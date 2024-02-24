L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1578

Nuovo commento
 
Boris:

Esatto, nessuno ha promesso di convergere a zero.

La domanda era su come negoziare una miscela di serie temporali divergenti, e quale sarebbe in basso o in alto non lo sappiamo

Se non lo sai, c'è solo un'opzione: indovinare).

 
Boris:

questo è sicuro, nessuno ha promesso una riconciliazione zero

La domanda era su come negoziare una miscela di serie temporali divergenti, e quale sarebbe in basso o in alto non lo sappiamo.

La domanda era di scambiare una miscela di serie temporali divergenti.

astrattamente - considerare la distanza Levenshtein sull'ordine di successione. La misura è più che ragionevole - significa che le righe sono "intrecciate" e devono essere ricalcolate.
Se le righe non sono prese dallo sputo, significa non solo per te, significa che molte persone cambieranno le stime e faranno entrate/uscite. E poi si può pensare a qualcosa :-)

 
Maxim Kuznetsov:

L'immagine: quelli in cima hanno più probabilità di rimanere in cima.

In modo astratto - considera la distanza Levenshtein sull'ordine di successione. La misura è maggiore di una misura ragionevole - significa che le righe sono "intrecciate" e bisogna ricalcolarle.
Se le righe non sono prese da zero, significa che non solo tu, significa che molte persone cambieranno le stime e faranno entrate/uscite. E qui si può pensare a qualcosa di utile.

Nel nostro villaggio non conoscono nemmeno questa parola.

Potrebbe chiarire meglio il suo punto di vista?

C'è una probabilità, naturalmente, e anche qualche statistica... Ma non può aiutarci, per qualche motivo ((

[Eliminato]  
Boris:


un'altra domanda difficile per i venerabili don

diciamo che abbiamo più di 10 serie temporali che escono approssimativamente dallo stesso punto

come possiamo fare trading sulla divergenza della somma delle serie, se non sappiamo in anticipo quale BP sarà superiore o inferiore alle altre?

Hai molte righe simili, forse dovrebbero essere controllate per la cointegrazione
 
Maxim Dmitrievsky:
Hai molte righe simili, forse dovrebbero essere controllate per la cointegrazione

le serie possono essere molto simili, questo è vero

e, lo ammetto, alcuni possono anche essere "cointegrati", anche se la loro differenza non è molto simile a un processo stazionario

alcuni possono andare fianco a fianco, intrecciarsi, divergere, convergere

l'unico fatto attendibile è che per lo più divergono, cioè la distanza iniziale tra le serie è minore di quella finale

Naturalmente, se sapessimo quali di essi sarebbero più alti e più bassi alla fine del periodo, non ci sarebbero dubbi

[Eliminato]  
Boris:

le serie possono essere molto simili, questo è vero

e, lo ammetto, alcuni possono anche essere "cointegrati", anche se la loro differenza non è molto simile a un processo stazionario

alcuni possono andare fianco a fianco, intrecciarsi, divergere, convergere

l'unico fatto affidabile è che sono prevalentemente divergenti, cioè la distanza iniziale tra le serie è inferiore alla distanza finale

Naturalmente, se sapessimo quali di essi sarebbero più alti e quali più bassi alla fine del periodo, non ci sarebbero dubbi

Beh, se la distanza tra loro varia linearmente, non è un problema. Guardando la foto, non conosco l'altro. Si può permettere l'acquisto per uno e la vendita per l'altro, segnali da residui.

cioè questa è l'unica opzione.

 
Maxim Dmitrievsky:

Se la distanza tra loro varia linearmente, non è un problema. Guardando la foto, non conosco l'altro. Si può permettere l'acquisto per uno e la vendita per l'altro, segnali per saldi.

cioè questa è l'unica opzione.

linearmente? Cosa intendi?

tali immagini rovinano il mio umore


e sarebbe ok, ma ci sono sovrapposizioni complesse (((



e poi c'è questo





la posizione normale (profitto standard) - quando la 1a fila - la linea blu si trova sotto le altre

Ma questo non è sempre il caso e non sono ancora riuscito a identificare la causa

[Eliminato]  
Boris:

linearmente? Cosa intendi?

Sono in vena di immagini come questa.

e andrebbe bene, ma ci sono sovrapposizioni complicate (((().

e poi c'è questo

la posizione normale (profitto standard) è quando la 1a fila - la linea blu si trova sotto le altre

Ma non succede sempre così e non posso ancora individuare la causa

quando Y cambia proporzionalmente a X, cioè c'è una dipendenza lineare + cicli + rumore, non fa differenza da che parte vanno entrambe le linee storte, anche in direzioni diverse

Quindi non ci sono abbastanza osservazioni, abbiamo bisogno di 1000 volte di più. O per valutare il modello fondamentale dietro le curve, quanto di questo è coerente.

Questo è tutto, ho lasciato il forum. Buon anno!

 
Boris:

linearmente? Cosa intendi?

Sono immagini come questa che rovinano l'atmosfera.


e questo andrebbe bene, ma le sovrapposizioni sono complicate (((



e poi c'è questo





la posizione normale (standard redditizia) è quando la 1a fila - la linea blu è sotto le altre

Ma questo non è sempre il caso e non posso ancora individuare la causa.

Boris, il sintetico è solo la somma di serie finanziarie. L'unica cosa che si può fare sul sintetico è restringere la varianza per un tempo indefinito. Quindi suggerisco di continuare ad osservare le curvature divergenti della serie originale e non del sintetico. Vedrai lo stesso quadro, con le stesse curvature in espansione.Non so dirvi come commerciare questo modello in espansione, ma posso supporre che se una parte delle curvature cominciasse a cambiare il vettore di orientamento, molto probabilmente anche un'altra parte dovrebbe cambiare il suo vettore di orientamento.
Sarebbe più interessante osservare quando questa nuvola curvilinea in espansione è fortemente fuori centro, allora si possono raccogliere statistiche e cercare di rilevare qualcosa di utile. Ma questo non è il modus operandi, quindi scusatemi per aver fatto un off-topic.
 
1...157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585...3399
Nuovo commento