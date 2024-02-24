L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 604
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Erano battute. Senza le battute, gira il twist e vedi come influisce.
Se gli ingressi sono adeguati al compito, si può fare su "1 neurone".
Nel contesto di mo, ideologicamente corretto a toxic-a.
--------------
Professore sulle reti profonde - youtu.be/qx3iM2aa2yU
31 min "Non c'è ancora molta scienza, ma molta magia voodoo"
Le fasi di sviluppo caratterizzate da un alto tasso di cambiamento sono chiamate in modo speciale: il salto.
La funzione di attivazione (sigmoide, tanh e altre) è un salto, modificato dall'introduzione di un limite sulla velocità di cambiamento.
Quanto tempo ci vorrà ancora perché i "cercatori" qui si rendano conto del significato di questo fatto...
non funziona nel forex)
Gli stadi di sviluppo caratterizzati da un alto tasso di cambiamento sono indicati come un salto.
La funzione di attivazione (sigmoide, tanh e altre) è un salto, modificato dall'introduzione di un limite sul tasso di variazione.
Quanto tempo ci vorrà perché i "cercatori" qui comprendano il significato di questo fatto...
che senso ha dare un senso a qualcosa senza prove effettive di robustezza?
Preferisco tali affermazioni: ecco una curva di crescita del deposito (almeno sul test)... e ora siete tutti azzaz... allora sì, nessuna domanda
Che senso ha essere consapevoli di qualcosa senza prove effettive di robustezza?
Hai capito quello che hai appena detto...?
Ti rendi conto di quello che dici?...
Lo faccio.
Il processo di apprendimento può anche includere l'ottimizzazione della ripidità, cosa che ho fatto ma solo per la logica fuzzy. La ripidità può fare una grande differenza, sì.
Hai dato un link a un articolo https://habrahabr.ru/post/322438/
Se un grafico della funzione di errore della rete neurale è tracciato davvero così (è postato qui in tangenti):
Ovviamente, è possibile costruire qualcosa di simile usando la sigmoide, ma la ripidità delle singole sezioni sarà inferiore.
Se la sigmoide è meno ripida, probabilmente puoi fare lo stesso con le tangenti, devi solo prenderle 3-5 volte di più. Cioè aumentare il numero di neuroni.
Probabilmente la sigmoide mi ha dato meno errori, perché mi mancava il numero di neuroni in rete alla tangenza.
Chi ha un'opinione? È meglio studiare il trading e pagare soldi o su base gratuita? E un'altra domanda, vale la pena spendere soldi in corsi a pagamento?
Ho pensato all'articolo https://www.mql5.com/ru/articles/497 dove la ripidità della funzione di attivazione cambia e sono arrivato alla conclusione che la rete troverà la giusta ripidità da sola:
Vedere la formula:
Durante l'addestramento, la rete dovrebbe raccogliere i moltiplicatori Wn. Se è più redditizio per la rete totalizzare *0,4, allora prenderà semplicemente tutti i pesi di Wn, ognuno dei quali sarà già *0,4. Cioè, mettiamo solo il moltiplicatore totale tra parentesi, che a sua volta sarà determinato dall'errore minimo.
Se qualcuno non è d'accordo, per favore corregga.
Una cosa a cui ho pensato... e sono giunti alla conclusione che la rete sceglierà da sola la giusta pendenza:
Esattamente. L'NS aumenterà o diminuirà proporzionalmente tutti i pesi della giusta quantità (che sarà -steepness), e prenderà anche il giusto offset.
Comunque, per la maggior parte dei compiti non ha importanza.