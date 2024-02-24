L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1671
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non.... Un normale fucile da caccia calibro 12...
Due canne o una mitragliatrice? La caccia primaverile è vietata?
Due canne o una mitragliatrice?
MTS 21-12
MTS 21-12
Hai fatto l'estensione del caricatore?
Non ha fatto un'estensione?
No, non ha fatto nulla.
L'immagine è grande e il ferro è grande, è già stato in lavorazione?
Grande immagine, e un buon pezzo di metallo, è stato già nei lavori?
Certo. Spara bene. Puoi sparare a raffica, solo per le anatre :-)
Questo è sicuro. Se c'è molto gioco, avrete bisogno di un'estensione standard molto presto...
Va bene, cosa stai rischiando? Probabilmente un paio di centinaia di sterline al massimo, ma tengo coraggiosamente uno short sul Snp500 da 2700 a 2000, a un ventaglio di verdoni per cento punti. Per come la vedo io, nelle prossime due settimane, ci dovrebbe essere una pestilenza negli Stati Uniti come in Italia, solo più forte e tutto crollerà nonostante i trilioni di sterline stampate. E che io sia dannato se cedo la debolezza e chiudo sopra i 2000!
Dov'è il nostro amico Innocent? E cosa è successo ai sandpies)))
No, non lo farò.
Buongiorno, maestro. Che la forza sia con te)))