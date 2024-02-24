L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1960
Una griglia con 1 neurone e 1 ingresso prodotto. 1,7 milioni di zecche. 0,618 operazioni redditizie, 0,38 aspettative. Se volete controllare, vi manderò la serie originale.
Non ho ancora capito come funziona, ma sembra considerare lo spread.
Filtro 0. I trade redditizi sono 0,598. Il payoff atteso è 0,019.
Filtro 5. Compravendite redditizie 0,79. Aspettativa 0,0487.
Che cos'è, puoi fornire maggiori dettagli?
che cos'è, puoi elaborare un po' di più?
Saber nell'articolo usa un filtro tick per ridurre i calcoli. Da quanto ho capito, 0 rimuove le oscillazioni più piccole dello spread, 5 allarga lo spread di 5 pips.
La rete su tali dati vede ancora un modello, anche se l'aspettativa mat è inferiore alla diffusione, ma la rete ha solo 1 neurone, 1 ingresso.
In generale la rete ha trovato qualcosa, ha senso indagare ulteriormente. Non ho altro da aggiungere.
ok, grazie
C'era un tizio qui che offriva 100 mila dollari per un bel bot su NS. Lasciagli fare il concorso su cagle...
ma peccato che sia solo un f... pigro bastardo).
(Questo è sicuro... E uno stupido f...l.
A proposito, i modelli con il tempo non hanno superato il test di realtà((
Nemmeno io ho l'asso.