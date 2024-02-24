L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1532
O qualcosa come un portafoglio di fogli di sistema con un ricalcolo continuo.
Cosa dovrei ricalcolare esattamente?
Allora è un multiclasse. Fate un 2° modello che scelga quale foglio è meglio scambiare al momento. I vantaggi non sono evidenti e sono più difficili da realizzare.
Beh, bisogna iniziare con la teoria. Per esempio, che senso ha selezionare i modelli separatamente per la vendita e per l'acquisto?
Tutto ciò che non è comprare è vendere, e viceversa.
Quando puoi semplicemente filtrare le voci attraverso una soglia più alta. Alla classe "non commerciare" può essere dato un peso eccessivo dal modello, facendo diminuire l'errore del modello e la capacità predittiva (generalizzazione) in generale.
Il punto del secondo modello è che il primo avrà errori del 1° e 2° tipo - falso positivo e falso negativo. Siamo interessati a rimuoverli. Per farlo, si inseriscono le stesse caratteristiche nell'input del secondo modello e nell'output del commercio del primo modello, dove 0 - il commercio era redditizio, 1 - il commercio era in perdita. Addestrare il secondo classificatore e fare trading solo quando mostra 0, cioè filtrare i segnali del 1° modello. Le transazioni in perdita quasi spariranno sul vassoio, devi testarlo sul test - questo è uno.
Puoi addestrare il secondo modello non solo su un vassoio, ma anche catturare OOS, poi correggerà i trade sui nuovi dati - sono due. E poi i test.
Ho scritto sopra. Il modello di base su una metà dei pezzi, il secondo modello correttivo sull'altra5-10 falli saranno sufficienti, forse di più