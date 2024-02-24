L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1228
poi ci saranno pochi esempi, e su nuovi dati ns diventerà cieco perso, ha bisogno di "vedere" nella sua vita il più possibile
come opzione ....
1) Creare il "trade ideale" con trade marcati, trade+commission, l'opzione più redditizia che può essere... Otterremo qualcosa come uno zigzag con accordi su top e troughs...
2) Formare le azioni di questo commercio ideale
3) Insegnare il modello. Lo scopo della formazione - per raggiungere la massima correlazione (azioni commerciali del modello + commissione) con (azioni idealizzate), la qualità del modello può essere espressa da un numerico, kf correlazione
In questo modo, il modello sarà in grado di adattarsi ai dati nel modo più fluido e preciso possibile
E naturalmente non dobbiamo dimenticare gli OOS nella formazione
ps. Tutto quello che ho scritto è pura teoria.
Essenzialmente si fa così, ma si può variare il grado di "equità ideale", perché più ideale è, più sovrallenamento
errore sul vassoio: 0, sull'oos: 0,4.
Un trade "ideale", incluso l'OOS (all'interno), mostra trade in perdita solo del 15%, che corrisponde alla quantità di OOS (qui - 20%). Non è difficile indovinare cosa succederà sui nuovi dati
il problema è nella modificabilità delle proprietà dei predittori probabilmente, non vedo altre varianti (
Volevo dimostrare con questo che addestrare input "perfetti" è un approccio sbagliato, inoltre assegnare a tutti gli output le stesse probabilità
L'inizio di oos sembra a posto...
Avete provato a riqualificare ogni n barre?
è solo un esempio, ci sono modi per appianare la differenza, non molto efficienti, ma ci sono
Cosa stai cercando non è l'inizio )) ho già salvato gli screenshot di circa lo stesso fronte e retro
interessato all'argomento di studio che ho descritto in precedenza. ma dal momento che nessuno ha fatto me stesso farà
per me sarà lo stesso che con la probabilità di vincere/perdere, si può imparare qualcosa ma con nuovi dati sarà vicino alla casualità
Vediamo, non riesco a immaginare questo processo nella mia mente
ma provare con la riqualificazione costante, è più promettente imho
Pensi che non l'abbia provato? L'ottimizzatore virtuale è stato a lungo disponibile in 2 varianti: riqualificazione completa e correzione bayesiana.
Sono tutte sciocchezze, finché non le proverete non le capirete. Funzionerà solo quando il problema principale sarà risolto
perché ho controllato su tutte le funzioni della matrice, l'equità è alle stelle quasi ovunquereti neurali x...ti, stop precoci, stop tardivi, bugging x...i, ensemble x..., crossvalidations