico. È determinato per l'intero modello costruito su tutte le linee di allenamento in una volta sola. O avete 5000 modelli lì?
E in generale, spiegate i vostri grafici, cosa c'è sopra e come sono stati costruiti.


Ci sono molti modi per scoprire l'informatività di una caratteristica, alcuni non richiedono l'addestramento di un modello. Ho usato fselector. https://www.r-bloggers.com/2016/06/venn-diagram-comparison-of-boruta-fselectorrcpp-and-glmnet-algorithms/
Conta l'entropia delle caratteristiche...

Perché l'importanza è diversa in ogni punto? Perché l'informatività delle caratteristiche è stata calcolata in una finestra scorrevole come ho scritto sopra.
Quindi devi cercare i periodi in cui l'importanza non salta, puoi usare 2 modelli. Altrimenti, è un casino.

Ho fatto l'addestramento online per le finestre, se si prende tutto insieme senza filtrare in base al tempo, le prestazioni sono scarse. Non ho pensato di farlo con il filtraggio in quel momento. C'è un esempio di tale bot nel mio articolo sull'entropia

Molto probabilmente, i salti di importanza sono dovuti a cambiamenti di entropia, se i segni come i ritorni
Ma tutti gli adepti di foregate gates hanno una loro realtà non basata sulla pratica
 
Che cos'è?


Penso che sia necessario cercare un modello e costruire un modello per esso, spesso MO non può costruire un modello anche per un modello comprensibile, tutto a mano
Beh, ci sono tutti i tipi di reti di ricorrenza, ce n'era una qui

dritto attraverso il modello e cercare un modello in cui si comporta in un modello :)

Molto semplicemente: allenarlo, controllarlo su un test, identificare i periodi in cui si spargeva e lavorava, trarre conclusioni/provare a filtrarlo, identificare un modello

Non dovreste separare le statistiche dal MO, dovreste usare le statistiche per i modelli, sono addestrati in modo casuale

Se conosci il modello, non hai bisogno del MO
 
Sì, in linea di principio è possibile, ancora meglio, in questo ordine si può fare sulla macchina

o non versare))

Per me, non è necessario fare modelli complicati, una regola semplice è sufficiente, altrimenti non si può chiamare modello.

Voglio sempre fare meglio)))

 
Stavo confrontando diversi modi per stimare l'importanza degli attributi. Ho preso come punto di riferimento quello più dispendioso in termini di risorse: addestrare il modello rimuovendo le caratteristiche una ad una.
I metodi veloci non coincidono con il benchmark. Non corrispondono nemmeno l'uno all'altro. Il fselector è ancora più veloce, non credo che si abbini a nulla.
