L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1578
Esatto, nessuno ha promesso di convergere a zero.
La domanda era su come negoziare una miscela di serie temporali divergenti, e quale sarebbe in basso o in alto non lo sappiamo
Se non lo sai, c'è solo un'opzione: indovinare).
La domanda era di scambiare una miscela di serie temporali divergenti.
astrattamente - considerare la distanza Levenshtein sull'ordine di successione. La misura è più che ragionevole - significa che le righe sono "intrecciate" e devono essere ricalcolate.
Se le righe non sono prese dallo sputo, significa non solo per te, significa che molte persone cambieranno le stime e faranno entrate/uscite. E poi si può pensare a qualcosa :-)
L'immagine: quelli in cima hanno più probabilità di rimanere in cima.
Nel nostro villaggio non conoscono nemmeno questa parola.
Potrebbe chiarire meglio il suo punto di vista?
C'è una probabilità, naturalmente, e anche qualche statistica... Ma non può aiutarci, per qualche motivo ((
un'altra domanda difficile per i venerabili don
diciamo che abbiamo più di 10 serie temporali che escono approssimativamente dallo stesso punto
come possiamo fare trading sulla divergenza della somma delle serie, se non sappiamo in anticipo quale BP sarà superiore o inferiore alle altre?
Hai molte righe simili, forse dovrebbero essere controllate per la cointegrazione
le serie possono essere molto simili, questo è vero
e, lo ammetto, alcuni possono anche essere "cointegrati", anche se la loro differenza non è molto simile a un processo stazionario
alcuni possono andare fianco a fianco, intrecciarsi, divergere, convergere
l'unico fatto attendibile è che per lo più divergono, cioè la distanza iniziale tra le serie è minore di quella finale
Naturalmente, se sapessimo quali di essi sarebbero più alti e più bassi alla fine del periodo, non ci sarebbero dubbi
Beh, se la distanza tra loro varia linearmente, non è un problema. Guardando la foto, non conosco l'altro. Si può permettere l'acquisto per uno e la vendita per l'altro, segnali da residui.
linearmente? Cosa intendi?
tali immagini rovinano il mio umore
e sarebbe ok, ma ci sono sovrapposizioni complesse (((
e poi c'è questo
la posizione normale (profitto standard) - quando la 1a fila - la linea blu si trova sotto le altre
Ma questo non è sempre il caso e non sono ancora riuscito a identificare la causa
quando Y cambia proporzionalmente a X, cioè c'è una dipendenza lineare + cicli + rumore, non fa differenza da che parte vanno entrambe le linee storte, anche in direzioni diverse
Quindi non ci sono abbastanza osservazioni, abbiamo bisogno di 1000 volte di più. O per valutare il modello fondamentale dietro le curve, quanto di questo è coerente.
Questo è tutto, ho lasciato il forum. Buon anno!
