L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1564
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
domanda da artista ad artisti: quanto sono applicabili questi metodi per l'analisi dei sintetici?
Per coloro che seguono l'argomento. È apparso solo un paio di candele fa, fresco come si può dire :-)
Il segnale può essere prezioso perché si può ottenere un prezzo migliore. È difficile prescriverlo algoritmicamente, ma se c'è l'opportunità di aprirlo manualmente, non perdo tale opportunità.
Domanda al contrario: a cosa serve il sintetico?
in termini contadini... Mettiamola così: solo voi sapete come è costruito un sintetico e la probabilità che sia influenzato dal mondo esterno è ridotta
è sufficiente?
come si valuta un sintetico?
fare qualcosa come un indicatore che assegnerà valori come 0, -0,03, +0,12, -0,48 ecc. ad ogni coppia? allora risulterà che la linea dell'indicatore su ogni barra conterrà 28 valori per ciascuna delle 28 coppie di valute
beh, diciamo.
come determinare la variabile obiettivo?
4 dicembre - il mio flusso MoD
Cosa c'è? Dov'è il ruscello?
domanda da artista: quanto sono applicabili questi metodi per analizzare i sintetici?
Se intendi MO, si applica a tutto ciò che si trova sulla Terra e oltre, un'altra cosa è che non si può trovare qualcosa che non esiste (quasi), anche se se proprio si vuole...
Ma ora la ricerca è diventata infinitamente più grande, non è come provare tutti i kodobase, ti vengono i capelli grigi con MO prima di iniziare e poi ti rendi conto che hai già fatto gli stessi errori, è un peccato tornare indietro, dovresti diventare un guru del mercato e vendere qualcosa))
Il flusso è stato infatti provvisoriamente riprogrammato per il fine settimana di Capodanno.
Per gli addetti ai lavori. Il risultato non è così buono :-(.
Quanto vorresti perdere su questa tendenza? :-)
Quanto si può perdere su questa tendenza? :-)
Probabilmente non avrei aperto le pose e non avrei perso nulla.
Il flusso è stato infatti provvisoriamente riprogrammato per il fine settimana di Capodanno.
Andiamo, non vediamo l'ora.