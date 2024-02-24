L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2534
Gente, come logaritmo correttamente, perché si ottiene tale sciocchezza ?
Non capisco bene cosa ci sia nei tuoi grafici (grafico Q-Q?). Sembra che il campione di incrementi del logaritmo del prezzo debba essere confrontato con la distribuzione normale.
Trama Q-Q, incrementi
variazioni su un tema
Nella prima riga c'è una moltiplicazione per 100000, ma quanto è giusto?
È possibile non moltiplicare, comunque sarà più di 1, ma in questo caso otterremo 3 diagrammi per il collegamento.
Oppure potete moltiplicarlo per 10000000 e il grafico sarà di nuovo diverso.
La domanda principale qui è quante volte moltiplicare gli incrementi?
dalla dimensione del contratto, come opzione.
Non voglio scrivere di nuovo sciocchezze con una faccia intelligente, è un'idea super classica, la regressione di cresta in generale è stata inventatanel 1970.
Credo che sia già stato qui.
E poi c'è di nuovo il problema del flat-out e della tendenza.
Prova ancora a campionare d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).
Potete anche provare l'approssimazione senza logaritmi d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Aggiunta al commento precedente
È tutta una moltiplicazione nella prima linea di codice
moltiplicare gli incrementi per 10^5
senza moltiplicazione
Moltiplicazione degli incrementi per 10^8