L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2398
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E se provassimo il MO nei mercati delle materie prime, dove c'è stagionalità e molti indicatori che influenzano il prezzo di una merce, come il tempo, la domanda e l'offerta, la congestione del traffico, le malattie? I risultati sarebbero migliori lì?
E se provassimo il MO nei mercati delle materie prime, dove c'è stagionalità e molti indicatori che influenzano il prezzo di una merce, come il tempo, la domanda e l'offerta, la congestione del traffico, le malattie? Forse i risultati sarebbero migliori lì?
Recentemente, qualcuno qui sul forum ha descritto che le immagini satellitari sono già utilizzate per tracciare le colture in tempo reale, per esempio. È stato affermato che tali informazioni sono molto costose e diventano obsolete entro mezz'ora).
Recentemente, qualcuno su un forum da qualche parte qui ha descritto che le immagini satellitari sono già utilizzate per tracciare i raccolti in tempo reale, per esempio.
Si è sostenuto che tali informazioni sono molto costose e diventano obsolete entro mezz'ora).
O tali informazioni
Recentemente, qualcuno su un forum da qualche parte qui ha descritto che le immagini satellitari sono già utilizzate per tracciare i raccolti in tempo reale, per esempio. Si è sostenuto che tali informazioni sono molto costose e diventano obsolete entro mezz'ora).
Ci vuole mezz'ora perché il raccolto maturi? :)
In ogni caso, qui stiamo parlando di fattori il cui impatto sul prezzo è più ragionevole della semplice analisi tecnica.
E se provassimo il MO nei mercati delle materie prime, dove c'è stagionalità e molti indicatori che influenzano il prezzo di una merce, come il tempo, la domanda e l'offerta, la congestione del traffico, le malattie? Forse il risultato sarà migliore lì?
Cosa, un raccolto matura in mezz'ora? :)
In ogni caso, stiamo parlando di fattori la cui influenza sul prezzo è più valida della semplice analisi tecnica.
Ho trovato l'autore e uno dei suoi post, è meglio chiedere a lui - devo aver travisato qualcosa)
Ho trovato l'autore e uno dei suoi post, meglio controllare con l'autore stesso - devo aver travisato qualcosa)
Ah, questi quanti ucraini
Cosa, un raccolto matura in mezz'ora? :)
In ogni caso, stiamo parlando di fattori il cui impatto sul prezzo è più valido della semplice analisi tecnica.
No. Diventano noti al grande pubblico. E l'algoritmo smette di funzionare.
No. Diventano noti al grande pubblico. E l'algoritmo smette di funzionare.
Quindi il punto non è essere conosciuti o nascosti, ma costruire un modello che determina l'offerta nel mercato e un modello che determina la domanda con l'aiuto del MO. È il modello più affidabile che dovrebbe dare un vantaggio rispetto, per esempio, a un modello da manuale.
Quindi il punto non è la fama o l'occultamento, ma costruire un modello con l'aiuto di IR che determina l'offerta nel mercato e un modello che determina la domanda. È il modello più credibile che dovrebbe dare un vantaggio rispetto, per esempio, a un modello da manuale.
Posso scaricare una brochure (per niente piccola) di JP Morgan in inglese (e traduzione automatica)) C'è una buona classificazione dei dati e diversi approcci per lavorare con essi.