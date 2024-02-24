L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2535

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky # :
https://www.mql5.com/ru/articles/222

I ritorni (ritorni) sono per i teorici. I praticanti hanno i loro metodi.

 
Aleksey Nikolayev #:

campionamento degli incrementi dei logaritmi dei prezzi

Il prezzo delle valute non cambia molte volte, perché ha bisogno di un logaritmo? Ma gli incrementi cambiano.
 
Aleksey Nikolayev #:

Prova ancora a campionare d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).

Potete anche provare l'approssimazione senza logaritmi d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

Sorprendentemente, queste formule non funzionano

offerta[i]/offerta[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1])


E il risultato è molto vicino, anche se si strizzano gli occhi non si vede la differenza. Gli assi sono sfalsati di qualche pixel. L'ho controllato diverse volte.

[Eliminato]  
Aleksey Nikolayev #:

I ritorni (ritorni) sono per i teorici. I praticanti hanno i loro metodi.

Allora non capisco di cosa stiamo parlando
 
Maxim Dmitrievsky #:
Allora non capisco di cosa stiamo parlando

Come teorico, non capisco nemmeno io.

 
Rorschach #:

E il risultato è molto vicino, anche se si strizzano gli occhi non si vede la differenza. Gli assi sono sfalsati di qualche pixel. Controllato diverse volte.

Questo dovrebbe essere il caso, perché quando x è piccolo, approssimativamente log(1+x)~x. In questo caso x=bid[i]/bid[i-1]-1

Rorschach #:

Sorprendentemente, queste formule non funzionano.

Forse si sta manifestando il ben noto effetto coda spessa della distribuzione dei rimpatriati. I valori di ritorno più grandi appaiono più spesso di quanto dovrebbero nel caso di una distribuzione normale.

 
Qualcuno ha fatto attenzione all'invecchiamento sulla trama di Lag? È un cotier, postato qualche pagina fa.
 
secret #:
Il prezzo delle valute non cambia drasticamente, perché avrebbe bisogno di un logaritmo? Ma gli incrementi cambiano.

Uno scienziato rispettabile ha scritto che il prezzo deve essere logaritmico e tutti i teorici continuano ciecamente a farlo.

 
Aleksey Nikolayev #:

Uno scienziato rispettabile ha scritto che il prezzo deve essere logaritmico e tutti i teorici continuano ciecamente a farlo.

Deve aver scritto delle azioni.
 
secret #:
Quindi deve aver scritto di azioni.

Non l'ho letto, ma la formula di Bleck-Scholes deriva da esso e non dice che riguarda solo le stock option. Anche se, ovviamente, non è esattamente vero per niente, ma viene usato come punto di partenza per qualsiasi teoria delle opzioni.

1...252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542...3399
Nuovo commento