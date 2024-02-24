L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1668

Kesha Rutov:

Perché no: il mercato è al 95-99% casuale, ma anche l'1% di determinismo può essere sufficiente in mani cattive.

MO ha senso solo per funzioni in qualche misura "lisce", continue, in senso statistico, è necessario avere almeno un certo gradiente, se non c'è alcun gradiente, come in PRNG, allora MO non aiuterà, abbiamo bisogno di qualche euristica o conoscenza sulle funzioni generatrici.

Quasi tutti qui in primo luogo usano dati non sufficienti (per esempio una riga di orologi per un anno), caratteristiche non pertinenti e obiettivi non correttamente costruiti, e poi vanno alla ricerca di classificatori super-duper che miracolosamente fanno un lambargini dalla spazzatura. La stessa cosa che con gli indicatori, solo che ci sono più impostazioni, è IMHO una sorta di dipendenza da gioco, come si passa tutti i tipi di livelli, risolvendo i puzzle sempre più interessanti, senza fine in vista ... Ma non è algotrading, è una moda.

Come per gli indici, Momentum, SMA e EMA e qualche statistica standard della finestra sono sufficienti, nel contesto dell'algotrading la foresta o il boosting è sufficiente, e se non basta, allora questa mancanza va cercata altrove, non nel MO. Ma tutto questo è come i piselli in un baccello.

Cercando un po', il requisito è solo per la continuità. Un paio di riferimenti sull'ottimizzazione

https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR

https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171

 
Ieri è stato un giovedì strano, davvero strano :-( che succede solo nei mercati reali.
 
Mostrami come hai perso, equi...

 
Vizard_:

Mostrami come hai fatto trapelare, equi...

Aspetta un attimo... Non ancora trapelato....
 
Va bene, cosa stai rischiando? Probabilmente un paio di centinaia di sterline al massimo, ma sto coraggiosamente shortando l'snp500 da 2700 a 2000, a un ventaglio di verdoni per cento punti. Per come la vedo io, nelle prossime due settimane, ci dovrebbe essere una pestilenza negli Stati Uniti come in Italia, solo più forte e tutto crollerà nonostante i trilioni di sterline stampate. E dannazione se cedo e chiudo sopra 2000!

 
Kesha Rutov:

Apprendimento automatico su algoritmi genetici in reti neurali in action))))

 
bisogna essere un esperto della pestilenza e delle sue conseguenze per prevedere la pestilenza... non io ha detto....

 

Mi sono venute in mente alcune idee interessanti

Ho fatto un semplice grafico degli incrementi di prezzo [i]-prezzo[i-1] e l'ho semplificato al limite - se il prezzo è aumentato +1 se il prezzo è diminuito -1

Alla fine ho ottenuto una somma cumulativa di questi incrementi elementari e ho generato il seguente grafico

La mia domanda è rivolta a professionisti, esperti di reti neurali, econometrici e altri insetti)

Si può prevedere un tale grafico? È molto più semplice del prezzo per tutti i parametri e la cosa più importante è che possiede proprietà additive

 
mytarmailS:

https://www.mql5.com/ru/forum/334178

tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/

...:

Non ho inventato nulla, ho solo fatto una domanda ;)

