Renat Akhtyamov:

Ho fatto notare l'errore e lui lo sistemerà.

Ma non è tutto.

Cosa fare, al nostro A_K2 piacciono le belle foto. Il cuore non può farne a meno.

È anche un fanatico della scienza).

 
Yuriy Asaulenko:

Beh, sembra un perfetto indicatore di malfunzionamento. Non ha visto la mancanza di segnale alla fine della foto... Beh, i miei occhiali sono appannati dall'eccitazione, è colpa mia?

 
Yuriy Asaulenko:

I russi sono comunque programmatori migliori.

È un po' la conoscenza comune.

bene e ho il sospetto che questo sia uno sguardo di rango nel futuro

 
Renat Akhtyamov:

Sì, certo che lo sono. Solo che non ci sono programmi russi).

 
Yuriy Asaulenko:

Sì, certo che è più fresco. Solo che non c'è un software russo).

beh, ahem...

la paga è più alta all'estero ;)

 
Renat Akhtyamov:

Il cugino di mio fratello lavorava nella filiale Amero, lavorava su alcuni cappelli Delphi, c'erano 7 uffici in Ucraina, e in ogni ufficio c'erano circa 5 progettisti.

Così, gli ameriani gli hanno offerto per circa 2 anni di trasferirsi alla sede centrale di New-York, ma lui non ha voluto, lo stipendio era di 1500$.

In estate è nato suo figlio e ha capito che doveva andare avanti e ha accettato la loro offerta. Gli hanno affittato un appartamento con vista su Manhattan per 3.600 dollari e gli hanno dato uno stipendio di 5.000 dollari.

Questa è la differenza di dove lavorare. E tra l'altro, lui è l'unico che è stato preso, quindi non è nemmeno facile arrivarci, ci vogliono dei veri professionisti.

P.S. Ha in programma di portarci la famiglia a giugno.
 
Vitaly Muzichenko:

sicuramente
 
Renat Akhtyamov:

Alexander_K2:

Beh, sembra un perfetto indicatore di rottura. Non ha visto il segnale mancante alla fine della foto... Beh, i miei occhiali sono appannati dall'eccitazione, quindi qual è la mia colpa?

Cosa diavolo c'è di sbagliato in voi? Se avessi un tacchino come quello, in un mese sarei più ricco di Zuckerberg e Bezos messi insieme.

Naturalmente non dai prezzi passati, l'indicatore sbircia nel futuro, nella bella distanza, è solo un TARGET PER TREND E FLOT, per MO, come il mago prepotente mi ha chiesto a lungo e duramente.


Eh ragazzi, ho pensato il meglio di voi.

 
Renat Akhtyamov:

i russi sono comunque migliori programmatori.

È più o meno universalmente accettato.

Mi permetto di dissentire.

Di tutti i programmatori/codificatori in questo momento, gli indiani sono i più forti. Non scherzo - ho avuto l'onore di lavorare con loro in vari progetti.

Pertanto, la mia ultima speranza di trovare NeuroGraal è Max e il suo mentee indiano. Loro faranno il mercato insieme, e l'indù, essendo per natura un uomo profondamente religioso e pieno di compassione per i bisognosi, lo distribuirà a tutti.

