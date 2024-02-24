L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2022

Maxim Dmitrievsky:

Questa settimana fino a giovedì regge) ma ancora nessuna inversione di mercato. Non è chiaro quanto rapidamente possa reagire.

Conosci ltsm, provalo, è forte.

Non uso ltsm, ma non si tratta di ltsm- si tratta di RL ... vero?

mytarmailS:

No, non ho usato ltsm, ma non si tratta di ltsm, si tratta di RL... no?

Sto solo parlando di mesh ricorrenti... l'essenza è la stessa, solo gli approcci possono essere diversi

si può costruire qualcosa del genere, si può fare a meno della RL e insegnare solo qualcosa

 
Maxim Dmitrievsky:

Sto solo parlando di mesh ricorrenti... l'essenza è la stessa, solo gli approcci possono essere diversi

si può costruire qualcosa del genere, si può solo insegnare qualcosa senza rl

Maxim, dimmi, hai scritto tu stesso la griglia? O ne hai usato uno già pronto?
Aleksandr Alekseyevich:
Maxim, dimmi, hai scritto tu la griglia? O ne hai usato uno già pronto?

Pronti all'uso, per lo più in Python

mytarmailS:

controlla il sequel. Questa settimana funziona. Il prossimo ha ancora bisogno di un test, con una nuova logica.

elibrarius:
Penso che se fai trading a mercato, puoi aggiungere uno slippage del 10%-20% dell'altezza della candela al minuto se è troppo alta (cioè se c'è stato un gap).
E se è in sospeso, allora è necessario saltare le operazioni a candele a minuti molto alti (gap).

è sufficiente prendere uno spread medio (in esso includere la commissione, se presente)*1,5, per gli stress test, se non è un hft selvaggio. Cioè dipende dal numero di accordi.

e monitorare gli slittamenti della vostra società di intermediazione. Se è grande, allora il problema non è nel TS

Se volete controllare quanto è grande lo slittamento, allora il problema non è con il TS. Il vostro tester è molto più flessibile e veloce, senza spese generali. Più adatto all'ottimizzazione, per esempio.

 
Maxim Dmitrievsky:

controlla il sequel. Questa settimana funziona. Il prossimo è ancora un test, con una nuova logica.

figo!

mytarmailS:

figo!

C'è roba forte su internet per prevedere il comportamento di diversi robot in un ambiente sconosciuto. Dalla teoria del controllo.

 
Maxim Dmitrievsky:

c'è dell'ottimo materiale su internet per prevedere il comportamento di diversi robot in un ambiente sconosciuto. Dalla teoria del controllo.

In russo, lanciami un link.

Quindi, stai usando la tua roba o è lo stesso script del tizio?

mytarmailS:

in russo? Lanciami un link.

Quindi stai usando il tuo, o è lo stesso script del tizio?

Inglese... è ad accesso chiuso sul supporto, è necessario un abbonamento a pagamento.

Sto facendo un altro bot in questo momento... è solo una prova.

mettere lstm o gru e alcuni rinforzi... poi passare alle nuove architetture NS per le serie temporali
