Aleksey Vyazmikin:

Indicatori del campione su cui è stata effettuata la formazione.

E il campione al di fuori dell'allenamento? I prossimi sei mesi per esempio?

 
Maxim Dmitrievsky:

Quindi hai un logloss di ~1, il che significa che il modello è totalmente fuori di testa per quello che sta succedendo.

Sono cieco, dov'è il logloss negativo? Ho specificato un logloss per l'intero modello.

Maxim Dmitrievsky:

Volete trovare un logloss separato per un ingresso individuale? Cioè la quantità di informazioni tra i valori del foglio e i valori obiettivo?

Non sono sicuro che logloss sia la cosa giusta, voglio trovare informazioni di qualità e logloss cerca piuttosto la quantità dell'intero modello, forse la quantità andrà bene - non so. Qualche idea su come farlo?

Maxim Dmitrievsky:

La classe "non fare niente" è chiaramente sbilanciata rispetto alle altre, che è quello che ho scritto sopra che può essere un problema a causa del modello a 3 classi. Il resto degli indicatori sono deprimenti.

Sì, sbilanciato, ma cosa si può fare... Si potrebbero naturalmente fare due campioni - dividendo il campione in vettori, ma di nuovo alcune delle informazioni che potrebbero essere utili andrebbero perse. In generale, sono d'accordo che il campione non è equilibrato, ma non so come farlo senza perdere informazioni. Ho provato a duplicare le linee con un piccolo numero di obiettivi, ma l'effetto è negativo.

Aleksey Vyazmikin:

Non negativo, ma tende a uno, cioè al massimo. Dovrebbe tendere a zero.

logloss mostra quanto bene le vostre caratteristiche sono correlate con l'obiettivo, approssimativamente parlando, cioè 0 è piena correlazione, cioè descrivono bene l'obiettivo. 1 è nessuna descrizione, cioè sono completamente disinformativi. Questo è un buon indicatore nel senso che ci dice se c'è qualche correlazione. Non c'è alcuna correlazione.

Non so, fare una normale classe 2 e non 3.

 
elibrario:

E su un campione al di fuori dell'allenamento, cosa? I prossimi sei mesi, per esempio?

E il campionamento al di fuori dell'allenamento, per così dire... Non l'ha fatto, si è allenato per circa il 1° marzo 2019, ha deciso che dovrei usare tutte le informazioni del 2014.

Ma, ho deciso di vedere da solo cosa danno questi alberi, l'ho inserito in EA e ho fatto tre passaggi con 3 alberi diversi dal 1 marzo 2019 al 15 settembre 2019.

1. Prima fase di divisione


2. Ventesimo passo falso


3. Quarantottesimo passo di scissione

E, in generale, io stesso sono sorpreso che tutti e tre i modelli abbiano risultati positivi!

È interessante notare che il 2° modello è più liscio, mentre il 3° modello sta già lottando per strisciare nel lato positivo.

È interessante notare che l'accuratezza dei modelli non è molto peggiore, e a volte addirittura migliorata, di seguito è riportata una tabella con le variazioni percentuali rispetto al campione di allenamento


Non posso dire della completezza e della logloss - bisogna prendere gli indicatori e fare il campionamento.

E sì, la maggior parte dei modelli andranno in loop quando si allenano a zero, perché c'è davvero una preponderanza di quella classe rispetto alle altre due, e poi gli zeri sono più facili da trovare - è questo che rovina il tutto.

 
Maxim Dmitrievsky:

non è negativo ma tende a uno, cioè al massimo. Dovrebbe tendere a zero.

Il logloss mostra quanto le vostre caratteristiche sono correlate con l'obiettivo, approssimativamente parlando, cioè 0 è piena correlazione, cioè descrivono bene l'obiettivo. 1 è nessuna descrizione, cioè sono completamente disinformativi. Questo è un buon indicatore nel senso che ci dice se c'è qualche correlazione. Non c'è alcuna correlazione.

Non lo so, rendilo un normale grado 2 invece di un grado 3.

Non sono sicuro che Logloss in multiclasse sia uno... In generale, non riesco a capire come implementare la formula da solo - non capisco questi cifrari da fonti pubbliche. E mi piacerebbe vedere Logloss non quello finale, ma per tutto il campione, come cambia e dove si affloscia. E come ho capito, è più corretto con un campione equilibrato...

Non voglio scervellarmi su questo... grandi aziende come Yandex stanno facendo delle cose. Dicono: fai questo e starai bene. Fatelo e non fatelo da soli. Affogherete nella retorica e nei diversi approcci.

Mostra il cambiamento mentre va lungo il gradiente, costruendo alberi
 
Non male! Aumentare il volume e qualcosa può già essere guadagnato)
 
Maxim Dmitrievsky:

Questo è ciò che ottengo. Ho appena spostato tutta la logica del bot in python, foresta sostituita con boost. Non riesce a trovare l'errore, nessuna sbirciatina sembra. A seconda delle impostazioni, gli acura possono essere aumentati fino a 0,7-0,8, riducendo il numero di scambi.

Scaffold ha circa la stessa gamma di errori, ma non si tratta di acuras, è un errore di classificazione. E si comporta in modo simile in trayne, anche meglio. Ma è molto peggio nel test.

apprendimento:

L'apprendimento è 10 volte più grande


Cosa c'è sulla porta di casa? Prezzi puri?
elibrario:
Cosa c'è all'entrata? Prezzi puri?

incrementi

Finirò il connettore questo fine settimana e lo metterò alla prova. Ho intenzione di caricare il modello sul cloud e recuperare i segnali dal terminale. Ho intenzione di mettere il modello nel cloud e recuperare i segnali dal terminale. Posso inviarvi il client su MT5
