L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1671

Nuovo commento
 
Mihail Marchukajtes:
Non.... Un normale fucile da caccia calibro 12...

Due canne o una mitragliatrice? La caccia primaverile è vietata?

 
aleger:

Due canne o una mitragliatrice?


MTS 21-12

 
Mihail Marchukajtes:

MTS 21-12

Hai fatto l'estensione del caricatore?

 
aleger:

Non ha fatto un'estensione?

No, non ha fatto nulla.
 
Mihail Marchukajtes:
No, non ha fatto nulla.

L'immagine è grande e il ferro è grande, è già stato in lavorazione?

 
Aleger:

Grande immagine, e un buon pezzo di metallo, è stato già nei lavori?

Certo che è così. Spara bene. Si può sparare a raffica, giusto per le anatre :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Certo. Spara bene. Puoi sparare a raffica, solo per le anatre :-)

Questo è sicuro. Se c'è molto gioco, avrete bisogno di un'estensione standard molto presto...

 
Kesha Rutov:

Va bene, cosa stai rischiando? Probabilmente un paio di centinaia di sterline al massimo, ma tengo coraggiosamente uno short sul Snp500 da 2700 a 2000, a un ventaglio di verdoni per cento punti. Per come la vedo io, nelle prossime due settimane, ci dovrebbe essere una pestilenza negli Stati Uniti come in Italia, solo più forte e tutto crollerà nonostante i trilioni di sterline stampate. E che io sia dannato se cedo la debolezza e chiudo sopra i 2000!


Dov'è il nostro amico Innocent? E cosa è successo ai sandpies)))

[Eliminato]  
è tempo di vendere ancora, Kesha, finché c'è abbastanza equi, e che tu sia dannato all'inferno
 
Mihail Marchukajtes:
No, non lo farò.

Buongiorno, maestro. Che la forza sia con te)))

1...166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678...3399
Nuovo commento