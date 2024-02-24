L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1579
quando Y cambia proporzionalmente a X, cioè c'è una dipendenza lineare + cicli + rumore, non fa differenza da che parte vanno entrambe le rarefazioni, anche in direzioni diverse
Quindi non ci sono abbastanza osservazioni, ce ne vorrebbero 1000 volte di più. O per valutare il modello fondamentale dietro le curve, quanto di questo è coerente.
Questo è tutto, ho lasciato il forum. Buone Feste!
come ci aiuta questo?
Sapete perché la corteccia visiva si trova nella parte posteriore della testa e non più vicino agli occhi?
L'evoluzione ha deciso così.
Boris, un sintetico è solo la somma di serie finanziarie. L 'unica cosa che puoi fare su un sintetico è restringere la varianza all'infinito. Quindi, suggerisco di continuare ad osservare le curve divergenti della serie originale e non del sintetico. Vedrai la stessa immagine, con le stesse curve in espansione.Non so dirvi come commerciare questo modello in espansione, ma posso supporre che se una parte delle curvature cominciasse a cambiare il vettore di orientamento, molto probabilmente anche un'altra parte dovrebbe cambiare il suo vettore.
Beh, si può restringere il campo.
è anche possibile ottenere il sintetico per soddisfare a volte la parte "processo stazionario" della definizione, ma a che serve?
ecco un tipo di curvatura
come ci aiuterebbe?
Bene, la cointegrazione
Sì, gli anfibi avevano le palle in cima alla testa, poi si sono spostati in avanti e il cervello è rimasto lì
È possibile, ma è scritto con dei buchi nell'acqua - finché il materiale genetico evolutivo non è studiato a fondo, è tutta un'ipotesi.
È stato tutto studiato da molto tempo.
i pesci sono venuti come anfibi, alcuni si sono evoluti in mammiferi e poi vi siete evoluti voi.