Un libro interessante sull'argomento
Modelli predittivi: esplorare, spiegare e fare il debug
https://pbiecek.github.io/PM_VEE/
Infine, vorremmo segnalare che, in questo libro, mostriamo
-come determinare le caratteristiche che influenzano la previsione del modello per una singola osservazione. In particolare, presentiamo la teoria e gli esempi di metodi che possono essere utilizzati per spiegare la predizione come i diagrammi di rottura, i profili ceteris paribus, le approssimazioni di modelli locali o i valori di Shapley.
- In questo contesto, usiamo una seriedi metodi per esaminare i modelli di apprendimento automatico completamente addestrati nel loro insieme. In particolare, passiamo in rassegna la teoria e gli esempi di metodi che possono essere utilizzati per spiegare globalmente le prestazioni dei modelli, come i diagrammi di dipendenza parziale, i diagrammi di importanza delle variabili e altri.
-grafici che possono essere utilizzati per presentare informazioni chiave in modo rapido.
-strumenti e metodi per il confronto dei modelli.
-frammenti di codice per R e Python che spiegano come utilizzare i metodi descritti.
D'altra parte, in questo libro, non ci concentriamo su
-qualsiasi modello specifico. Le tecniche presentate sono agnostiche rispetto al modello e non fanno assunzioni relative alla struttura del modello.
-esplorazione dei dati. Ci sono ottimi libri su questo argomento, come R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ o TODO
-il processo di costruzione del modello. Ci sono anche ottimi libri su questo argomento, vedi An Introduction to Statistical Learning di Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie e Robert Tibshiranihttp://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ o TODO
-qualsiasi strumento particolare per la costruzione di modelli. Questi sono discussi, per esempio, in Applied Predictive Modeling di Max Kuhn e Kjell Johnsonhttp://appliedpredictivemodeling.com/.
Ho una cosa specifica, che sta per conto suo... Oggi ho uno studio interessante sulla massima entropia.
interessante studio sulla massima entropia che ho visto oggi, come utilizzare l'entropia per determinare gli ingressi (parte 2 dell'articolo), mi è piaciuto
Quello che manca nel mio a quanto pare. Mi è venuta in mente quasi la stessa cosa, ma non sono riuscito ad articolarla. È un po' sostenuta dalla teoria.
mostra anche che diversi mercati sono previsti in modo diverso, quindi se è tutto in un mucchio... non so
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Tornando all'articolo. Se si filtra il rumore a zig zag, questo metodo raggruppa i segnali quasi perfettamente. In più è una sorta di futuro, cioè i valori vengono aggiunti davanti, quindi può annullare il superamento dello zigzag in alcuni casi
Rosso in alto - comprare, verde - vendere.
E questo è come era senza lo zigzag.
Prova questohttps://www.mql5.com/ru/code/20143
Non so come controllarlo, volevo ottenere segnali 1 - 0, per questo l'ho notato.
Beh, è anche un zigzag, si ridisegna alla fine. Ed è fatto male, dovrebbe essere così
la fine ridisegna sempre, prova il mio quasi ZZ - quasi perché non è così bello, ma non ridisegna la parte superiorehttps://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
Grazie, darò un'occhiata.
qui è riscritto nel subcono +1 e -1 uscite, solo non ha testato come funziona online, ma penso senza problemi
Li testerò entrambi più tardi. Questo richiede solo che ogni barra sia mostrata e non solo gli estremi
Grande, grazie. Cioè disegna fino all'ultima barra, non c'è bisogno di aggiornare dopo?