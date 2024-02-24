L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2390
Ho completamente dimenticato che tu hai delle classi che sono responsabili della direzione del commercio, mentre io ho delle classi che permettono/dispongono il commercio - ecco perché non puoi sentire l'utilità del grafico :)))
Ecco come si risolve la ricerca di modelli enumerando la diversità delle relazioni tra i predittori, gli incrementi sono solo instabili e hanno bisogno di ampliare la gamma, almeno aggiungere loro un ATR(3) giornaliero.
ma non in modo così barbaro.
aspetta una settimana e poi rompi gli occhi per guardare i grafici.
È più facile dire che non ci sono regolarità)
E se c'è una formazione su M1? Per 1440 barre ci sarà lo stesso valore di questo indicatore. O ti stai allenando su D1?
ma non nello stesso modo barbaroAspettare una settimana per il conteggio, poi rompere gli occhi per guardare le foto
La preselezione è basata su una serie di criteri, mentre i grafici sono più probabilmente necessari per capire la qualità del modello su una particolare rete. I grafici cambieranno ovviamente a seconda dell'obiettivo.
Per esempio, se il modello mostra generalmente profitto ma ci sono forti fallimenti di profitto nel mezzo della probabilità, per esempio di 0,6, non prenderò un tale modello, e se questi fallimenti sono agli estremi della distribuzione, posso semplicemente limitare la risposta (interpretazione di uno), diciamo, a 0,65.
Anche se è ovvio che il modello stesso non è molto buono (senza due gobbe pronunciate), rispetto all'ultimo.
ATR su D1 con un periodo di 3?
E se sulla formazione M1? Per 1440 barre ci sarà lo stesso valore di questo indicatore. O ti stai allenando su D1?
Sì, sarà la stessa cosa - è la definizione di volatilità e il modello dovrebbe definire per esempio 2-3 periodi di volatilità, sui quali i valori in pip dovrebbero essere interpretati diversamente, perché per alcune gamme è l'inizio della tendenza e per altre è la fine. Inoltre, inserisco semplicemente tali valori nell'ATR, in modo che pezzi con volatilità diverse diventino comparabili.
Queste sono tutte stronzate, servono nuove idee di svoltaSenza di loro non alzerei un dito
Ho provato ieri a fare un algoritmo generativo-adversariale basato sulla tua idea del video. C'è un agente generatore che macina le offerte, e c'è un agente discriminatore che valuta la correttezza delle offerte e rimuove quelle negative. Il set di dati viene selezionato utilizzando una finestra scorrevole con passo discreto. Purtroppo, non sono ancora riuscito a ottenere un processo di apprendimento stabile, perché a 5-7 iterazioni il discriminatore ha cancellato l'intero set di dati))). Ho provato a ricampionare prima dell'allenamento ed entrambi gli agenti secondo la tua idea, ma non molto. Proverò stasera a invertire o a randomizzare gli scambi invece di cancellarli. Capisco che rimuovere i tag non validi sia più efficiente che modificarli o randomizzarli, ma vorrei eseguire un processo di apprendimento non reversibile.
È stato veloce, ho curiosato un po' e l'ho messo da parte ) Finirò la mia versione, vediamo
la degenerazione avviene come previsto - interessante. C'è un motivo per pensare a come affrontarlo.
Ho letto di inferenza causale l'altro giorno, volevo applicarla alla ricerca di qualcosa... ma sembra che non sia il nostro argomento
Z.I. ha ottenuto questo con un meta-modello (senza apprendimento iterativo) in 5 anni. Formazione per 5 mesi.
Penserà a come allegare l'iterativo (rifare gli esempi dagli articoli)
Sembra bello, ma non è ancora chiaro. Se non ti dispiace dirmi cos'è il meta modello? o suggerirmi dove leggere? forse ne hai già scritto in questo thread?
Mi sono allontanato da qui per un lungo periodo e non sono stato in grado di seguire il thread.
è il secondo modello che permette/nega di aprire scambi
cioè ci sono 2 modelli in produzione