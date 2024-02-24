L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2534

Gente, come si fa il logaritmo, perché è una tale sciocchezza ?
 
Prendere gli incrementi, tradurre in punti, aggiungere 1, sottrarre il meno (poi restituire).
 
Non capisco bene cosa ci sia nei tuoi grafici (grafico Q-Q?). Sembra che il campione di incrementi del logaritmo del prezzo debba essere confrontato con la distribuzione normale.

 
E davvero, ovunque ti giri, quello va di traverso
 

Trama Q-Q, incrementi

variazioni su un tema

delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point;
if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue;
price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta);
index++;

Nella prima riga c'è una moltiplicazione per 100000, ma quanto è giusto?

È possibile non moltiplicare, comunque sarà più di 1, ma in questo caso otterremo 3 diagrammi per il collegamento.

Oppure potete moltiplicarlo per 10000000 e il grafico sarà di nuovo diverso.

La domanda principale qui è quante volte moltiplicare gli incrementi?

 
dalla dimensione del contratto, come opzione.

 
Non voglio scrivere di nuovo sciocchezze con una faccia intelligente, è un'idea super classica, la regressione di cresta in generale è stata inventatanel 1970.

Credo che sia già stato qui.

E poi c'è di nuovo il problema del flat-out e della tendenza.


 
Prova ancora a campionare d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).

Potete anche provare l'approssimazione senza logaritmi d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

 

Aggiunta al commento precedente

È tutta una moltiplicazione nella prima linea di codice

moltiplicare gli incrementi per 10^5

senza moltiplicazione


Moltiplicazione degli incrementi per 10^8


