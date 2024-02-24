L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2429
Hai dei link a fonti e letteratura? Perché la ricerca restituisce questo ......
Non pensarci troppo. Questo è solo un esempio dato. Ci sono strumenti migliori e più veloci disponibili.
Quindi è questo...
in questo thread
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov
Ancora una volta, per coloro che non capiscono, cosa c'entra il Forex?
Sono lieto che lei lo capisca. Hai una strategia Forex che dà segnali di acquisto o di vendita, ma come tutte le strategie questi segnali funzionano 50/50. La rete neurale permette di classificare questi segnali per segnale vero o falso. Esempio: il segnale di base ha emesso un segnale di acquisto, e il NS ha detto "NO", allora questo segnale di acquisto è falso e si dovrebbe vendere. È chiaro?
Il fatto che la rete di ingresso sia alimentata con una quantità abbastanza grande di dati che viene analizzata manualmente in un tempo molto breve non è possibile, se non possibile farlo in linea di principio.
Ecco un link alla sua descrizione. Non mentirò, l'ho già modificato in termini di metriche aggiuntive e così via, ma l'ultima versione è anche robusta
https://sites.google.com/site/libvmr/home
ci ha rinunciato:
Sono contento che capisca che non è chiaro. Hai una strategia forex che produce segnali di acquisto o vendita, ma come tutte le strategie questi segnali funzionano 50/50. La rete neurale permette di classificare questi segnali per segnale vero o falso. Esempio: il segnale di base ha emesso un segnale di acquisto, e il NS ha detto "NO", allora questo segnale di acquisto è falso e si dovrebbe vendere. È chiaro?
Il fatto che l'input della rete è una quantità abbastanza grande di dati che non possono essere analizzati manualmente in un tempo molto breve, se non è possibile farlo in linea di principio.
Sono preciso al 100%, non c'è bisogno di una rete neurale.
Non sono commercianti - sono solo teorici.
Il modo in cui li vedo funzionare - tipo, lanci una moneta e TP prende solo, e non notano il drawdown.