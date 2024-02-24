L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1567
Max, hai appena detto ciò che i Wizards tacciono. O portano la conversazione da nessuna parte, o trascinano i malati con le orecchie a sventola nell'abisso con false allusioni.
Così è stato, così è, così sarà.
Solo che è estremamente difficile arrivare al fondo del solito processo casuale del mercato. La BP del mercato è la somma di 2 processi casuali, risultando in una serie non markoviana molto complessa. Non è possibile riprenderlo con i moderni apparati matematici.
Pertanto, i veri cercatori dovrebbero avere un solo obiettivo - osservare questi 2 sottoprocessi, o ridurre la serie originale non markoviana ad una markoviana.
Questo è tutto.
Addio, Max - non vivo più qui. È solo la mia ombra...
Inoltre, si scopre che è più difficile fare soldi nel mercato che nel SB
Naturalmente è più difficile, guadagnare su SB è 50/50, e sul mercato (50 - spread - commissione).
Naturalmente è più complicato, i guadagni su SB sono 50/50, e sul mercato (50 - spread - commissione).
Naturalmente MO è un po' fuori dal mio argomento, solo per notare - spread+commissione è rimosso purtroppo solo dalla martingala. All'inizio è piccolo, ma è brutale.
Questo a condizione che l'altro abbia almeno un'aspettativa positiva minima e una varianza accettabile. Poi è possibile tagliare l'eccesso con un martin.
Finché costruisci modelli e strategie, dimentica del tutto gli spread.
Se possibile, fumerò, finora dal primo post di AK, ho l'impressione che tutti questi studi statistici sono basati sul presupposto che ci sia una storia-campione, che è abbastanza grande per cercarvi qualcosa.
Se lo si guarda filosoficamente, si può notare che è impossibile dimostrare che il campione non è TROPPO piccolo, per cui su di esso qualsiasi ricerca statistica non ha senso.
In parole povere - qualunque siano le regolarità che non abbiamo trovato nell'intera storia del trading, la probabilità che nel prossimo momento (periodo) accada qualcosa che cambierà le regolarità nell'intera storia, non è meno probabile che - le regolarità non cambieranno. Ed è impossibile confutarlo.
Forse questo vale per qualsiasi processo casuale. A quanto pare, ciò che conta è la ripetibilità e "conta", il che dà speranza a coloro che soffrono.
Un semplice Random walk è pieno fino all'orlo di queste situazioni ma, al limite, ovviamente, non ce ne sono.
Si scopre che qualche particolare implementazione di SB ha sempre un modello coerente. Forse dipende dalle condizioni iniziali o da chissà cos'altro. Nel mercato è un po' più complicato, ci può essere una sovrapposizione di diversi processi, come scrive Alexander. Più avanti, le mie conoscenze non sono sufficienti per dedurre qualcosa a livello teorico, lo guarderò solo nella pratica.
Non è una cattiva illustrazione per una passeggiata casuale, credo:
http://investazy.com/blog/280.php
Forse questo vale per qualsiasi processo casuale. A quanto pare, è la ripetizione e il "conta" che dà speranza a chi soffre.
Un semplice Random walk è pieno fino all'orlo di queste situazioni ma, al limite, ovviamente, non ce ne sono.Si scopre che una particolare implementazione di SB ha sempre dei modelli stabili. Forse dipende dalle condizioni iniziali o da qualcos'altro. Nel mercato è un po' più complicato, ci può essere una sovrapposizione di diversi processi, come scrive Alexander. Più avanti, le mie conoscenze non sono sufficienti per dedurre qualcosa a livello teorico, lo guarderò solo nella pratica.
Oh sì, mi è venuta in mente un'altra sfumatura - come fanno esattamente tutti questi ricercatori a ottenere SB? (potrebbe essere stato lì da qualche parte ma l'ho perso o non l'ho raggiunto)
Nel senso di quanto sia davvero casuale.
Qualche tempo fa un grande sito di poker ha dato una descrizione del suo motore RTC (costoso per quegli standard), e lì hanno usato non solo sensori ad alta precisione di temperatura, pressione in diversi luoghi della sala server e altre cose simili, ma anche dati sugli ultimi movimenti del mouse degli utenti a un certo tavolo da poker. Spero che questo dia un'idea del livello di casualità del LFG, che hanno stimato a quattro nove (Questo è tutto!).
E sono arrivati a questo non perché volevano mostrare il loro budget. E perché tutti i modelli più semplici di RNG hanno praticamente una resistenza estremamente bassa all'hacking (trovare un modello), e ci sono stati molti precedenti di hacking RNG delle sale da poker
all'epoca. Questo è più di 10 anni fa. Quindi ora i modelli di GSH dovrebbero essere ancora più complicati, perché il potere dei cracker è aumentato. Capite cosa intendo.
Sì, non so davvero quale analogia si possa fare con il mercato, che sia perfetto o meno.
Io uso, tipo,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
e ci sono molte regolarità, se si scava
Cioè le mie supposizioni erano giuste, l'RNG usato da semplici mortali non può generare un cammino veramente casuale in nessun luogo vicino alla sua definizione matematica.
Se su questo terreno (lavoro con SB generato) si è basata la ricerca, allora questo porta ad una contraddizione interna. È necessario guardare il problema da un'altra angolazione.
Calcoliamo il modello in procioni condizionali.
Per l'SB più di 20 anni:
Per il forex euro:
Cerca il fischietto, come si dice.
Prendiamone uno più piccolo, 10 anni:
Meglio qui, controlla nel tester:
Beh in un certo senso sì, c'è qualcosa, ma la logica è molto semplice, con i prezzi di chiusura. E molto probabilmente non è corretto, l'ho solo abbozzato.
Ricalcolato, è proprio ora:
Hahaha, è così schietto e semplice... Il SB sarà solo un bastone nel cielo
Allora, qual è il problema? Metti il tuo appartamento a credito e vai al casinò a giocare - roulette, dadi sono generatori di SB comuni.