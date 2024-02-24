L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1954
il primo 500
Una griglia con 1 neurone e 1 ingresso prodotto. 1,7 milioni di zecche. 0,618 operazioni redditizie, 0,38 di payoff atteso. Se volete controllare, vi manderò la serie iniziale.
Le immagini della trama di allenamento non interessano a nessuno. Costruire su un terreno di prova o su un terreno oob.
questa è la convalida
aggiungere lo spread )
questo è il passo successivo, è come se il prezzo fosse casuale e ci fosse un profitto su 1 neurone
Finora tutto si adatta) ma la diffusione può essere un problema per il TS
Aggiungerò comunque lo spread, non so ancora come farlo correttamente, ho bisogno di un obiettivo, qualcosa come uno zigzag.
sottrarre da ogni scambio
La "serie grezza" è un prezzo o un campione? Mandami solo il campione.