L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2398

Nuovo commento
 

E se provassimo il MO nei mercati delle materie prime, dove c'è stagionalità e molti indicatori che influenzano il prezzo di una merce, come il tempo, la domanda e l'offerta, la congestione del traffico, le malattie? I risultati sarebbero migliori lì?


 
Aleksey Vyazmikin:

E se provassimo il MO nei mercati delle materie prime, dove c'è stagionalità e molti indicatori che influenzano il prezzo di una merce, come il tempo, la domanda e l'offerta, la congestione del traffico, le malattie? Forse i risultati sarebbero migliori lì?


Recentemente, qualcuno qui sul forum ha descritto che le immagini satellitari sono già utilizzate per tracciare le colture in tempo reale, per esempio. È stato affermato che tali informazioni sono molto costose e diventano obsolete entro mezz'ora).

 
Aleksey Nikolayev:

Recentemente, qualcuno su un forum da qualche parte qui ha descritto che le immagini satellitari sono già utilizzate per tracciare i raccolti in tempo reale, per esempio.
Si è sostenuto che tali informazioni sono molto costose e diventano obsolete entro mezz'ora).

O tali informazioni

o

 
Aleksey Nikolayev:

Recentemente, qualcuno su un forum da qualche parte qui ha descritto che le immagini satellitari sono già utilizzate per tracciare i raccolti in tempo reale, per esempio. Si è sostenuto che tali informazioni sono molto costose e diventano obsolete entro mezz'ora).

Ci vuole mezz'ora perché il raccolto maturi? :)

In ogni caso, qui stiamo parlando di fattori il cui impatto sul prezzo è più ragionevole della semplice analisi tecnica.

 
Aleksey Vyazmikin:

E se provassimo il MO nei mercati delle materie prime, dove c'è stagionalità e molti indicatori che influenzano il prezzo di una merce, come il tempo, la domanda e l'offerta, la congestione del traffico, le malattie? Forse il risultato sarà migliore lì?


Il 100% sarà migliore...
 
Aleksey Vyazmikin:

Cosa, un raccolto matura in mezz'ora? :)

In ogni caso, stiamo parlando di fattori la cui influenza sul prezzo è più valida della semplice analisi tecnica.

Ho trovato l'autore e uno dei suoi post, è meglio chiedere a lui - devo aver travisato qualcosa)

От теории к практике. Часть 2
От теории к практике. Часть 2
  • 2021.05.06
  • www.mql5.com
Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц...
[Eliminato]  
Aleksey Nikolayev:

Ho trovato l'autore e uno dei suoi post, meglio controllare con l'autore stesso - devo aver travisato qualcosa)

Ah, questi quanti ucraini

 
Aleksey Vyazmikin:

Cosa, un raccolto matura in mezz'ora? :)

In ogni caso, stiamo parlando di fattori il cui impatto sul prezzo è più valido della semplice analisi tecnica.

No. Diventano noti al grande pubblico. E l'algoritmo smette di funzionare.

 
Valeriy Yastremskiy:

No. Diventano noti al grande pubblico. E l'algoritmo smette di funzionare.

Quindi il punto non è essere conosciuti o nascosti, ma costruire un modello che determina l'offerta nel mercato e un modello che determina la domanda con l'aiuto del MO. È il modello più affidabile che dovrebbe dare un vantaggio rispetto, per esempio, a un modello da manuale.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quindi il punto non è la fama o l'occultamento, ma costruire un modello con l'aiuto di IR che determina l'offerta nel mercato e un modello che determina la domanda. È il modello più credibile che dovrebbe dare un vantaggio rispetto, per esempio, a un modello da manuale.

Posso scaricare una brochure (per niente piccola) di JP Morgan in inglese (e traduzione automatica)) C'è una buona classificazione dei dati e diversi approcci per lavorare con essi.

1...239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405...3399
Nuovo commento