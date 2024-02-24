L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2429

spiderman8811:
Hai dei link a fonti e letteratura? Perché la ricerca restituisce questo ......
Quindi è questo...
Ma è così stupida che ha bisogno di più allenamento.
 
spiderman8811:
Non si preoccupi. Questo è solo un esempio, ci sono strumenti migliori e più veloci.
 
elibrarius:
Buono
 
mytarmailS:
Quindi è questo...
😁😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣
 
spiderman8811:
in questo thread

https://www.mql5.com/ru/users/reshetov

Yury Reshetov
Yury Reshetov
  • 2016.02.24
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Vladimir Baskakov:
Ancora una volta, per coloro che non capiscono, cosa c'entra il Forex?

Sono lieto che lei lo capisca. Hai una strategia Forex che dà segnali di acquisto o di vendita, ma come tutte le strategie questi segnali funzionano 50/50. La rete neurale permette di classificare questi segnali per segnale vero o falso. Esempio: il segnale di base ha emesso un segnale di acquisto, e il NS ha detto "NO", allora questo segnale di acquisto è falso e si dovrebbe vendere. È chiaro?

Il fatto che la rete di ingresso sia alimentata con una quantità abbastanza grande di dati che viene analizzata manualmente in un tempo molto breve non è possibile, se non possibile farlo in linea di principio.

 

Ecco un link alla sua descrizione. Non mentirò, l'ho già modificato in termini di metriche aggiuntive e così via, ma l'ultima versione è anche robusta

https://sites.google.com/site/libvmr/home

Векторная машина Решетова
  • sites.google.com
Теория и практика алгоритмов машинного обучения обладающих обобщающей способностью
 
Mihail Marchukajtes:

ci ha rinunciato:


[Eliminato]  
Mihail Marchukajtes:

Ho il 100% di precisione, non c'è bisogno di una rete neurale
[Eliminato]  
Vladimir Baskakov:
Non sono commercianti - sono solo teorici.

Il modo in cui li vedo funzionare - tipo, lanci una moneta e TP prende solo, e non notano il drawdown.

