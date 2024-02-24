L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1210
Beh, ok, forse è meglio andare direttamente a python o r... così non ci sono problemi con IO
e non si può uscire da MO al giorno d'oggi quando le navi attraversano l'universo...
Non si può uscire da Sharp a Python. Ci sono versioni speciali di Python con Sharpy, ma non è detto che supportino tutti i pacchetti Python.
VS 2017 fuori dalla scatola
La domanda riguarda i pacchetti. Non è ancora certo che MS Python con Sharp supporti tutto. Non lo affermerò, ma ci sono voci che lo fanno.
I risultati preliminari (dato che non ho ancora fatto tutti i predittori) sulla creazione di modelli che determinano modelli redditizi (1) non erano così male, ecco la ripartizione per y - profitto sul campionamento indipendente e per x - 1 - TP+FP e 0 - TN+FN.
L'obiettivo era un profitto di 2000, beh, non è stato raggiunto finora, ma solo 3 modelli sono entrati nella zona di perdita da 960 che non è un cattivo risultato.
La tavola di coniugazione
Il risultato finanziario medio non classificato è 1318,83, dopo la classificazione 1 - 2221,04 e 0 - 1188,66, quindi dopo la classificazione il risultato finanziario medio dei modelli è aumentato del 68%, che non è male.
Tuttavia, resta da vedere se questo modello può funzionare con modelli costruiti su altri dati.
Logloss training - sorprendentemente, il campione di test (su cui il modello è campionato automaticamente - non il campione di allenamento) e l'indipendente (esame) Logloss_e convergono quasi perfettamente.
Anche Recall.
E la metrica Precision mi ha sorpreso, dato che per default è di solito usata per la selezione del modello, non ho avuto nessun allenamento perché è stata subito uguale a 1 sul primo albero.
Ma le diverse metriche sul test e sull'esame - il risultato mi sorprende molto - un delta molto piccolo.
Dai grafici ovviamente è chiaro che il modello è sovrallenato e potrebbe aver smesso di allenarsi a 3500 alberi, o anche prima, ma non ho modificato il modello e i dati sono effettivamente con le impostazioni di default.
Per favore consigliatemi, perché sono troppo pigro per leggere 1200 pagine, qualcuno qui ha provato a implementare l'apprendimento automatico basato sui risultati del trading su EAs chiusi?
La risposta è: se uno perde, l'altro prende, è abbastanza ovvio senza MO.
