L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1379
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Interessante come le ragazze ballano... cioè attraverso un processo markoviano si definisce anche un processo con "memoria", attraverso stati latenti, per esempio
C'era un po' di confusione nella mia testa... e così si scopre che sì, per tutto è fatto. Se lo fai bene.
Completamente d'accordo con questo. Influenza diretta del passato sul futuro (senza alcun mediatore significativo nel presente) - questo si rivela già qualche esoterico).
È vietato pubblicizzare prodotti del mercato. Si prega di prestare attenzione.
Non è pubblicità, al contrario, la critica è probabilmente voluta, non ho mai avuto equità così belle curvate, mi chiedo come sono fatti questi grails...
Che razza di pubblicità è questa, al contrario probabilmente è intesa come una critica, non ho mai avuto equità così belle e curve, mi chiedo come sono fatti questi grails...
Non stavo prestando attenzione. Questo grafico proviene da un tester o dal mercato? Non importa se era una demo o reale.
Se era un tester, non è sorprendente. Un tale indicatore può essere disegnato in un paio di giorni.
Se viene dal mercato, è un gioco virtuoso.
Non stavo prestando attenzione. Questo grafico proviene da un tester o dal mercato? Non importa se è demo o reale.
Se è da parte del tester, non è sorprendente. Un tale indicatore può essere disegnato in un paio di giorni.
Se viene dal mercato, è un gioco virtuoso.
Quindi nel tester potrebbe essere impossibile creare un graal con un esponente o una linea ascendente liscia nell'OOS, anche teoricamente.
Così nel tester fare un graal con un esponente o una linea di crescita liscia in OOS dovrebbe anche essere impossibile, anche teoricamente, è per questo che dico che è probabilmente all'interno del campione di allenamento di battute, quello che ho regolato e testato su, ma è una specie di peccato ...
Gli approcci che sono stati divulgati in questo thread non hanno alcuna possibilità di successo.
Le sfumature nascoste danno qualcosa a cui pensare.
Gli approcci che sono rivelati in questo thread non hanno alcuna possibilità di successo.
Le sfumature nascoste danno qualcosa a cui pensare.
Spiegare...
Spiegare...
Cosa ti interessa esattamente?
Cosa ti interessa esattamente?
Gli approcci che vengono rivelati in questo thread non hanno alcuna possibilità di successo.
Le sfumature nascoste danno qualcosa a cui pensare.
Perché pensi che "gli approcci in questo thread non hanno alcuna possibilità di successo"?
Cosa sono le "sfumature nascoste"?
Perché pensi che "gli approcci che sono stati esposti in questo thread non hanno alcuna possibilità di successo"?
Quali sono le "sfumature nascoste"?
La qualità del risultato nell'output del MO dipenderà dalla presentazione delle informazioni.
Non importa quanto prezzo grezzo si spinga in MO, l'output sarà casuale.