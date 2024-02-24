L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2022
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questa settimana fino a giovedì regge) ma ancora nessuna inversione di mercato. Non è chiaro quanto rapidamente possa reagire.
Conosci ltsm, provalo, è forte.
Non uso ltsm, ma non si tratta di ltsm- si tratta di RL ... vero?
No, non ho usato ltsm, ma non si tratta di ltsm, si tratta di RL... no?
Sto solo parlando di mesh ricorrenti... l'essenza è la stessa, solo gli approcci possono essere diversi
si può costruire qualcosa del genere, si può fare a meno della RL e insegnare solo qualcosa
Sto solo parlando di mesh ricorrenti... l'essenza è la stessa, solo gli approcci possono essere diversi
si può costruire qualcosa del genere, si può solo insegnare qualcosa senza rl
Maxim, dimmi, hai scritto tu la griglia? O ne hai usato uno già pronto?
Pronti all'uso, per lo più in Python
controlla il sequel. Questa settimana funziona. Il prossimo ha ancora bisogno di un test, con una nuova logica.
Penso che se fai trading a mercato, puoi aggiungere uno slippage del 10%-20% dell'altezza della candela al minuto se è troppo alta (cioè se c'è stato un gap).
E se è in sospeso, allora è necessario saltare le operazioni a candele a minuti molto alti (gap).
è sufficiente prendere uno spread medio (in esso includere la commissione, se presente)*1,5, per gli stress test, se non è un hft selvaggio. Cioè dipende dal numero di accordi.
e monitorare gli slittamenti della vostra società di intermediazione. Se è grande, allora il problema non è nel TS
Se volete controllare quanto è grande lo slittamento, allora il problema non è con il TS. Il vostro tester è molto più flessibile e veloce, senza spese generali. Più adatto all'ottimizzazione, per esempio.
controlla il sequel. Questa settimana funziona. Il prossimo è ancora un test, con una nuova logica.
figo!
figo!
C'è roba forte su internet per prevedere il comportamento di diversi robot in un ambiente sconosciuto. Dalla teoria del controllo.
c'è dell'ottimo materiale su internet per prevedere il comportamento di diversi robot in un ambiente sconosciuto. Dalla teoria del controllo.
In russo, lanciami un link.
Quindi, stai usando la tua roba o è lo stesso script del tizio?
in russo? Lanciami un link.
Quindi stai usando il tuo, o è lo stesso script del tizio?
Inglese... è ad accesso chiuso sul supporto, è necessario un abbonamento a pagamento.
Sto facendo un altro bot in questo momento... è solo una prova.mettere lstm o gru e alcuni rinforzi... poi passare alle nuove architetture NS per le serie temporali