bene, la cointegrazione
è una benedizione che di solito scopriamo dopo il fatto
quindi non serve a molto se non a spuntare la casella - queste righe erano cointegrate di recente
è la felicità che di solito scopriamo dopo il fatto.
quindi non è molto utile
Non c'è nient'altro là fuori, sembra.
è di questo che stiamo parlando.
triste
o qui ci sono, per esempio, 2 serie, ognuna composta dai propri incrementi, o differenze, come dicono altri
o questo
o questo
o questo
L'unica cosa che si può fare con i sintetici è restringere indefinitamente la varianza. Quindi, suggerisco di continuare ad osservare le curvature divergenti della serie originale e non i sintetici. Vedrete lo stesso quadro con le stesse curvature in espansione.Non so dirvi come commerciare questo modello in espansione, ma posso supporre che se una parte delle curvature cominciasse a cambiare il vettore di orientamento, molto probabilmente anche un'altra parte dovrebbe cambiare il suo vettore di orientamento.
questo è il caso, anche se non molto forte, ma sembra abbastanza stabile
ed è per questo che è sorta la domanda di indagare su un possibile sovrallenamento
Colleghi,
Vi auguro un felice anno nuovo e che l'anno prossimo riceviate solo modelli generalizzati adeguati al mercato. Buona fortuna !!!!
E per rinfrescarvi. Un successo del nuovo anno
Il video di CatBoost è più per i programmatori :)
Sono in ahtubing bros. Oggi è un giorno di riposo e mi mancano i prezzi degli ultimi simboli nella panoramica del mercato. C'è un modo per aggiornarli tramite emulazione di tick o qualcosa del genere. Non voglio contare senza gli ultimi prezzi :-(.
Ho cercato in tutto il forum ma non ho trovato nulla ahimè
Sono nuovo qui e il thread è grande, se non è difficile dare un sammari - è possibile prevedere le quotazioni usando le reti neurali? ci sono esempi funzionanti?
Sono profondamente coinvolto in questo, sto lavorando con un colab di Google + TensorFlow + Keras + Telegram (sto segnalando i risultati per me stesso).
In breve, il tema è: chi inizia a lavorare, se ne va e non lo dice a nessuno. Chi non inizia a lavorare, semplicemente se ne va.
Sono arrivato alla conclusione che l'analisi statistica fuerst, e poi la ciliegina sotto forma di MO in cima. Opinione personale. Penso che ci siano probabilmente modi efficaci per fare l'analisi delle statistiche con il pilota automatico attraverso l'IA, io non ci sono riuscito.non analisi statistica, ma econometria fuerst, per così dire. La NS è solo una cosa del tipo "perché no".