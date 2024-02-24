L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1564

domanda da artista ad artisti: quanto sono applicabili questi metodi per l'analisi dei sintetici?
 
Boris:
domanda da artista ad artisti: quanto sono applicabili questi metodi per l'analisi dei sintetici?
Domanda al contrario: a cosa serve il sintetico?
 

Per coloro che seguono l'argomento. È apparso solo un paio di candele fa, fresco come si può dire :-)

Il segnale può essere prezioso perché si può ottenere un prezzo migliore. È difficile prescriverlo algoritmicamente, ma se c'è l'opportunità di aprirlo manualmente, non perdo tale opportunità.

 
Mihail Marchukajtes:
Domanda al contrario: a cosa serve il sintetico?

in termini contadini... Mettiamola così: solo voi sapete come è costruito un sintetico e la probabilità che sia influenzato dal mondo esterno è ridotta

è sufficiente?

 

come si valuta un sintetico?

fare qualcosa come un indicatore che assegnerà valori come 0, -0,03, +0,12, -0,48 ecc. ad ogni coppia? allora risulterà che la linea dell'indicatore su ogni barra conterrà 28 valori per ciascuna delle 28 coppie di valute

beh, diciamo.

come determinare la variabile obiettivo?

 
Mihail Marchukajtes:
4 dicembre - il mio flusso MoD

Cosa c'è? Dov'è il ruscello?

 
Boris:
domanda da artista: quanto sono applicabili questi metodi per analizzare i sintetici?

Se intendi MO, si applica a tutto ciò che si trova sulla Terra e oltre, un'altra cosa è che non si può trovare qualcosa che non esiste (quasi), anche se se proprio si vuole...

Ma ora la ricerca è diventata infinitamente più grande, non è come provare tutti i kodobase, ti vengono i capelli grigi con MO prima di iniziare e poi ti rendi conto che hai già fatto gli stessi errori, è un peccato tornare indietro, dovresti diventare un guru del mercato e vendere qualcosa))

 
Sì, sono sgonfio :-(
 

Il flusso è stato infatti provvisoriamente riprogrammato per il fine settimana di Capodanno.

Per gli addetti ai lavori. Il risultato non è così buono :-(.

Quanto vorresti perdere su questa tendenza? :-)

 
Mihail Marchukajtes:

Quanto si può perdere su questa tendenza? :-)

Probabilmente non avrei aperto le pose e non avrei perso nulla.

Mihail Marchukajtes:

Il flusso è stato infatti provvisoriamente riprogrammato per il fine settimana di Capodanno.

Andiamo, non vediamo l'ora.

