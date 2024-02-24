L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1954

Nuovo commento
 

il primo 500


Una griglia con 1 neurone e 1 ingresso prodotto. 1,7 milioni di zecche. 0,618 operazioni redditizie, 0,38 di payoff atteso. Se volete controllare, vi manderò la serie iniziale.

 
Rorschach:

Una griglia con 1 neurone e 1 ingresso prodotto. 1,7 milioni di zecche. 0,618 operazioni redditizie, 0,38 aspettative. Se volete controllare, vi manderò la serie iniziale.

Se vuoi controllare la serie iniziale, mandami le foto dell'area di allenamento. Vorrei usarli su un test o su una trama oob.
 
elibrarius:
Le immagini della trama di allenamento non interessano a nessuno. Costruire su un terreno di prova o su un terreno oob.

questa è la convalida

 
Rorschach:

questa è la convalida

Fermo come una freccia... Non posso crederci.
[Eliminato]  
Rorschach:

è la convalida

aggiungere lo spread )

 
Maxim Dmitrievsky:

aggiungere lo spread )

questo è il passo successivo, è come se il prezzo fosse casuale e ci fosse un profitto su 1 neurone

su casuale


[Eliminato]  
Rorschach:

è la fase successiva, come se il prezzo fosse casuale e ci fosse un profitto su 1 neurone

sul casuale


Finora tutto si adatta) ma la diffusione può essere un problema per il TS

 
Maxim Dmitrievsky:

Finora, tutto si adatta ) ma lo spread può essere deciso dal TS

Aggiungerò comunque lo spread, non so ancora come farlo correttamente, ho bisogno di un obiettivo, qualcosa come uno zigzag.

[Eliminato]  
Rorschach:

Aggiungerò comunque uno spread, non so ancora come farlo correttamente, ho bisogno di un obiettivo, qualcosa come uno zigzag.

sottrarre da ogni scambio

 
Rorschach:

il primo 500


Una griglia con 1 neurone e 1 ingresso prodotto. 1,7 milioni di zecche. 0,618 operazioni redditizie, 0,38 di payoff atteso. Se vuoi controllare, ti mando la serie iniziale.

La "serie grezza" è un prezzo o un campione? Mandami solo il campione.

1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399
Nuovo commento