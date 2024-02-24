L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1668
Perché no: il mercato è al 95-99% casuale, ma anche l'1% di determinismo può essere sufficiente in mani cattive.
MO ha senso solo per funzioni in qualche misura "lisce", continue, in senso statistico, è necessario avere almeno un certo gradiente, se non c'è alcun gradiente, come in PRNG, allora MO non aiuterà, abbiamo bisogno di qualche euristica o conoscenza sulle funzioni generatrici.
Quasi tutti qui in primo luogo usano dati non sufficienti (per esempio una riga di orologi per un anno), caratteristiche non pertinenti e obiettivi non correttamente costruiti, e poi vanno alla ricerca di classificatori super-duper che miracolosamente fanno un lambargini dalla spazzatura. La stessa cosa che con gli indicatori, solo che ci sono più impostazioni, è IMHO una sorta di dipendenza da gioco, come si passa tutti i tipi di livelli, risolvendo i puzzle sempre più interessanti, senza fine in vista ... Ma non è algotrading, è una moda.
Come per gli indici, Momentum, SMA e EMA e qualche statistica standard della finestra sono sufficienti, nel contesto dell'algotrading la foresta o il boosting è sufficiente, e se non basta, allora questa mancanza va cercata altrove, non nel MO. Ma tutto questo è come i piselli in un baccello.
Cercando un po', il requisito è solo per la continuità. Un paio di riferimenti sull'ottimizzazione
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
Ieri è stato un giovedì molto strano, davvero strano :-( Questo succede solo nei mercati reali.
Ieri è stato un giovedì strano, davvero strano.
Va bene, cosa stai rischiando? Probabilmente un paio di centinaia di sterline al massimo, ma sto coraggiosamente shortando l'snp500 da 2700 a 2000, a un ventaglio di verdoni per cento punti. Per come la vedo io, nelle prossime due settimane, ci dovrebbe essere una pestilenza negli Stati Uniti come in Italia, solo più forte e tutto crollerà nonostante i trilioni di sterline stampate. E dannazione se cedo e chiudo sopra 2000!
Apprendimento automatico su algoritmi genetici in reti neurali in action))))
bisogna essere un esperto della pestilenza e delle sue conseguenze per prevedere la pestilenza... non io ha detto....
Mi sono venute in mente alcune idee interessanti
Ho fatto un semplice grafico degli incrementi di prezzo [i]-prezzo[i-1] e l'ho semplificato al limite - se il prezzo è aumentato +1 se il prezzo è diminuito -1
Alla fine ho ottenuto una somma cumulativa di questi incrementi elementari e ho generato il seguente grafico
La mia domanda è rivolta a professionisti, esperti di reti neurali, econometrici e altri insetti)
Si può prevedere un tale grafico? È molto più semplice del prezzo per tutti i parametri e la cosa più importante è che possiede proprietà additive
hai inventato Renko / Range Bars :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
Non ho inventato nulla, ho solo fatto una domanda ;)