L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1779
mostrare un grafico con gli scambi
Si possono vedere i codici a barre e le aree di buona classificazione.
Questo se si attiva su ogni barra.
Si possono vedere gli ingorghi e le aree di buona classificazione.
Questo se si attiva su ogni barra.
Vedo due modi
1) migliorare la qualità dei segni, quello che ho scritto due pagine fa
2) cambiare/smussare il prezzo, ma prima che raggiunga la formazione, lo smussamento post factum non serve a nulla
Pensi che abbiamo gli stessi predittori? :)
È possibile spremere qualcosa dalla situazione attuale - pensa a una strategia.
Ho aggiunto una condizione - attivare solo contro la ZZ corrente, cioè per catturare le inversioni.
l'obiettivo è lo stesso...
stesse acrobazie ...
Per esempio, io non ho nessun ritorno in forma pura.
Posso abbandonare OHLC, generare predittori e controllare le sinergie come volevi?
Scrivimi una riga, vediamo .... Non lo guarderò sicuramente oggi, mi dispiace, ho altre cose per la testa ora
Non è un'opzione. C'è troppa confusione nell'appartamento.
Si potrebbe naturalmente spostare la soglia di attivazione a 0,65 per l'acquisto e 0,35 per la vendita.
Avete sempre una perdita continua maggiore, rapporti sulla storia che non ha preso parte all'allenamento?
>Si può, naturalmente, spostare la soglia di attivazione a 0,65 per l'acquisto e 0,35 per la vendita.
E quanto spesso e quando cambierete questi parametri, cioè, quale sarà il segno che i dati di attivazione sono cambiati? E' possibile che lei testi il sistema dopo l'Assemblea Nazionale e selezioni i valori ottimali per i filtri (attivazione)?
I rapporti non sono stati coinvolti nella formazione.
Questo si chiama bilanciamento, si fa una volta sola.
Il problema del targeting è che non ha una strategia in quanto tale, quindi con un'alta precisione di classificazione si ottiene una prugna allo stato nudo.
l'alta precisione non è il 70%.
Strategia... Quindi, dopo il MO, avete ancora bisogno di un'intera strategia? Pensavo che lo scopo di MO fosse quello di darvi finalmente un consiglio per fare trading (long/short) o meno.