L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2075
Molte persone l'hanno provato. Me compreso. Si possono fare semplici MA e complessi filtri passa-banda.
Tutto ciò che può essere costruito da barre NS/forestali può facilmente replicare
Tutto ciò che può essere costruito da barre che il NS/forestale può facilmente replicare.
Forse mi sbaglio, ma la logica mi dice che gli alberi non possono fare calcoli, il che significa che non possono creare un nuovo oggetto dai numeri, ma una rete può trasformare una serie di numeri e creare una nuova caratteristica da cui imparare.
Sì, questo è vero, in parole povere, le reti sono in grado di interpolare al loro interno (di inventare (sia in senso buono che cattivo))
e gli alberi possono solo adattarsi bene
Questo compito non è molto utile, ma come risultato possiamo giudicare quanto bene elaboriamo/normalizziamo i dati e in generale la loro qualità, e non è male sapere che la griglia non funziona non perché è stupida, ma perché non rappresentiamo bene i dati, o viceversa.
Ecco, un semplice esperimento, ma si guadagna in comprensione ))
Non possono calcolare, sono come un database con accesso molto veloce - ricordano solo.
Si ricorderanno che l'SSI o qualsiasi altro indicatore aveva tale e quale valore con tale combinazione di input. Se non c'è una tale combinazione, l'albero troverà la combinazione più vicina e di conseguenza la CCI avrà un piccolo errore. Se c'è una foresta, farà la media di diverse combinazioni, probabilmente sarà più precisa di un albero.
Ho già visto l'espressione "database basati su reti neurali". Credo che anche le reti neurali ricordino solo.
In numeri o in dettagli non posso. Circa 2 anni fa l'ho fatto sulla rete neurale Darch, con filtri passabanda dagli articoli di Vladimir Perervenko.
è come un missile Zircon... chi ha la prima idea su come farlo, vince.
Dovremo segare diversi classificatori, forse un giorno saremo fortunati.
è come un missile Zircon... chi ha la prima idea su come farlo, vince.
dovresti scrivere un walkthrough casuale di tutto e imparare da esso, selezionare ciò che vuoi imparare + la genetica per abbreviare la ricerca, e lasciare il computer per un paio di mesi....
è come un missile Zircon... chi ha la prima idea su come farlo, vince.
Penso che gli sviluppatori stessi abbiano provato i loro nuovi prodotti sulle quotazioni di mercato. Se ci fosse un vantaggio significativo, difficilmente lo metterebbero in pubblico dominio, ma lo venderebbero a una banca o a una fondazione o ne farebbero una propria.
Quasi tutti i nuovi sviluppi in MO sono afferrati dai quants... istantaneamente. È una questione di dove applicarlo.
Siamo molto indietro da questo punto di vista, almeno di 5 anni).