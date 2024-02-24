L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1950

Valeriy Yastremskiy:

L'importante è non perdere la faccia).

Ecco di cosa sto parlando.

imparare a non perdere, a non cercare un'entrata

Non perdere è guadagnare

Retrog Konow:
Sei stato gravemente traumatizzato. Vai da uno psichiatra o qualcosa del genere... Non voglio aggiungere altro al tuo trauma. Non si faccia trovare in mezzo alla strada.
Ci siamo )) vergognati.
 
Renat Akhtyamov:

Ecco di cosa sto parlando.

imparare a non perdere, piuttosto che cercare un'entrata

non perdere è guadagnare

Questa è una sciocchezza. Non perdere è stare seduti sulla barricata, dove non si possono nemmeno fare soldi. Non ha senso questa dichiarazione....
 
Mihail Marchukajtes:
Stupido. Non perdere è sedersi sulla barricata, dove non si possono nemmeno fare soldi. Non c'è alcun senso in questa dichiarazione....

Misha, con il tuo cervello, spegni il robot.

non perdere è fare soldi.

aprire uno scambio, va in deficit,

la politica è di non perdere, la domanda è come?

Capirete come fare, accenderete il robot.

Non si può fare a mano.

questo è il graal.

 
Renat Akhtyamov:
Misha, con il tuo cervello, spegni il robot
Ci sono passato molto tempo fa, non aiuta..... Nel senso della frase "L'importante è non perdere". È autolesionista....
 
Eh Ma, sto pensando di fare un altro video del mercato stesso ora. Per dissipare alcuni malintesi tra quelli raccolti....
 
Mihail Marchukajtes:
"La cosa principale è non perdere. È autolesionista....

Chi potrebbe discutere) ma non si tratta della faccia)

 
elibrario:

Hai provato a ridurre qualcosa?

 
mytarmailS:

Hai provato a ridurre qualcosa?

No.
Estate. Un sacco di altre cose da fare. Sperimenterò in futuro quando avrò tempo.
 
Rorschach:

Voglio provare a tirare i pesi dei livelli di input, ho bisogno di scoprire come.

Per una rete con 1 neurone e 100 ingressi. A sinistra tutti gli ingressi, al centro gli ultimi 10. A destra 10 neuroni con 100 ingressi.

Aumento di

La stessa rete è fortemente sovrallenata


Pesi per la griglia per intersecare con ma(100) 100 ingressi a sinistra, ma(50) 100 ingressi a destra.


